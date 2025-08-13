Ce fel de acord ar putea aduce summitul Trump-Putin şi ce se poate întâmpla dacă Ucraina îl refuză. Scenarii posibile

Preşedintele SUA, Donald Trump, şi cel rus, Vladimir Putin, vor discuta despre un posibil acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina când se vor întâlni vineri în Alaska pentru un summit ce ar putea afecta şi securitatea europeană în general.

Liderii europeni şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski intenţionează să discute cu Trump miercuri, în contextul temerilor că Washingtonul, până acum principalul furnizor de arme al Ucrainei, ar putea încerca să impună Kievului condiţii de pace nefavorabile, comentează Reuters.

Ce fel de acord ar putea reieși de la întâlnirea Trump-Putin

Trump a declarat vinerea trecută că va avea loc „un schimb de teritorii în beneficiul ambelor părţi”.

Această declaraţie a provocat consternare la Kiev şi în capitalele europene, care se tem că Rusia ar putea fi recompensată pentru cei 11 ani de eforturi - dintre care ultimii trei au fost un război în toată regula - pentru a acapara teritoriul ucrainean. Rusia ocupă acum 19% din teritoriul Ucrainei, în timp ce Ucraina nu controlează niciun teritoriu rus.

„Este rezonabil să ne temem că Trump va fi păcălit de Putin şi va încheia un acord dezastruos în detrimentul Ucrainei”, a declarat Daniel Fried, fost diplomat american de rang înalt, actualmente membru al grupului de reflecţie Atlantic Council.

Totuşi, „rezultate mai bune” pentru Ucraina ar fi posibile, dacă Trump şi echipa sa „ar conştientiza faptul că Putin încă se joacă cu ei”.

Unul dintre scenarii ar putea implica stabilirea unei „linii de armistiţiu” în locul transferului teritorial, cu recunoaşterea doar de facto – nu legală – a câştigurilor teritoriale actuale ale Rusiei.

Orice acord de pace durabil ar trebui să abordeze şi probleme precum viitoarele garanţii de securitate pentru Ucraina, aspiraţiile acesteia de a adera la NATO, restricţiile impuse de Moscova asupra dimensiunii armatei sale şi viitorul sancţiunilor occidentale împotriva Rusiei.

Trump nu a comentat aceste aspecte de la anunţarea summitului cu Putin, deşi administraţia sa a declarat că Ucraina nu poate adera la NATO.

Diplomaţii spun că există o posibilitate redusă ca Trump să încheie, în schimb, un acord unilateral cu Putin, acordând prioritate contractelor energetice lucrative şi potenţialelor acorduri de control al armamentului (în special nuclear).

Trump însuşi a declarat că ar putea ajunge în Alaska la concluzia că nu se poate ajunge la un acord de pace în Ucraina.

Casa Albă nu a răspuns la solicitarea de a comenta posibilitatea ca Trump să încheie un acord unilateral cu Putin, precizează Reuters.

Ce se va întâmpla dacă Ucraina se opune oricărui acord între Trump şi Putin

Trump s-ar confrunta cu o rezistenţă puternică din partea lui Zelenski şi a aliaţilor săi europeni dacă orice acord ar prevedea cedarea de teritorii de către Ucraina.

Constituţia Ucrainei interzice un astfel de rezultat, a subliniat Zelenski, cu excepţia cazului în care se organizează un referendum pentru modificarea acesteia.

Trump ar putea încerca să constrângă Kievul să accepte un astfel de acord, ameninţând că va opri livrările de arme şi schimbul de informaţii.

Dar analiştii spun că există mai multe şanse ca Ucraina să accepte îngheţarea liniilor de luptă şi o divizare teritorială instabilă, fără caracter juridic obligatoriu.

Un oficial european a declarat pentru Reuters că, chiar dacă Trump ar renunţa la promisiunile recente de a relua livrările de arme către Ucraina, este probabil să continue să permită Europei să cumpere arme americane în numele Ucrainei.

„Pierderea capacităţilor de informaţii ale SUA ar fi cel mai greu de înlocuit. Europa nu poate nici măcar să se apropie de a oferi acest sprijin”, a punctat însă oficialul, sub condiţia anonimatului.

Cum ar putea afecta un acord sprijinul lui Trump în SUA

Abandonarea Ucrainei ar implica riscuri politice majore pentru Trump în SUA, a declarat John Herbst, fost ambasador al SUA la Kiev, actualmente membru al Atlantic Council.

Acest lucru l-ar prezenta ca un „complice la violarea teritorială a Ucrainei de către Putin. Nu cred că Trump vrea să fie perceput astfel, cu siguranţă”, a afirmat el.

În ciuda poziţiei sale politice puternice în ţară, Trump ar fi criticat chiar şi de o parte a dreptei americane, dacă va fi perceput ca cedând în faţa Rusiei.

„A-l recompensa pe Putin ar însemna să transmitem exact mesajul opus celui pe care trebuie să-l transmitem dictatorilor şi aspirantilor la dictatură din întreaga lume”, a declarat săptămâna trecută Brian Fitzpatrick, legislator republican şi fost agent FBI, potrivit News.ro.

Cum ar putea răspunde aliaţii europeni ai Ucrainei

Statele membre ale UE au declarat marţi că Ucraina trebuie să fie liberă să decidă asupra propriului viitor şi că sunt gata să contribuie în continuare la garanţiile de securitate pentru Kiev.

Oana Lungescu, fostă purtătoare de cuvânt a NATO, acum membră a grupului de reflecţie RUSI, a declarat că statele europene trebuie să acţioneze mult mai rapid pentru a înarma Ucraina şi să înceapă negocierile de aderare la UE în septembrie.

Jana Kobzova, expert principal la Consiliul European pentru Relaţii Externe, a declarat că „dacă din Alaska va rezulta un acord inacceptabil, capitalele europene vor lansa o nouă ofensivă diplomatică şi de şarm faţă de Trump”.

„Liderii europeni sunt din ce în ce mai conştienţi că viitorul securităţii Ucrainei este indisolubil legat de cel al restului Europei şi nu îl pot lăsa pe Putin să decidă singur forma şi conturul viitorului acesteia”, a punctat Kobzova.

