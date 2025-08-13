Liderii UE, printre care și Nicușor Dan, videoconferință cu Trump, înaintea întâlnirii cu Putin. Ce încearcă să îl convingă

Mai mulţi lideri europeni vor discuta miercuri cu liderul SUA Donald Trump, prin videoconferinţă, pentru a încerca să îl convingă să apere interesele Ucrainei cu ocazia întâlnirii pe care o va avea vineri, în Alaska, cu omologul său rus Vladimir Putin.

Europenii, pe care Trump a promis că îi va contacta după discuţia cu Putin, se tem că summitul de la Anchorage (Alaska) va conduce la o soluţie defavorabilă pentru Ucraina, ţară care de trei ani şi jumătate luptă împotriva forţelor ruse invadatoare.

De la ora 17:30 (ora României), mai mulţi lideri europeni, printre care și președintele României Nicușor Dan, vor discuta miercuri cu liderul SUA Donald Trump, prin videoconferinţă.

Cancelarul german Friedrich Merz i-a invitat pe Donald Trump şi pe vicepreşedintele său JD Vance să discute miercuri cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu şefii de stat sau de guvern francez, britanic, italian, polonez şi finlandez.

Discuţiile între liderii europeni se vor referi la mijloacele de a ''exercita o presiune asupra Rusiei'', la ''pregătirea unor posibile negocieri de pace'' şi la chestiuni privind ''revendicări teritoriale şi garanţii de securitate'', potrivit Berlinului.

Marţi, liderii ţărilor Uniunii Europene, cu excepţia Ungariei, au insistat pe necesitatea ca ucrainenii să aibă libertatea de a-şi decide singuri viitorul şi au subliniat că negocieri substanţiale nu pot avea loc decât ''în contextul unei încetări a focului sau al unei reduceri a ostilităţilor''.

De partea sa, preşedintele rus Vladimir Putin a discutat cu numeroşi lideri în ultimele zile, printre care cei mai apropiaţi parteneri - chinezul Xi Jinping, indianul Narendra Modi, brazilianul Luiz Inacio Lula da Silva şi nord-coreeanul Kim Jong Un.

Şeful statului ucrainean Volodimir Zelenski nu a fost invitat la summitul din Alaska, unde Kievul şi europenii se tem că Trump şi Putin se vor înţelege să constrângă Ucraina să cedeze părţi din teritoriul său.

Donald Trump a declarat că speră să aibă o întâlnire ''constructivă'' în Alaska şi a apreciat drept ''foarte respectuos'' din partea lui Vladimir Putin faptul că acesta se va deplasa pe teritoriul american.

Trump s-a arătat ''puţin contrariat'' de faptul că Zelenski spune că ''are nevoie de o autorizare constituţională'' pentru a ceda teritorii. ''Pentru că va exista un schimb de teritorii'', a afirmat preşedintele SUA, în condiţiile în care forţele ruse ocupă în prezent aproximativ 20% din teritoriul ucrainean.

Marţi, la Kiev, Volodimir Zelenski a afirmat că Rusia nu se pregăteşte ''pentru a pune capăt războiului'', ci pentru ''noi ofensive'' în Ucraina. El a calificat întâlnirea Trump-Putin drept o ''victorie personală'' pentru liderul rus şi a exclus orice retragere din estul Ucrainei în cadrul unui acord de pace.

Moscova cere ca Ucraina să îi cedeze patru regiuni ocupate parţial (Doneţk, Lugansk, Zaporojie şi Herson), pe lângă Crimeea anexată în 2014, şi să renunţe la livrările de arme occidentale pentru Kiev şi la aderarea la NATO.

Aceste cerinţe sunt considerate inacceptabile pentru Ucraina, care cere retragerea trupelor ruse de pe teritoriul ei şi garanţii de securitate occidentale.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













