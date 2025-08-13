Politico: Donald Trump elaborează strategii înainte să se vadă cu Putin. Europenii se tem că fostul agent KGB îl va manipula

Volodimir Zelenski aliații săi europeni și șeful NATO au stat de vorbă telefonic miercuri după-amiază cu Donald Trump, ca să-l convingă să fie ferm și să apere interesele Europei în fața lui Vladimir Putin la summitul programat vineri în Alaska.

Potrivit revistei Politico, președintele Donald Trump elaborează strategii înainte de întâlnirea cu Putin, însă europenii și comentatorii se tem că liderul rus - fostul spion KGB cu voință de oțel și atent la orice detaliu își va dovedi din nou măiestria în arta manipulării.

Volodimir Zelenski a mers în Germania ca să fie alaturi de cancelarul Merz, când acesta a deschis videoconferința programată cu Donald Trump, vicepreședintele J.D. Vance, liderii francez, britanic, italian, polonez, finlandez, șeful NATO și oficialii Uniunii Europene.

„Voi vorbi cu liderii europeni în scurt timp. Sunt niște oameni grozavi care vor să vadă un acord încheiat”, a scris președintele american cu puțin timp înainte de ora programată pentru videoconferință.

Zelenski a sperat că discuția va sluji - cel puţin parţial - drept contrapondere europeană la summitul din Alaska, o șansă de a scoate în evidență riscurile de a trăda interesele Kievului în schimbul unui armistiţiu.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Dialogul dintre președintele Statelor Unite și Putin poate fi important pentru relațiile bilaterale dintre cei doi, dar ei nu pot ajunge la un acord cu privire la Ucraina fără noi. Cred cu tărie și sper că președintele SUA înțelege și realizează acest lucru.”

Nigel Gould-Davies, International Institute for Strategic Studies: „De fapt, acest război nu este în primul rând despre teritorii. Porțiunea pe care Rusia o revendică de la ucraineni reprezintă cam 0,7% din actualul teritoriu recunoscut al Rusiei. Putin nu pentru asta a pornit războiul. Ce vrea el este să-și subjuge statul ucrainean, poate nu să-l anexeze în întregime, ci să-l controleze, să-l domine, iar asta i-ar oferi din punct de vedere geografic și al accesului la resursele Ucrainei posibilitatea de a amenința restul Europei.”

După prima oră de conversație, pe fir au rămas doar Donald Trump, J.D. Vance și liderii europeni. Mai târziu a fost organizată și o a treia videoconferință, o reuniune online a „coaliţiei bunăvoinței”, grupul țărilor dornice să sprijinire Ucraina în cazul unui armistiţiu.

Preşedintele Nicuşor Dan a participat și el.

Între timp, oficialii americani și ruși dau zor cu pregătirea summitului din Alaska. Donald Trump îl va primi pe Vladimir Putin în baza militară americană Elmendorf-Richardson, singurul loc care îndeplinea cerințele de securitate pentru această întâlnire istorică. Asta deși Casa Albă sperase să evite imaginea primirii liderului rus într-o instalație militară americană. În toiul Războiului Rece, baza era considerată „deosebit de importantă" pentru apărarea Statelor Unite împotriva Uniunii Sovietice.

În ultimele ore, oficialii de la Washington au redus simțitor așteptările legate de summit.

Tammy Bruce, purtător de cuvânt Departamentul de Stat: „Vreau să vă remintesc că președintele nu consideră această întâlnire o negociere. Și nu el este cel care a cerut întâlnirea (ci Putin, n.r.).”

Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt de la Casa Albă: „Acesta este un exercițiu de... ascultare pentru președinte.”

Reporter: „Are de gând președintele să aibă o întâlnire între patru ochi cu Putin (doar cu traducătorii)?”

Karoline Leavitt: „Da, ăsta e planul.”

Nick Paton Walsh, corespondent CNN în Kiev: „Aceasta este însă o schimbare de ton majoră față de săptămâna trecută, când se vorbea despre ziua de vineri ca fiind termenul-limită pentru încheierea războiului în Ucraina, altminteri Rusia și principalii săi parteneri comerciali, India și China, urmau să se confrunte cu sancțiuni secundare severe. Însă, dintr-un summit decisiv, care ar fi putut defini termenii păcii, întâlnirea din Alaska s-a transformat într-o încercare a președinților Trump și Putin de a afla unde se poziționează fiecare. Cred că așteptările sunt foarte scăzute.”

