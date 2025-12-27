Vânt de peste 100 km/h și ninsori abundente la munte. Avertismentul salvamontiștilor pentru turiști

Stiri actuale
27-12-2025 | 16:05
munte schi

Salvamontiştii din Braşov avertizează din nou asupra riscurilor la care se expun cei care urcă pe munte în această perioadă, în care viteza vântului ajunge, la altitudini mari, la peste 110 kilometri pe oră.

autor
Lorena Mihăilă

Potrivit salvatorilor, vremea rea poate „genera rapid situaţii critice, precum dezorientarea, accidentele grave, hipotermia sau blocarea în zone greu accesibile”.

Salvatorii montani din cadrul Serviciului Judeţean Salvamont Braşov atrag din nou atenţia asupra „riscurilor majore” existente în zona montană, în condiţiile în care la altitudini mari vântul bate cu putere. Salvatorii ”recomandă cu fermitate” evitarea oricăror deplasări în munţi în această perioadă.

„Sunt prognozate intensificări puternice ale vântului, cu rafale ce pot depăşi 100–110 km/h la altitudini mari, ninsori viscolite, acumulări de zăpadă şi vizibilitate extrem de redusă. Aceste condiţii pot genera rapid situaţii critice, precum dezorientarea, accidentele grave, hipotermia sau blocarea în zone greu accesibile. Mai mult, evoluţia fenomenelor meteorologice este dinamică, iar avertizările pot fi extinse sau intensificate, ceea ce amplifică şi mai mult pericolul pentru persoanele aflate pe trasee sau în afara zonelor amenajate”, este mesajul Salvamont Braşov.

Citește și
aeroport Germania
Zborurile de pe un aeroport din Germania au fost perturbate din cauza unor drone neidentificate

Episod de „iarnă autentică”

Salvatorii montani atrag atenţia asupra faptului că intervenţiile de salvare pot fi „serios îngreunate sau chiar imposibile” în anumite intervale, punând în pericol atât persoanele aflate în dificultate, cât şi echipele de intervenţie.

„Facem un apel clar la responsabilitate şi la respectarea recomandărilor autorităţilor, îndemnând turiştii să amâne deplasările şi activităţile montane până la îmbunătăţirea condiţiilor meteo şi să se informeze exclusiv din surse oficiale. Siguranţa trebuie să rămână prioritară în faţa oricărei intenţii de a porni la drum”, adaugă salvamontiştii.

Şi secretarul de stat din Ministerul Mediului Raul Pop spune că, în condiţiile în care România se află „într-un episod de iarnă autentică”, cu intensificări puternice ale vântului, care pot ajunge în zonele montane şi până la 130-140km/h, ninsori viscolite şi zone cu vizibilitate redusă este foarte importat ca turiştii să dea dovadă de atenţie sporită dacă se află în zonele sub avertizare meteo, să evite traseele pe munte şi să ţină legatura cu Salvamont.

„Autorităţile locale primesc toate avertizările şi le vor transmite, conform procedurilor, şi către operatorii din turism, iar ANM va emite, punctual, acolo unde situatia o impune, avertizări Nowcasting de Cod Roşu, astfel încât populaţia să evite zonele unde se pot manifesta fenomene meteo extreme”, a subliniat Raul Pop.

Momentul în care doi hoți din SUA scot cu forța un bancomat dintr-un magazin, cu o mașină. L-au pierdut apoi într-un șanț

Sursa: Pro TV

Etichete: munte, salvamontisti, iarna, viscol,

Dată publicare: 27-12-2025 16:05

Articol recomandat de sport.ro
Ce face marea campioană Monica Roșu, la 20 de ani după ce s-a retras din gimnastică. "E o altă carieră"
Ce face marea campioană Monica Roșu, la 20 de ani după ce s-a retras din gimnastică. "E o altă carieră"
Citește și...
Zborurile de pe un aeroport din Germania au fost perturbate din cauza unor drone neidentificate
Stiri actuale
Zborurile de pe un aeroport din Germania au fost perturbate din cauza unor drone neidentificate

Spaţiul aerian deasupra aeroportului din oraşul Hanovra, din nordul Germaniei, a fost închis din cauza prezenţei în zonă a unor drone neidentificate, a anunţat sâmbătă un purtător de cuvânt al aeroportului, potrivit DPA.

Sute de blocuri din București au rămas fără apă caldă și căldură în a treia zi de Crăciun. Când va fi remediată avaria
Stiri actuale
Sute de blocuri din București au rămas fără apă caldă și căldură în a treia zi de Crăciun. Când va fi remediată avaria

O avarie la CET Sud s-a produs sâmbătă dimineață, în a treia zi de Crăciun. Locuitorii din Sectoarele 2, 3, 4 și 5, se confruntă cu probleme în furnizarea apei calde și a căldurii.

Cum să te protejezi de fraude online de sărbători. Mesaje false despre livrarea de colete și taxe de depozitare
Stiri actuale
Cum să te protejezi de fraude online de sărbători. Mesaje false despre livrarea de colete și taxe de depozitare

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează că perioada aglomerată a sărbătorilor este un prilej exploatat de atacatori, care profită şi încearcă să obţină date sensibile de la persoanele care nu sunt atente.

Recomandări
Atac cibernetic de tip ransomware asupra Complexului Energetic Oltenia. Activitatea, parțial afectată
Stiri actuale
Atac cibernetic de tip ransomware asupra Complexului Energetic Oltenia. Activitatea, parțial afectată

Un atac informatic de tip ransomware, denumit „Gentlemen” a afectat, în noaptea de 26 decembrie, infrastructura IT de business a Societăţii Complexul Energetic Oltenia.

Aproape toată ţara intră sub avertizări de viscol şi vânt. Meteorologii au actualizat prognoza. HARTĂ
Vremea
Aproape toată ţara intră sub avertizări de viscol şi vânt. Meteorologii au actualizat prognoza. HARTĂ

Meteorologii au emis mai multe avertizări de vreme severă, valabile în perioada 27 decembrie, ora 10:30 – 29 decembrie, ora 21:00, ce vizează intensificări ale vântului, precipitații predominant sub formă de ninsoare, viscol, ghețuș și polei.

Autorităţile au început fotografierea şi colectarea de date biometrice de la cetăţeni străini care intră şi ies din SUA
Stiri externe
Autorităţile au început fotografierea şi colectarea de date biometrice de la cetăţeni străini care intră şi ies din SUA

Statele Unite introduc fotografierea şi colectarea datelor biometrice ale străinilor la frontieră, informează EFE.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 27 Decembrie 2025

02:30:17

Alt Text!
La Măruță
24 Decembrie 2025

01:28:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28