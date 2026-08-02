Este vorba despre plaja din Sulina, aflată în Rezervația Biosferei Delta Dunării, unde natura a rămas principalul punct de atracție.

Plaja este amenajată doar pe o porțiune de aproximativ 300-400 de metri. Are și câteva terase și beach-baruri, nu multe, dar de unde îți poți lua o apă rece, un suc sau o bere răcoritoare și de unde poți mânca ceva atunci când ți se face foame.

Sulina este singurul oraș din România la care nu poți ajunge cu mașina. Drumul se face cu șalupa din Tulcea, iar odată ajuns în oraș mai ai de străbătut câțiva kilometri până la plajă.

Poți lua un taxi, iar cursa costă în jur de 20 de lei, sau poți închiria o bicicletă, dacă vrei să mergi în ritmul tău.

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