Statul NATO care e gata să cedeze Ucrainei avioane de luptă în schimbul unei tehnologii pe care doar Kievul o deține

Stiri externe
10-12-2025 | 15:57
mig 29 polonia
AFP

Polonia poartă negocieri cu Ucraina, căreia vrea să-i transfere avioane de tip MiG-29 în schimbul unui acces la tehnologia ucraineană a dronelor, anunţă miercuri, la postul public de radio, ministrul polonez al Apărării.

autor
Alexandru Toader

”Peste ceva timp, avioanele (de tip) MiG-29 nu vor mai fi folosite de către Forţele Aeriene poloneze, din cauza duratei lor de viaţă limitate”, a declarat Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ministrul polonez al Apărării.

”Negociem cu partea ucraineană transferul (avioanelor de tip) MiG-29, dar discutăm de asemenea un transfer de tehnologii către Polonia, de exemplu cele ale dronelor”, a anunţat el.

”Această solidaritate trebuie să fie reciprocă”, a subliniat ministrul polonez al Apărării.

Statul Major al armatei poloneze a anunţat că acest eventual transfer este legat de lipsa unor perspective de moderinizare a avioanelor de vânătoare de tip MiG-29, depăşite, de concepţie sovietică.

Citește și
Serghei Lavrov
Lavrov: Rusia are pregătit un răspuns pentru cazul în care UE ar confisca activele ruseşti şi ar desfăşura trupe în Ucraina

”Aceasta se va înscrie în cadrul politicii aliate de susţinere a Ucrainei şi de menţinere a securităţii pe flancul de est al NATO”, a anunţat într-un comunicat, publicat marţi seara, Statul Major.

O decizie finală în acest sens nu a fost încă luată, a precizat armata poloneză.

Sarcinile pe care le asigură în prezent avioanele de vânătoare de tip MiG-29 urmează să fie preluate de către avioane de tip F-16 şi FA-60.

Armata poloneză a anunţat, la rândul său, că, în legătură cu acest transfer sunt în curs negocieri cu Ucraina cu privire la furnizarea Poloniei a anumitor tehnologii în domeniile dronelor şi rachetelor.

Sursa: News.ro

Etichete: Ucraina, Polonia, avioane, mig,

Dată publicare: 10-12-2025 15:57

Articol recomandat de sport.ro
Cel mai scump fotbalist liber de contract și-a găsit echipă!
Cel mai scump fotbalist liber de contract și-a găsit echipă!
Citește și...
Kiel Institute: Europa nu reușește să compenseze lipsa ajutorului SUA pentru Ucraina. 2025 ar putea fi anul cu sprijin minim
Stiri externe
Kiel Institute: Europa nu reușește să compenseze lipsa ajutorului SUA pentru Ucraina. 2025 ar putea fi anul cu sprijin minim

Ajutorul militar pentru Ucraina ar putea atinge în 2025 cel mai scăzut nivel, avertizează Kiel Institute, deoarece Europa nu poate compensa blocarea sprijinului american.

Lavrov: Rusia are pregătit un răspuns pentru cazul în care UE ar confisca activele ruseşti şi ar desfăşura trupe în Ucraina
Stiri externe
Lavrov: Rusia are pregătit un răspuns pentru cazul în care UE ar confisca activele ruseşti şi ar desfăşura trupe în Ucraina

Rusia spune că are pregătit un răspuns la eventuala trimitere de trupe europene în Ucraina și la confiscarea activelor rusești înghețate, măsuri pe care le consideră ostile.

UE trage un semnal de alarmă: Rusia nu dorește pacea în Ucraina, dimpotrivă, intensifică atacurile asupra civililor
Stiri externe
UE trage un semnal de alarmă: Rusia nu dorește pacea în Ucraina, dimpotrivă, intensifică atacurile asupra civililor

Rusia nu arată semne de pace în Ucraina și își intensifică atacurile asupra civililor, ucigând cu 24% mai mulți oameni decât anul trecut, a declarat marţi seara ambasadorul Uniunii Europene la ONU, Stavros Lambrinidis.

Recomandări
Decizie istorică. Redevențele OMV Petrom pe petrolul și gazele extrase, majorate cu 40% de Guvernul Bolojan, după 20 de ani
Stiri actuale
Decizie istorică. Redevențele OMV Petrom pe petrolul și gazele extrase, majorate cu 40% de Guvernul Bolojan, după 20 de ani

Pentru prima dată după 20 de ani, Guvernul României a reechilibrat relația cu OMV Petrom, majorând cu 40% redevențele pentru gazele și petrolul extrase. În 2024, compania a plătit statului aproape 3,65 miliarde de lei în taxe și redevențe.

Încă un dosar din justiție este eliminat. ÎCCJ a anulat condamnarea la închisoare a fostului șef al CNAS Lucian Duță
Stiri Justitie
Încă un dosar din justiție este eliminat. ÎCCJ a anulat condamnarea la închisoare a fostului șef al CNAS Lucian Duță

Înalta Curte de Casație și Justiție, condusă de Lia Savonea, a anulat miercuri condamnarea de 6 ani la închisoare a fostului șef al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) Lucian Duță și a dispus încetarea procesului penal pe prescripție.

Cresc taxele și impozitele locale. CCR a respins sesizarea AUR la legea asumată de Guvernul Bolojan
Stiri Politice
Cresc taxele și impozitele locale. CCR a respins sesizarea AUR la legea asumată de Guvernul Bolojan

Curtea Constituțională a respins, miercuri, sesizarea AUR formulată la CCR împotriva legii care majorează taxele locale de la 1 ianuarie 2026.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 10 Decembrie 2025

49:08

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Decembrie 2025

01:47:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
8 Decembrie 2025

01:30:01

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28