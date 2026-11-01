El a făcut afirmația într-un interviu acordat postului public de televiziune german ARD, care va fi difuzat duminică seara, relatează dpa, citată de Agerpres.

Steinmeier a declarat că a ridicat problema cu preşedintele chinez Xi Jinping în timpul întâlnirii lor de vineri de la Beijing.

Deşi preşedinţii celor trei ţări ar urma să se întâlnească la summitul APEC de la Shenzhen, în China, răspunsul lui Xi a indicat că Ucraina nu va fi pe ordinea de zi a întâlnirii, a declarat Steinmeier, de la Berlin, pentru postul public ARD.

"Din perspectiva lui, nu există absolut nicio pregătire în curs pentru un summit privind Ucraina care să implice Statele Unite, Rusia şi China", a spus Steinmeier.

"El (Xi) a subliniat în mod explicit că acesta este un conflict european în care europenii ar trebui, de asemenea, să se afle la masa negocierilor", a adăugat preşedintele german.

„Surpriza de pe fața lui Xi Jinping”

Când Steinmeier a adus în discuţie posibilitatea unui summit privind Ucraina, el a spus: "s-a putut citi surpriza de pe faţa lui" Xi Jinping.

Discuţia a avut loc în urma unor relatări despre un posibil summit tripartit în marja conferinţei APEC de la mijlocul lunii noiembrie. Preşedintele rus Vladimir Putin a propus o astfel de întâlnire pentru a discuta probleme legate de dezarmarea nucleară.

Preşedintele american Donald Trump şi-a exprimat deschiderea faţă de această idee, spunând că ar fi dispus să discute şi alte probleme, "cum ar fi Ucraina".

Textul interviului cu preşedintele Steinmeier a fost pus la dispoziţia dpa înainte de difuzare.