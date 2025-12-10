Doi georgieni au furat paleți cu baterii din Franța. România și Belgia cooperează pentru a recupera prejudiciul

Doi georgieni sunt cercetaţi după ce, folosind datele unei firme de transport din Polonia, au încheiat un contract cu o firmă din Sibiu pentru a prelua din Franţa patru paleţi cu baterii.

Au preluat marfa, dar aceasta nu a fost dusă la destinaţie, moment în care firma din România a sesizat autorităţile. Bateriile au fost găsite în Belgia, fiind recuperat un prejudiciu de un milion de euro. Acum ancheta continuă pentru a fi identificate toate persoanele implicate.

„La data de 5 decembrie a.c., poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sibiu au fost sesizaţi de către administratorul unei societăţi comerciale din Şelimbăr, cu privire la faptul că ar fi fost indus în eroare de către o firmă din Polonia, cu care ar fi încheiat un contract, având ca obiect transportul a 4 paleţi de baterii de la mai multe locaţii din Franţa către Atena, fiindu-i cauzat un prejudiciu în valoare de 1.000.000 de euro”, anunţă, miercuri după-amiază, Poliţia judeţeană Sibiu.

Sursa citată a precizat că, în 3 decembrie, firma de transport a schimbat numele şoferului şi camionul utilizat pentru efectuarea transportului celor 4 paleţi de baterii.

„Ulterior încărcării mărfii de la prima locaţie din Franţa, transportatorul nu s-ar mai fi prezentat la cel de-al doilea punct de încărcare, iar, în urma verificărilor efectuate, a rezultat faptul că datele transportatorului polonez ar fi fost folosite pentru a induce în eroare persoana vătămată să încheie contractul de transport, ulterior făptuitorul însuşindu-şi marfa respectivă”, precizează sursa citată.

După verificări s-a stabilit că, în 5 decembrie, marfa ar fi ajuns la o adresă de pe teritoriul Belgiei.

„Ca urmare a cooperării judiciare internaţionale, poliţiştii belgieni au identificat, la adresa respectivă, mai mulţi paleţi de marfă încarcată de la prima locaţie din Franţa, a cărei valoare a fost stabilită la 2.000.000 de lei, fiind identificate două persoane implicate în sustragerea bateriilor, respectiv doi bărbaţi din Georgia”, a mai transmis Poliţia.

Continuând cercetările, poliţiştii români şi belgieni au reuşit să găsească toţi paleţii cu baterii, prejudiciul recuperat fiind în valoare de 5.000.000 de lei.

Cercetările sunt continuate la nivelul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, într-un dosar deschis sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, pentru identificarea tuturor persoanelor implicate.

