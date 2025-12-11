Kremlinul acuză Polonia de „tiranie judiciară” după ce Varşovia a arestat un arheolog rus la cererea Ucrainei

Stiri externe
11-12-2025 | 14:00
arest
Shutterstock

Kremlinul a acuzat joi Polonia de „tiranie judiciară”, după ce Varşovia a arestat un arheolog rus la cererea Ucrainei, relatează Reuters.

 

autor
Ioana Andreescu

Ministerul rus de Externe a declarat că Alexander Butiagin, angajat al Muzeului de Stat Ermitaj din Sankt Petersburg, a fost reţinut la sosirea sa la Varşovia.

El a precizat că Butiagin, care fusese invitat să susţină o serie de prelegeri în mai multe oraşe europene, a fost acuzat de Ucraina de „distrugerea patrimoniului cultural” în timpul săpăturilor arheologice din Crimeea, o acuzaţie pe care a numit-o absurdă.

Rusia a anexat peninsula Crimeea în 2014.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a condamnat arestarea lui Butiagin.

Citește și
politie belgia
Doi georgieni au furat paleți cu baterii din Franța. România și Belgia cooperează pentru a recupera prejudiciul

„Aceasta este o tiranie judiciară absolută”, a declarat Peskov.

„Desigur, vom cere pe canale diplomatice dreptul de a proteja interesele cetăţeanului nostru”, a mai spus el.

Lemnul furat anual din pădurile României ar putea umple 10 stadioane. Un miliard de euro iese ilegal din țară în fiecare an

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, Polonia, acuzatii,

Dată publicare: 11-12-2025 14:00

Articol recomandat de sport.ro
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
Citește și...
Un șofer de 19 ani din Polonia a fost amendat după ce a depășit viteza legală cu 1 km/h. Precizările poliției
Stiri externe
Un șofer de 19 ani din Polonia a fost amendat după ce a depășit viteza legală cu 1 km/h. Precizările poliției

Un tânăr șofer din Łódź, Polonia, a fost amendat pentru că a condus cu 51 km/h într-o zonă urbană cu limită de 50 km/h. Cazul, făcut public online, a stârnit uimire în rândul experților, care susțin că nu au mai întâlnit o situație similară.

Doi georgieni au furat paleți cu baterii din Franța. România și Belgia cooperează pentru a recupera prejudiciul
Stiri externe
Doi georgieni au furat paleți cu baterii din Franța. România și Belgia cooperează pentru a recupera prejudiciul

Doi georgieni sunt cercetaţi după ce, folosind datele unei firme de transport din Polonia, au încheiat un contract cu o firmă din Sibiu pentru a prelua din Franţa patru paleţi cu baterii.

Statul NATO care e gata să cedeze Ucrainei avioane de luptă în schimbul unei tehnologii pe care doar Kievul o deține
Stiri externe
Statul NATO care e gata să cedeze Ucrainei avioane de luptă în schimbul unei tehnologii pe care doar Kievul o deține

Polonia poartă negocieri cu Ucraina, căreia vrea să-i transfere avioane de tip MiG-29 în schimbul unui acces la tehnologia ucraineană a dronelor, anunţă miercuri, la postul public de radio, ministrul polonez al Apărării.

Recomandări
O judecătoare de la Curtea de Apel București confirmă dezvăluirile Recorder: „Suntem terorizaţi cu acţiuni disciplinare”
Stiri actuale
O judecătoare de la Curtea de Apel București confirmă dezvăluirile Recorder: „Suntem terorizaţi cu acţiuni disciplinare”

Dezvăluirile făcute jurnaliștii de la Recorder, care au prezentat într-un documentar mărturiile unor judecători și procurori au provocat o premieră la Curtea de Apel București: conferință de presă publică, trasmisă live, pentru a răspunde acuzațiilor.

Ministrul Justiției cere verificări rapide: „Mass-media ridică întrebări. Conferinţa Curţii de Apel, un demers adecvat”
Stiri actuale
Ministrul Justiției cere verificări rapide: „Mass-media ridică întrebări. Conferinţa Curţii de Apel, un demers adecvat”

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat joi, că responsabilitatea de a analiza situaţii concrete revine celor care au competenţele, potrivit legii şi trebuie să facă acest lucru cu promptitudine, el arătând că a urmărit conferinţa Curţii de Apel

Prima reacţie a CSM după ancheta Recorder: Amplificare a campaniei de destabilizare a puterii judecătoreşti
Stiri actuale
Prima reacţie a CSM după ancheta Recorder: Amplificare a campaniei de destabilizare a puterii judecătoreşti

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) susţine că ”alegaţiile” din ancheta Recorder sunt contrare evaluărilor făcute în ultimii ani în ceea ce priveşte sistemul de justiţie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
11 Decembrie 2025

01:46:46

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 11 Decembrie 2025

03:38:48

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
10 Decembrie 2025

01:31:59

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28