Masa Care Unește din București a strâns peste 100.000 de euro pentru primul Spital de Psihiatrie Pediatrică

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Masa care uneste

După recordul Guinness World Records care a adus 20.000 de oameni la o masă din materiale reciclabile lungă de peste 5 kilometri, Masa Care Unește își continuă impactul dincolo de ziua evenimentului.

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Știrile PRO TV

Ediția din acest an a atras contribuții în valoare de peste 100.000 de euro pentru construirea primului Spital de Psihiatrie Pediatrică din România, de către Fundația Metropolis, iar sute de persoane s-au înscris pentru donații recurente și vor susține cauza în fiecare lună.

Proiectul, realizat prin inițiativă privată, cu sprijinul a 57 de parteneri comerciali și instituționali, a ajuns și în presa internațională, cu articole în publicații de renume din Europa, America și Asia. După ediția de la București, Bloom The World, organizatorul evenimentului Masa Care Unește, continuă campania de strângere de fonduri și pregătește noi proiecte cu componentă caritabilă, inclusiv evenimente dedicate comunităților de români din diaspora și familiilor pe care distanța le-a ținut departe. 

Șapte ani în care Masa Care Unește a crescut de la experiențe locale la două recorduri mondiale și cauze sociale

Fondată în 2019 de Alexa Vîlcan, organizația Bloom The World a construit în ultimii șapte ani o serie de proiecte care au adus împreună comunități în jurul tradițiilor românești, gastronomiei locale, naturii și sustenabilității. De la masa organizată în Peștera Meziad (2023), transformată într-un spațiu cultural și culinar, până la experiența de pe Muntele Mic (2021), unde accesul dificil a impus transportarea mesei cu elicopterul, fiecare ediție a dezvoltat aceeași idee: masa ca loc de întâlnire, apartenență și experiență comună.

Proiectul a crescut treptat ca amploare și impact social, iar în 2025 a ajuns pentru prima dată în Guinness World Records, la Alba Iulia. „Cea mai lungă masă realizată din materiale reciclabile” a avut atunci o lungime oficială de 2.782,96 metri și a reunit peste 10.000 de persoane. Anul acesta la București, Bloom The World și-a depășit propriul record: masa a ajuns la 5.055 de metri, iar aproximativ 20.000 de oameni au participat la eveniment. Masa Care Unește și-a consolidat anul acesta și componenta socială, iar masa, tradițiile românești și promovarea locurilor cu care ne mândrim au adunat comunități tot mai mari în jurul unor inițiative caritabile cu impact concret.

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Donații în valoare de 100.000 de euro pentru construirea primului Spital de Psihiatrie Pediatrică

Suma totală generată în urma evenimentului include atât contribuțiile financiare din partea persoanelor fizice realizate prin SMS, QR code, transfer bancar, donații din partea companiilor private, cât și valoarea materialelor de construcție care vor fi oferite de parteneri evenimentului fundatiei Metropolis pentru mobilarea si utilarea viitorul spital. Unitatea medicală construită de Fundația Metropolis va putea sprijini anual peste 5.700 de copii care se confruntă cu afecțiuni psihice severe. În urma evenimentului din 12 septembrie, sute de persoane s-au înscris pentru contribuții recurente și vor continua să susțină lunar proiectul.

„Recordul mondial este o reușită extraordinară, dar la fel de important este ceea ce demonstrează această ediție: cât de mult putem construi atunci când companiile, partenerii, voluntarii și oamenii își pun împreună resursele, timpul și energia în jurul unei cauze comune. Masa Care Unește a fost, înainte de toate, despre comunitate și despre puterea pe care oamenii o pot da unei idei în care cred. De la an la an, proiectul a crescut prin cei care au ales să i se alăture, iar odată cu el a crescut și impactul social pe care îl putem genera împreună. Masa Care Unește a fost și va rămâne o inițiativă privată. Le mulțumim tuturor celor 57 de parteneri comerciali și instituționali și celor 20.000 de oameni care s-au așezat la aceeași masă și au transformat această idee într-un proiect cu impact real”, a declarat Alexa Vîlcan, fondator Bloom The World.

