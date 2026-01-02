Trump amenință că este pregătit să intervină dacă Iranul va ucide protestatari paşnici: „Suntem înarmaţi şi gata de acţiune”

02-01-2026 | 11:45
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că, dacă Iranul va împuşca şi va ucide protestatari paşnici, atunci Statele Unite ale Americii vor interveni, relatează Reuters şi AFP.

"Dacă Iranul va trage asupra manifestanţilor paşnici şi îi va ucide violent, aşa cum are obiceiul, atunci Statele Unite ale Americii vor veni în ajutorul acestora", a scris el într-o postare pe Truth Social.

"Suntem înarmaţi şi gata de acţiune", a adăugat Trump.

Afirmaţiile survin după moartea mai multor persoane, în contextul în care cele mai mari proteste din Iran din ultimii trei ani, cauzate de dificultăţile economice, au devenit violente în mai multe provincii.

Confruntările dintre protestatari şi forţele de securitate marchează o escaladare semnificativă a tulburărilor care s-au răspândit în toată ţara de când comercianţii au început să protesteze duminică din cauza modului în care guvernul a gestionat scăderea bruscă a cursului valutar şi creşterea rapidă a preţurilor.

Economia Iranului se confruntă cu dificultăţi de mai mulţi ani, de când SUA au reimpus sancţiuni în 2018, după ce Trump s-a retras dintr-un acord nuclear internaţional în timpul primului său mandat.

Sursa: Agerpres

