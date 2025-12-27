O femeie a lovit mortal cu mașina un pieton în timp ce era live pe TikTok, în SUA. Ce au descoperit polițiștii după tragedie

Tynesha McCarty-Wroten, cunoscută online sub numele de Tea Tyme, a fost arestată pe 23 decembrie 2025, după ce ar fi lovit mortal cu mașina un pieton în timp ce transmitea live pe rețelele sociale.

Potrivit unui comunicat al Departamentului de Poliție din Zion, obținut de PEOPLE, McCarty-Wroten a fost arestată marți, 23 decembrie, pentru implicarea în accidentul rutier din 3 noiembrie, în urma căruia Darren Lucas, în vârstă de 59 de ani, și-a pierdut viața în timp ce se întorcea acasă de la serviciu în Zion, Illinois.

„Mai mulți membri ai publicului au contactat anchetatorii pentru a semnala un videoclip TikTok în care se pare că dna McCarty-Wroten transmitea live în timp ce conducea la momentul accidentului”, precizează comunicatul.

Anchetatorii au verificat videoclipul, iar după ce TikTokerița și-a predat telefonul prin avocatul său, analiza criminalistică a confirmat că materialul fusese înregistrat la data și ora impactului.

Contul de TikTok a fost ulterior setat ca privat, iar secțiunea de biografie care menționa că utilizatorul era din Zion a fost ștearsă. Biroul Procurorului de Stat din Lake County a emis un mandat pentru acuzațiile de omor neglijent și utilizare agravată a unui dispozitiv de comunicație electronică, iar McCarty-Wroten a fost arestată aproape imediat după emiterea acestuia. Poliția a precizat că a fost surprinsă încercând să părăsească locuința cu mai multe bagaje.

Bărbatul tocmai își încheiase tura la magazinul alimentar și se îndrepta spre casă, în Beach Park, când a fost lovit la o intersecție în timp ce traversa strada.

Poliția l-a identificat pe șofer ca fiind McCarty-Wroten, care a cooperat și s-a dus voluntar la secție, unde a dat declarații și a fost testată. Ea a spus că a crezut că avea verde, însă imaginile arată că a trecut pe roșu și aproape de limita de viteză fără a frâna, lovindu-l pe Lucas.

