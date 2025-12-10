Statul NATO care e gata să cedeze Ucrainei avioane de luptă în schimbul unei tehnologii pe care doar Kievul o deține

Polonia poartă negocieri cu Ucraina, căreia vrea să-i transfere avioane de tip MiG-29 în schimbul unui acces la tehnologia ucraineană a dronelor, anunţă miercuri, la postul public de radio, ministrul polonez al Apărării.

”Peste ceva timp, avioanele (de tip) MiG-29 nu vor mai fi folosite de către Forţele Aeriene poloneze, din cauza duratei lor de viaţă limitate”, a declarat Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ministrul polonez al Apărării.

”Negociem cu partea ucraineană transferul (avioanelor de tip) MiG-29, dar discutăm de asemenea un transfer de tehnologii către Polonia, de exemplu cele ale dronelor”, a anunţat el.

”Această solidaritate trebuie să fie reciprocă”, a subliniat ministrul polonez al Apărării.

Statul Major al armatei poloneze a anunţat că acest eventual transfer este legat de lipsa unor perspective de moderinizare a avioanelor de vânătoare de tip MiG-29, depăşite, de concepţie sovietică.

”Aceasta se va înscrie în cadrul politicii aliate de susţinere a Ucrainei şi de menţinere a securităţii pe flancul de est al NATO”, a anunţat într-un comunicat, publicat marţi seara, Statul Major.

O decizie finală în acest sens nu a fost încă luată, a precizat armata poloneză.

Sarcinile pe care le asigură în prezent avioanele de vânătoare de tip MiG-29 urmează să fie preluate de către avioane de tip F-16 şi FA-60.

Armata poloneză a anunţat, la rândul său, că, în legătură cu acest transfer sunt în curs negocieri cu Ucraina cu privire la furnizarea Poloniei a anumitor tehnologii în domeniile dronelor şi rachetelor.

