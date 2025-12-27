Sute de blocuri din București au rămas fără apă caldă și căldură în a treia zi de Crăciun. Când va fi remediată avaria

O avarie la CET Sud s-a produs sâmbătă dimineață, în a treia zi de Crăciun. Locuitorii din Sectoarele 2, 3, 4 și 5, se confruntă cu probleme în furnizarea apei calde și a căldurii.

Termoenegertica a transmis că avaria a apărut în cursul dimineții șa CET Sud, unitate aparținând ELCEN, aflată în subordinea Ministerului Energiei.

„Două Cazane de Apă Fierbinte (CAF) nu funcționează la parametri normali. Astfel, producția de energie termică a fost redusă temporar”, au transmis pe Facebook.

Reprezentanții Termoenergetica precizează că intervențiile sunt în desfășurare. Primul cazan a fost pus în funcțiune la ora 16.00, iar cel de-al doilea va fi pus până la ora 18.00, ambele urmând să atingă parametrii normali de funcționare în cursul zilei de sâmbătă.

„Este nevoie de aproximativ 24 de ore până când sistemul să se echilibreze, iar apa caldă și căldura să ajungă complet la robinetele și în caloriferele voastre”, a mai transmis compania.

