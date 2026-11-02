Nu este clar dacă cele două incidente au legătură între ele.

Pe de altă parte, atacurile cu drone au continuat de ambele părți! 4 persoane au fost rănite în orașul ucrainean Odessa, iar în Rusia a fost lovită o rafinărie de petrol importantă.

Alertele false au început înainte de miezul nopții.

Prima anunța un pericol de radiații, iar un minut mai târziu, un mesaj în limba rusă îi informa pe ucraineni că urmează o alertă nucleară în toată țara și le cerea să nu intre în panică, deoarece ar zbura o rachetă Oreșnik, de fabricație rusească.

Ulterior, o nouă notificare avertiza asupra unui posibil atac chimic în Kiev, iar o alta anunța izbucnirea unor lupte de stradă în capitală, îndemnând populația să nu iasă din locuințe.

Dan Johnson, corespondent BBC în Kiev: „Forțele Aeriene ucrainene, responsabile de apărarea antiaeriană și de funcționarea acestui sistem, au transmis un comunicat prin care au îndemnat populația să ignore alertele, precizând că acestea au fost generate în urma unui atac cibernetic. Nu se știe cu exactitate cine se află în spatele atacului. Reprezentanții Forțelor Aeriene consideră că a fost o acțiune ostilă, mai exact o intervenție rusească asupra sistemului. Aproximativ în același timp, și Ministerul rus pentru Situații de Urgență a anunțat că propriul sistem a fost ținta unui atac similar. Deocamdată, nu se știe cine se află în spatele celor două incidente și dacă acestea au legătură între ele. ”

Cele două incidente au loc într-un moment tensionat pe front, după expirarea armistițiului de șase zile convenit pentru evacuarea civililor din orașul Oleșky, în regiunea Herson. A fost cea mai lungă pauză în lupte de la începutul invaziei rusești pe scară largă, din februarie 2022.

Hanna Arhirova, The Associated Press: „A fost un armistițiu local, negociat pentru desfășurarea unei misiuni umanitare în Oleșky, un oraș aflat sub ocupație rusă, de cealaltă parte a râului Nipru. Însă autoritățile locale se tem de ce va urma. Acestea susțin că Rusia a profitat de pauza în lupte pentru a-și reface stocurile de arme și muniție și se așteaptă ca bombardamentele să se intensifice. Mesajul transmis de autoritățile ucrainene locuitorilor: evacuați zona! ”

Prezentator Fox: „Tocmai am văzut un nou atac ucrainean asupra unei rafinării din regiunea rusă Samara. Nu v-a spus președintele Trump să nu mai loviți acele rafinării?

Volodimir Zelenski: „Am spus că nu putem să nu ripostăm în timp ce Rusia ne atacă sectorul energetic, în timp ce Rusia ne ucide populația. Am spus că, dacă doriți ca noi să nu atacăm rafinăriile rusești, atunci ei nu trebuie să ne atace sistemul energetic. O altă opțiune: dați-ne rachete Patriot. ”

Administrația Trump a aprobat vineri vânzarea a 500 de rachete interceptoare Patriot către Ucraina.

Însă Volodimir Zelenski a avertizat că livrările ar putea dura ani de zile, în condițiile în care oficialii din țara sa semnalează de câteva săptămâni epuizarea stocurilor.