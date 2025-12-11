Un șofer de 19 ani din Polonia a fost amendat după ce a depășit viteza legală cu 1 km/h. Precizările poliției

Un tânăr șofer din Łódź, Polonia, a fost amendat pentru că a condus cu 51 km/h într-o zonă urbană cu limită de 50 km/h. Cazul, făcut public online, a stârnit uimire în rândul experților, care susțin că nu au mai întâlnit o situație similară.

Inițial părea o glumă de pe internet, dar s-a dovedit a fi real. Amenda, publicată de sindicatul examinatorilor auto, a provocat numeroase comentarii și controverse, relatează Onet.

Conform procesului-verbal, șoferul a primit o sancțiune de 50 PLN (echivalentul a 11,82 euro) pentru depășirea limitei cu doar 1 km/h. Portalul brd24.pl confirmă că amenda a fost emisă pe 27 noiembrie, iar mașina era condusă de un adolescent de 19 ani.

„Șoferul a fost oprit pentru un control rutier într-o zonă urbană cu limită de 50 km/h. Măsurătorile au arătat că circula cu 51 km/h. Conform reglementărilor, i s-a aplicat o amendă de 50 PLN și un punct de penalizare”, a declarat Kamila Sowińska, purtător de cuvânt al Poliției Municipale din Łódź.

„În plus, tânărul nu avea aprinse farurile, pentru care legislația prevede o amendă de 300 PLN și șase puncte, însă în acest caz i s-a dat doar un avertisment”, a adăugat ea.

Poliția a precizat că viteza a fost măsurată cu radarul TruCam II, iar șoferul a fost de acord cu măsurătoarea și a acceptat amenda.

