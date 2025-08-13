Liderii UE, printre care și Nicușor Dan, videoconferință cu Trump, înaintea întâlnirii cu Putin. Ce încearcă să îl convingă

Stiri externe
13-08-2025 | 11:47
merz trump
AFP

Mai mulţi lideri europeni vor discuta miercuri cu liderul SUA Donald Trump, prin videoconferinţă, pentru a încerca să îl convingă să apere interesele Ucrainei cu ocazia întâlnirii pe care o va avea vineri, în Alaska, cu omologul său rus Vladimir Putin.

autor
Alexandru Toader

Europenii, pe care Trump a promis că îi va contacta după discuţia cu Putin, se tem că summitul de la Anchorage (Alaska) va conduce la o soluţie defavorabilă pentru Ucraina, ţară care de trei ani şi jumătate luptă împotriva forţelor ruse invadatoare.

De la ora 17:30 (ora României), mai mulţi lideri europeni, printre care și președintele României Nicușor Dan, vor discuta miercuri cu liderul SUA Donald Trump, prin videoconferinţă.

Cancelarul german Friedrich Merz i-a invitat pe Donald Trump şi pe vicepreşedintele său JD Vance să discute miercuri cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu şefii de stat sau de guvern francez, britanic, italian, polonez şi finlandez.

Discuţiile între liderii europeni se vor referi la mijloacele de a ''exercita o presiune asupra Rusiei'', la ''pregătirea unor posibile negocieri de pace'' şi la chestiuni privind ''revendicări teritoriale şi garanţii de securitate'', potrivit Berlinului.

Citește și
Donald Trump
Administrația Trump vede „o deteriorare” a drepturilor omului în Europa. România, criticată pentru anularea alegerilor

Marţi, liderii ţărilor Uniunii Europene, cu excepţia Ungariei, au insistat pe necesitatea ca ucrainenii să aibă libertatea de a-şi decide singuri viitorul şi au subliniat că negocieri substanţiale nu pot avea loc decât ''în contextul unei încetări a focului sau al unei reduceri a ostilităţilor''.

De partea sa, preşedintele rus Vladimir Putin a discutat cu numeroşi lideri în ultimele zile, printre care cei mai apropiaţi parteneri - chinezul Xi Jinping, indianul Narendra Modi, brazilianul Luiz Inacio Lula da Silva şi nord-coreeanul Kim Jong Un.

Şeful statului ucrainean Volodimir Zelenski nu a fost invitat la summitul din Alaska, unde Kievul şi europenii se tem că Trump şi Putin se vor înţelege să constrângă Ucraina să cedeze părţi din teritoriul său.

Donald Trump a declarat că speră să aibă o întâlnire ''constructivă'' în Alaska şi a apreciat drept ''foarte respectuos'' din partea lui Vladimir Putin faptul că acesta se va deplasa pe teritoriul american.

Trump s-a arătat ''puţin contrariat'' de faptul că Zelenski spune că ''are nevoie de o autorizare constituţională'' pentru a ceda teritorii. ''Pentru că va exista un schimb de teritorii'', a afirmat preşedintele SUA, în condiţiile în care forţele ruse ocupă în prezent aproximativ 20% din teritoriul ucrainean.

Marţi, la Kiev, Volodimir Zelenski a afirmat că Rusia nu se pregăteşte ''pentru a pune capăt războiului'', ci pentru ''noi ofensive'' în Ucraina. El a calificat întâlnirea Trump-Putin drept o ''victorie personală'' pentru liderul rus şi a exclus orice retragere din estul Ucrainei în cadrul unui acord de pace.

Moscova cere ca Ucraina să îi cedeze patru regiuni ocupate parţial (Doneţk, Lugansk, Zaporojie şi Herson), pe lângă Crimeea anexată în 2014, şi să renunţe la livrările de arme occidentale pentru Kiev şi la aderarea la NATO.

Aceste cerinţe sunt considerate inacceptabile pentru Ucraina, care cere retragerea trupelor ruse de pe teritoriul ei şi garanţii de securitate occidentale.

Trump l-a atacat pe Zelenski înaintea întâlnirii cu Putin și l-a avertizat: „Vor avea loc niște schimburi de teritorii”

Sursa: Agerpres

Etichete: nicusor dan, donald trump, vladimir putin,

Dată publicare: 13-08-2025 10:20

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Doliu în fotbalul românesc! A murit omul care a reușit o performanță istorică
NEWS ALERT Doliu în fotbalul românesc! A murit omul care a reușit o performanță istorică
Citește și...
Reacția lui Zelenski după ce trupele ruse au avansat „fără echipament” pe frontul de est din Ucraina: „Este clar pentru noi”
Stiri externe
Reacția lui Zelenski după ce trupele ruse au avansat „fără echipament” pe frontul de est din Ucraina: „Este clar pentru noi”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski susține că avansul Rusiei lângă Dobropillia, pe frontul Pokrovsk, urmărește să creeze un impact mediatic înaintea întâlnirii din 15 august dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin.

Administrația Trump vede „o deteriorare” a drepturilor omului în Europa. România, criticată pentru anularea alegerilor
Stiri actuale
Administrația Trump vede „o deteriorare” a drepturilor omului în Europa. România, criticată pentru anularea alegerilor

Departamentul de Stat al SUA vorbește în raportul său anual privind situaţia drepturilor omului în România, despre anularea rezultatelor primului tur al alegerilor prezidenţiale de anul trecut şi faptul că această măsură a fost criticată.

Trump și Putin se întâlnesc în cel mai mare oraș din Alaska. Casa Albă explică de ce summitul a fost aranjat din scurt
Stiri externe
Trump și Putin se întâlnesc în cel mai mare oraș din Alaska. Casa Albă explică de ce summitul a fost aranjat din scurt

Summitul Trump-Putin va avea loc în cel mai mar eoraș din Alaska, cu toate acestea locurile care asigură condițiile necesare sunt extrem de limitate, dat fiind sezonul turistic din regiune.

Recomandări
Administrația Trump vede „o deteriorare” a drepturilor omului în Europa. România, criticată pentru anularea alegerilor
Stiri actuale
Administrația Trump vede „o deteriorare” a drepturilor omului în Europa. România, criticată pentru anularea alegerilor

Departamentul de Stat al SUA vorbește în raportul său anual privind situaţia drepturilor omului în România, despre anularea rezultatelor primului tur al alegerilor prezidenţiale de anul trecut şi faptul că această măsură a fost criticată.

Surse: Premierul discută cu reprezentanţii instituţiilor din subordinea Guvernului pe tema reducerii cheltuielilor
Stiri Politice
Surse: Premierul discută cu reprezentanţii instituţiilor din subordinea Guvernului pe tema reducerii cheltuielilor

Premierul Ilie Bolojan va avea discuţii, miercuri, la Palatul Victoria, cu reprezentanţii instituţiilor din subordinea Guvernului, despre măsurile privind reorganizarea instituțiilor.    

Revoltă într-o comună din Prahova unde a fost montată o antenă 5G, lângă case. „Nu știu dacă radiază sau nu, nu avem nevoie”
Stiri actuale
Revoltă într-o comună din Prahova unde a fost montată o antenă 5G, lângă case. „Nu știu dacă radiază sau nu, nu avem nevoie”

O antenă de telefonie mobilă, apărută la doi pași de un cartier, i-a revoltat pe locuitorii din Blejoi, localitate aflată la șapte kilometri de Ploiești.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 13 August 2025

03:24:37

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12