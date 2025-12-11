Kremlinul acuză Polonia de „tiranie judiciară” după ce Varşovia a arestat un arheolog rus la cererea Ucrainei

Kremlinul a acuzat joi Polonia de „tiranie judiciară”, după ce Varşovia a arestat un arheolog rus la cererea Ucrainei, relatează Reuters.

Ministerul rus de Externe a declarat că Alexander Butiagin, angajat al Muzeului de Stat Ermitaj din Sankt Petersburg, a fost reţinut la sosirea sa la Varşovia.

El a precizat că Butiagin, care fusese invitat să susţină o serie de prelegeri în mai multe oraşe europene, a fost acuzat de Ucraina de „distrugerea patrimoniului cultural” în timpul săpăturilor arheologice din Crimeea, o acuzaţie pe care a numit-o absurdă.

Rusia a anexat peninsula Crimeea în 2014.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a condamnat arestarea lui Butiagin.

„Aceasta este o tiranie judiciară absolută”, a declarat Peskov.

„Desigur, vom cere pe canale diplomatice dreptul de a proteja interesele cetăţeanului nostru”, a mai spus el.

