Doi georgieni au furat paleți cu baterii din Franța. România și Belgia cooperează pentru a recupera prejudiciul

Stiri externe
10-12-2025 | 18:05
politie belgia
Shutterstock

Doi georgieni sunt cercetaţi după ce, folosind datele unei firme de transport din Polonia, au încheiat un contract cu o firmă din Sibiu pentru a prelua din Franţa patru paleţi cu baterii.

autor
Sabrina Saghin

Au preluat marfa, dar aceasta nu a fost dusă la destinaţie, moment în care firma din România a sesizat autorităţile. Bateriile au fost găsite în Belgia, fiind recuperat un prejudiciu de un milion de euro. Acum ancheta continuă pentru a fi identificate toate persoanele implicate.

„La data de 5 decembrie a.c., poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sibiu au fost sesizaţi de către administratorul unei societăţi comerciale din Şelimbăr, cu privire la faptul că ar fi fost indus în eroare de către o firmă din Polonia, cu care ar fi încheiat un contract, având ca obiect transportul a 4 paleţi de baterii de la mai multe locaţii din Franţa către Atena, fiindu-i cauzat un prejudiciu în valoare de 1.000.000 de euro”, anunţă, miercuri după-amiază, Poliţia judeţeană Sibiu.

Sursa citată a precizat că, în 3 decembrie, firma de transport a schimbat numele şoferului şi camionul utilizat pentru efectuarea transportului celor 4 paleţi de baterii.

„Ulterior încărcării mărfii de la prima locaţie din Franţa, transportatorul nu s-ar mai fi prezentat la cel de-al doilea punct de încărcare, iar, în urma verificărilor efectuate, a rezultat faptul că datele transportatorului polonez ar fi fost folosite pentru a induce în eroare persoana vătămată să încheie contractul de transport, ulterior făptuitorul însuşindu-şi marfa respectivă”, precizează sursa citată.

Citește și
angajati
Angajatorii din România recrutează acum mii de candidați fără studii superioare. Cele mai căutate posturi

După verificări s-a stabilit că, în 5 decembrie, marfa ar fi ajuns la o adresă de pe teritoriul Belgiei.

Ca urmare a cooperării judiciare internaţionale, poliţiştii belgieni au identificat, la adresa respectivă, mai mulţi paleţi de marfă încarcată de la prima locaţie din Franţa, a cărei valoare a fost stabilită la 2.000.000 de lei, fiind identificate două persoane implicate în sustragerea bateriilor, respectiv doi bărbaţi din Georgia”, a mai transmis Poliţia.

Continuând cercetările, poliţiştii români şi belgieni au reuşit să găsească toţi paleţii cu baterii, prejudiciul recuperat fiind în valoare de 5.000.000 de lei.

Cercetările sunt continuate la nivelul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, într-un dosar deschis sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, pentru identificarea tuturor persoanelor implicate.

Sursa: News.ro

Etichete: Franta, romani, Georgia, belgia,

Dată publicare: 10-12-2025 18:05

Articol recomandat de sport.ro
Cel mai scump fotbalist liber de contract și-a găsit echipă!
Cel mai scump fotbalist liber de contract și-a găsit echipă!
Citește și...
(P) Pentru utilizatori: Totogaming a câștigat două premii importante în România – pentru Marketing și Servicii Clienți
Advertoriale
(P) Pentru utilizatori: Totogaming a câștigat două premii importante în România – pentru Marketing și Servicii Clienți

A 11-a ediție anuală a Premiilor Casino Inside a avut loc în România, onorând cele mai performante companii și pe profesioniștii din industria jocurilor de noroc.

Angajatorii din România recrutează acum mii de candidați fără studii superioare. Cele mai căutate posturi
Stiri actuale
Angajatorii din România recrutează acum mii de candidați fără studii superioare. Cele mai căutate posturi

Datele unui sondaj realizat de o platformă de recrutare arată că șoferii, lucrătorii în depozit, casierii, mecanicii și personalul de curățenie se numără printre cei mai căutați candidați fără studii superioare în prezent.

România, schimburi comerciale de peste 189 miliarde euro în 2025, însă decalajul import–export se menține ridicat
Stiri Economice
România, schimburi comerciale de peste 189 miliarde euro în 2025, însă decalajul import–export se menține ridicat

Deficitul balanţei comerciale (FOB/CIF) a României, în primele zece luni ale anului în curs, a fost de 27,493 miliarde de euro, în creştere cu 275,7 milioane de euro (+1%) faţă de cel înregistrat în acelaşi interval din 2024, arată INS.

Recomandări
Reacția lui Nicușor Dan după ce a vizionat reportajul despre Justiție. Ce spune despre judecătoarea Lia Savonea, șefa ÎCCJ
Stiri Politice
Reacția lui Nicușor Dan după ce a vizionat reportajul despre Justiție. Ce spune despre judecătoarea Lia Savonea, șefa ÎCCJ

Documentarul Recorder „Justiție capturată” despre mecanismele din Justiție care scapă infractorii a stârnit un val de controverse în opinia publică, iar o reacție din partea președintelui statului Nicușor Dan a fost cerută rapid în acest sens.

Criza de apă din Prahova. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu: ”Am primit demisia de onoare” a directorului Apele Române
Stiri Politice
Criza de apă din Prahova. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu: ”Am primit demisia de onoare” a directorului Apele Române

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a prezentat miercuri într-o conferință de presă concluziile verificărilor Corpului de Control, realizate în cazul crizei apei din Prahova.  

Decizie istorică. Redevențele OMV Petrom pe petrolul și gazele extrase, majorate cu 40% de Guvernul Bolojan, după 20 de ani
Stiri actuale
Decizie istorică. Redevențele OMV Petrom pe petrolul și gazele extrase, majorate cu 40% de Guvernul Bolojan, după 20 de ani

Pentru prima dată după 20 de ani, Guvernul României a reechilibrat relația cu OMV Petrom, majorând cu 40% redevențele pentru gazele și petrolul extrase. În 2024, compania a plătit statului aproape 3,65 miliarde de lei în taxe și redevențe.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 10 Decembrie 2025

55:59

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 10 Decembrie 2025

01:31:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Decembrie 2025

01:47:19

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28