Propunerea face parte din negocierile pentru încheierea unui armistițiu în sectorul energetic, înainte de venirea iernii, potrivit unor oficiali americani, europeni și ucraineni. Ideea a fost discutată în septembrie de emisarii americani Jared Kushner și Steve Witkoff, în timpul vizitelor la Moscova și Kiev, mai arată WSJ.

Planul ar presupune ca gazele rusești să fie vândute prin intermediul unei companii americane, pentru a ocoli sancțiunile europene. În același timp, propunerea ar putea deschide o oportunitate importantă de afaceri pentru investitorii din SUA, potrivit unor persoane care au participat la discuții.

Potrivit legislației actuale a Uniunii Europene, toate importurile de gaze naturale din Rusia trebuie eliminate treptat până la sfârșitul anului 2027. Liderii celor mai mari state europene au transmis că nu sunt interesați să redevină dependenți de resursele energetice ale unei țări pe care o consideră principala amenințare strategică.

Planul a fost însă pus în așteptare luna trecută, după ce Ucraina a oprit unilateral atacurile asupra rafinăriilor rusești, în urma presiunilor exercitate de președintele Donald Trump. Kievul a suspendat aceste atacuri timp de aproape două săptămâni, în timp ce Rusia a continuat să lovească infrastructura energetică ucraineană și a început să exporte motorină în Statele Unite. În acest context, administrația americană și-a concentrat atenția asupra posibilității încheierii unui acord de pace mai amplu.

Noi atacuri între ruși și ucraineni

Ucraina a reluat însă atacurile aeriene vineri, lovind trei dintre cele mai importante rafinării din Rusia în decurs de trei zile. Acest lucru a sporit presiunea pentru încheierea unui acord mai amplu de încetare a atacurilor asupra infrastructurii energetice, înaintea negocierilor de pace trilaterale dintre SUA, Rusia și Ucraina, programate pentru jumătatea lunii noiembrie, la Abu Dhabi. Până în prezent, Rusia a respins încercările americanilor de a ajunge la un astfel de acord.

Negociatorii americani consideră că revenirea gazelor rusești pe piața europeană ar putea reprezenta un stimulent puternic pentru ca Vladimir Putin să accepte un acord. Reluarea transporturilor prin rețeaua de conducte construită în perioada sovietică, care leagă zăcămintele de gaze din Siberia de Europa, traversând Ucraina, ar aduce Kievului și venituri importante din taxele de tranzit.

Oficialii de la Casa Albă au propus ca banii obținuți de Rusia din vânzarea gazelor către Europa să fie depuși într-un cont escrow, administrat într-o jurisdicție terță. Astfel, Kremlinul nu ar putea folosi aceste venituri pentru finanțarea războiului, a declarat un oficial american de rang înalt. Administrația SUA încearcă să convingă liderii europeni că planul ar putea contribui la reducerea prețurilor la energie, într-o perioadă în care rezervele de gaze ale Europei au ajuns la cel mai scăzut nivel sezonier din ultimii ani.

Această abordare reprezintă o schimbare radicală față de poziția adoptată de Trump în primul său mandat. La acea vreme, președintele american a criticat în repetate rânduri Germania și cancelarul Angela Merkel pentru construirea gazoductului Nord Stream 2, care lega Rusia de Germania. Trump avertiza că proiectul va face Germania „dependentă de Rusia”, iar la sfârșitul anului 2019 a impus sancțiuni împotriva acestuia.