Polonia a descoperit un tunel săpat la granița cu Belarus. Cine îl folosea. FOTO

Peste 180 de migranți au traversat granița Poloniei din Belarus printr-un tunel ascuns într-o pădure, au anunțat vineri gardienii de frontieră, scrie Reuters .

Aproximativ 130 dintre aceștia au fost reținuți după descoperirea trecerii joi, în timp ce restul migranților erau încă în libertate.

Poliția de Frontieră a publicat un videoclip cu tunelul săpat printre rădăcini și pământ gol, susținut de stâlpi de lemn și bare metalice, având doar 1,5 metri înălțime – insuficient pentru ca majoritatea persoanelor să treacă fără să se aplece.

Polonia se confruntă cu o criză a migranților la granița cu Belarus încă din 2021. Autoritățile poloneze au acuzat Belarus și aliatul său, Moscova, că încearcă să destabilizeze țara prin încurajarea migranților, în special din Orientul Mijlociu și Africa, să treacă frontiera, acuzații respinse de ambele țări.

Podkop wydrążony pod linią ????????????????granicy państwowej. Tunel miał około 1,5 m wysokości. Jego ukryte w lesie wejście znajdowało się ok. 50 metrów po białoruskiej stronie granicy, wyjście zlokalizowano ok. 10 metrów od zapory po polskiej stronie.https://t.co/r1JlzCipwB pic.twitter.com/thZIecVCHb — Podlaski Oddział SG (@podlaski_sg) December 12, 2025

Potrivit Poliției de Frontieră, acesta este al patrulea tunel descoperit în regiunea vestică Podlaskie în acest an. În plus, au fost reținuți un polonez de 69 de ani și un lituanian de 49 de ani care veniseră să preia migranții.

„Intrarea ascunsă în pădure era la aproximativ 50 de metri de gardul de frontieră pe partea belarusă, iar ieșirea la 10 metri de barieră pe partea poloneză”, a precizat Poliția de Frontieră. Ofițerii au folosit sisteme electronice pentru a stabili numărul migranților care au trecut prin tunel, iar armata și poliția s-au alăturat căutărilor celor dispăruți.

Polonia a început în 2022 lucrările la un gard de frontieră de 180 km pentru a limita trecerile ilegale.