Strângerea de fonduri continuă prin platforma www.masacareunește.ro și prin modalitățile de donație puse la dispoziție de Fundația Metropolis, iar organizatorii pregătesc și alte inițiative caritabile dedicate acestei cauze. 

Recordul de la București a apărut în publicații internaționale de renume

 Recordul stabilit de Masa Care Unește la București a dus povestea evenimentului dincolo de granițele României. Reuniunea celor 20.000 de oameni în jurul aceleiași mese și al unei cauze comune a atras atenția presei internaționale, evenimentul fiind relatat de publicații precum: The Washington Post, The Guardian, The Independent, New York Post, Canadian Post, Il Messaggero, Sweden Herald și Arab News, cât și în agenția internațională de presă Associated Press.

Masa Care Unește, un eveniment privat construit cu responsabilitate de la început până la final

Masa Care Unește a fost gândit ca un eveniment accesibil și incluziv. Spațiul a inclus zone și facilități dedicate persoanelor cu dizabilități, iar anunțul oficial al recordului a fost transmis și cu sprijinul unui interpret în limbaj mimico-gestual. În plus, 1.000 de persoane vulnerabile aflate în grija centrelor sociale din București au participat gratuit la eveniment. Grija pentru resurse a fost integrată în organizarea evenimentului încă din etapa de pregătire și continuă și după încheierea acestuia. Pentru reducerea risipei alimentare, Banca de Alimente Sector 6 a preluat surplusul de produse și preparate și l-a redistribuit către persoane și comunități vulnerabile. De asemenea, materialele folosite pentru construcția mesei vor fi reutilizate: europaleții vor fi returnați partenerilor, iar PAL-ul va fi folosit pentru construcția spitalului de psihiatrie cu ajutorul partenerilor de la SafeSteel si SafeWood.  

Planuri de viitor pentru Masa Care Unește

Pe viitor, Masa Care Unește își va extinde misiunea către comunitățile de români din diaspora, prin evenimente dedicate familiilor pe care plecarea la muncă în străinătate le-a ținut la distanță. Proiectul își propune să creeze contexte în care românii plecați peste hotare să se reîntâlnească cu părinții, copiii și cei dragi rămași acasă, în timp ce masa va rămâne un loc al reîntâlnirii, al apartenenței și al legăturilor care rezistă indiferent de distanță.

Partenerii comerciali și instituționali care au susținut proiectul

Organizarea evenimentului Masa care Unește a fost susținută de parteneri comerciali și instituționali care au contribuit cu produse, voluntari, materiale, servicii, suport logistic și au făcut un asemenea eveniment de mare anvergură sa fie posibil: MAGGI în calitate de partener principal, Envipco, Kronospan, Apulum, Vel Pitar, Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești, BCR, Edenred, Hora, Douglas, Deroni, SafeSteel si SafeWood - companiile responsabile de constructia mesei record, Freshful, Elfi, Bolt, Parodontax, FlexCredit, Periș, Flori Holland, Cartonero, Banca Locală de Alimente Sector 6, Șorici Crocanți, Generali, Interbrands Orbico, Eyfel, Nescafé, Nescafé Dolce Gusto, Capri-Sun, Pfanner, Leko Trans, Agroland, Caraiman, House of Horeca, Apuseni Treasure Hunt, Conica, Mainfreight, Yale, Vectra, SanoVita, Sweeteria, Apidava, Grădina lui Piper, Satul Banului, Glamour Floors, Drummers, PromoBicicleta, iSense Solutions, Mommy HAI, Top Expert Proiect, Tipo Ale Print, Matca, Presto Pizza, JW Marriott Bucharest Grand Hotel, Garage Flowers, Universitatea de Știinte Agronomice și Medicină Veterinară din București și STS Logistics, Voluntarii S.M.I.L.E, Crucea Roșie, Comunitatea Caia și Monticello.

Masa Care Unește este un eveniment privat organizat de Bloom The World și comunicat de Magic Maker Communication.

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Sursa: StirilePROTV

Etichete: masa care uneste, spital psihiatrie, donatii, copii,

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