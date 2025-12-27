Sute de blocuri din București au rămas fără apă caldă și căldură în a treia zi de Crăciun. Când va fi remediată avaria

Stiri actuale
27-12-2025 | 16:25
calorifer, ger, caldura
Shutterstock

O avarie la CET Sud s-a produs sâmbătă dimineață, în a treia zi de Crăciun. Locuitorii din Sectoarele 2, 3, 4 și 5, se confruntă cu probleme în furnizarea apei calde și a căldurii.

autor
Lorena Mihăilă

Termoenegertica a transmis că avaria a apărut în cursul dimineții șa CET Sud, unitate aparținând ELCEN, aflată în subordinea Ministerului Energiei.

„Două Cazane de Apă Fierbinte (CAF) nu funcționează la parametri normali. Astfel, producția de energie termică a fost redusă temporar”, au transmis pe Facebook.

Reprezentanții Termoenergetica precizează că intervențiile sunt în desfășurare. Primul cazan a fost pus în funcțiune la ora 16.00, iar cel de-al doilea va fi pus până la ora 18.00, ambele urmând să atingă parametrii normali de funcționare în cursul zilei de sâmbătă.

„Este nevoie de aproximativ 24 de ore până când sistemul să se echilibreze, iar apa caldă și căldura să ajungă complet la robinetele și în caloriferele voastre”, a mai transmis compania.

Citește și
aeroport Germania
Zborurile de pe un aeroport din Germania au fost perturbate din cauza unor drone neidentificate

Sursa: StirilePROTV

Etichete: apa, termoenergetica, caldura, avarie,

Dată publicare: 27-12-2025 16:24

Articol recomandat de sport.ro
Ce face marea campioană Monica Roșu, la 20 de ani după ce s-a retras din gimnastică. "E o altă carieră"
Ce face marea campioană Monica Roșu, la 20 de ani după ce s-a retras din gimnastică. "E o altă carieră"
Citește și...
Zborurile de pe un aeroport din Germania au fost perturbate din cauza unor drone neidentificate
Stiri actuale
Zborurile de pe un aeroport din Germania au fost perturbate din cauza unor drone neidentificate

Spaţiul aerian deasupra aeroportului din oraşul Hanovra, din nordul Germaniei, a fost închis din cauza prezenţei în zonă a unor drone neidentificate, a anunţat sâmbătă un purtător de cuvânt al aeroportului, potrivit DPA.

Vânt de peste 100 km/h și ninsori abundente la munte. Avertismentul salvamontiștilor pentru turiști
Stiri actuale
Vânt de peste 100 km/h și ninsori abundente la munte. Avertismentul salvamontiștilor pentru turiști

Salvamontiştii din Braşov avertizează din nou asupra riscurilor la care se expun cei care urcă pe munte în această perioadă, în care viteza vântului ajunge, la altitudini mari, la peste 110 kilometri pe oră.

Cum să te protejezi de fraude online de sărbători. Mesaje false despre livrarea de colete și taxe de depozitare
Stiri actuale
Cum să te protejezi de fraude online de sărbători. Mesaje false despre livrarea de colete și taxe de depozitare

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează că perioada aglomerată a sărbătorilor este un prilej exploatat de atacatori, care profită şi încearcă să obţină date sensibile de la persoanele care nu sunt atente.

Recomandări
Atac cibernetic de tip ransomware asupra Complexului Energetic Oltenia. Activitatea, parțial afectată
Stiri actuale
Atac cibernetic de tip ransomware asupra Complexului Energetic Oltenia. Activitatea, parțial afectată

Un atac informatic de tip ransomware, denumit „Gentlemen” a afectat, în noaptea de 26 decembrie, infrastructura IT de business a Societăţii Complexul Energetic Oltenia.

Aproape toată ţara intră sub avertizări de viscol şi vânt. Meteorologii au actualizat prognoza. HARTĂ
Vremea
Aproape toată ţara intră sub avertizări de viscol şi vânt. Meteorologii au actualizat prognoza. HARTĂ

Meteorologii au emis mai multe avertizări de vreme severă, valabile în perioada 27 decembrie, ora 10:30 – 29 decembrie, ora 21:00, ce vizează intensificări ale vântului, precipitații predominant sub formă de ninsoare, viscol, ghețuș și polei.

Autorităţile au început fotografierea şi colectarea de date biometrice de la cetăţeni străini care intră şi ies din SUA
Stiri externe
Autorităţile au început fotografierea şi colectarea de date biometrice de la cetăţeni străini care intră şi ies din SUA

Statele Unite introduc fotografierea şi colectarea datelor biometrice ale străinilor la frontieră, informează EFE.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 27 Decembrie 2025

02:30:17

Alt Text!
La Măruță
24 Decembrie 2025

01:28:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28