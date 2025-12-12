Polonia a descoperit un tunel săpat la granița cu Belarus. Cine îl folosea. FOTO

Stiri externe
12-12-2025 | 16:44
tunel polonia
FOTO: Polish Border Guard

Peste 180 de migranți au traversat granița Poloniei din Belarus printr-un tunel ascuns într-o pădure, au anunțat vineri gardienii de frontieră, scrie Reuters.

autor
Mihaela Ivăncică

Aproximativ 130 dintre aceștia au fost reținuți după descoperirea trecerii joi, în timp ce restul migranților erau încă în libertate.

Poliția de Frontieră a publicat un videoclip cu tunelul săpat printre rădăcini și pământ gol, susținut de stâlpi de lemn și bare metalice, având doar 1,5 metri înălțime – insuficient pentru ca majoritatea persoanelor să treacă fără să se aplece.

Polonia se confruntă cu o criză a migranților la granița cu Belarus încă din 2021. Autoritățile poloneze au acuzat Belarus și aliatul său, Moscova, că încearcă să destabilizeze țara prin încurajarea migranților, în special din Orientul Mijlociu și Africa, să treacă frontiera, acuzații respinse de ambele țări.

Citește și
arest
Kremlinul acuză Polonia de „tiranie judiciară” după ce Varşovia a arestat un arheolog rus la cererea Ucrainei

Potrivit Poliției de Frontieră, acesta este al patrulea tunel descoperit în regiunea vestică Podlaskie în acest an. În plus, au fost reținuți un polonez de 69 de ani și un lituanian de 49 de ani care veniseră să preia migranții.

„Intrarea ascunsă în pădure era la aproximativ 50 de metri de gardul de frontieră pe partea belarusă, iar ieșirea la 10 metri de barieră pe partea poloneză”, a precizat Poliția de Frontieră. Ofițerii au folosit sisteme electronice pentru a stabili numărul migranților care au trecut prin tunel, iar armata și poliția s-au alăturat căutărilor celor dispăruți.

Polonia a început în 2022 lucrările la un gard de frontieră de 180 km pentru a limita trecerile ilegale.

Ministrul Justiției cere verificarea dezvăluirilor din documentarul Recorder și condamnă persecuția magistraților. INTERVIU

Sursa: Reuters

Etichete: Polonia, belarus, tunel,

Dată publicare: 12-12-2025 16:44

Articol recomandat de sport.ro
Și-a anunțat revenirea în fotbal, după trei ani în care a ”rupt internetul”: ”Știți cât am câștigat?”
Și-a anunțat revenirea în fotbal, după trei ani în care a ”rupt internetul”: ”Știți cât am câștigat?”
Citește și...
Polonia, exclusă de la negocierile pentru pace în Ucraina. Absența statului stârnește tensiuni diplomatice majore
Stiri externe
Polonia, exclusă de la negocierile pentru pace în Ucraina. Absența statului stârnește tensiuni diplomatice majore

Când liderii din Marea Britanie, Franţa, Germania şi Ucraina s-au reunit la Londra pentru a-şi alinia poziţiile cu privire la presiunea urgentă a Washingtonului pentru un acord de pace în Ucraina, Polonia nu se afla pe lista invitaţilor.

Kremlinul acuză Polonia de „tiranie judiciară” după ce Varşovia a arestat un arheolog rus la cererea Ucrainei
Stiri externe
Kremlinul acuză Polonia de „tiranie judiciară” după ce Varşovia a arestat un arheolog rus la cererea Ucrainei

Kremlinul a acuzat joi Polonia de „tiranie judiciară”, după ce Varşovia a arestat un arheolog rus la cererea Ucrainei, relatează Reuters.

 

Un șofer de 19 ani din Polonia a fost amendat după ce a depășit viteza legală cu 1 km/h. Precizările poliției
Stiri externe
Un șofer de 19 ani din Polonia a fost amendat după ce a depășit viteza legală cu 1 km/h. Precizările poliției

Un tânăr șofer din Łódź, Polonia, a fost amendat pentru că a condus cu 51 km/h într-o zonă urbană cu limită de 50 km/h. Cazul, făcut public online, a stârnit uimire în rândul experților, care susțin că nu au mai întâlnit o situație similară.

Doi georgieni au furat paleți cu baterii din Franța. România și Belgia cooperează pentru a recupera prejudiciul
Stiri externe
Doi georgieni au furat paleți cu baterii din Franța. România și Belgia cooperează pentru a recupera prejudiciul

Doi georgieni sunt cercetaţi după ce, folosind datele unei firme de transport din Polonia, au încheiat un contract cu o firmă din Sibiu pentru a prelua din Franţa patru paleţi cu baterii.

Statul NATO care e gata să cedeze Ucrainei avioane de luptă în schimbul unei tehnologii pe care doar Kievul o deține
Stiri externe
Statul NATO care e gata să cedeze Ucrainei avioane de luptă în schimbul unei tehnologii pe care doar Kievul o deține

Polonia poartă negocieri cu Ucraina, căreia vrea să-i transfere avioane de tip MiG-29 în schimbul unui acces la tehnologia ucraineană a dronelor, anunţă miercuri, la postul public de radio, ministrul polonez al Apărării.

Recomandări
Ilie Bolojan, despre documentarul Recorder: „Aspectele prezentate par grave și trebuie verificate”
Stiri Politice
Ilie Bolojan, despre documentarul Recorder: „Aspectele prezentate par grave și trebuie verificate”

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, vineri, că toate aspectele care au apărut în discuţie în urma documentarului Recorder ”par grave”, cel puţin în modul în care au fost prezentate, şi ar trebui verificate. 

Ucraina ar putea adera la UE până la 1 ianuarie 2027. Volodimir Zelenski: Acest lucru depinde de europeni și americani
Stiri externe
Ucraina ar putea adera la UE până la 1 ianuarie 2027. Volodimir Zelenski: Acest lucru depinde de europeni și americani

Ucraina ar putea adera la Uniunea Europeană anul viitor potrivit unei propuneri susținute de Bruxelles în cadrul negocierilor privind încheierea războiului declanșat de Rusia, scrie Financial Times.

Ministrul Justiției cere verificarea dezvăluirilor din documentarul Recorder și condamnă persecuția magistraților. INTERVIU
Stiri Justitie
Ministrul Justiției cere verificarea dezvăluirilor din documentarul Recorder și condamnă persecuția magistraților. INTERVIU

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat într-un interviu pentru știrileprotv.ro că persoanele care au vorbit despre problemele din sistemul judiciar nu trebuie să fie sancționate.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 12 Decembrie 2025

51:11

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 12 Decembrie 2025

01:46:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
10 Decembrie 2025

01:31:59

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28