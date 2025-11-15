„Escrocul de pe Tinder” a fost eliberat după două luni de detenție. Ar fi obținut 10 milioane de dolari de la victime

Simon Leviev, acuzat de înşelăciune pe aplicaţii de întâlniri în documentarul de succes al Netflix "The Tinder Swindler" ("Escrocul de pe Tinder"), a fost eliberat în Georgia după două luni de detenţie, a indicat vineri avocata sa, informează AFP.

Bărbatul de 34 de ani, pe numele real Shimon Yehuda Hayut, este acuzat de fraude financiare, în special de a fi sedus femei pe internet pentru a le escroca de bani.

Leviev fusese arestat în septembrie pe aeroportul din Batumi, o staţiune georgiană de la malul Mării Negre, la solicitarea Interpol, în baza unei cereri formulate de Germania.

Germania renunță la extrădare

Deţinut de atunci într-un penitenciar din Kutaisi (vest), el a fost eliberat „fără condiţii" după ce Germania a renunţat la cererea de extrădare, a declarat jurnaliştilor avocata sa, Mariam Kublaşvili.

„Cazul a fost definitiv clasat", a declarat ea, adăugând că Leviev nu a fost obligat să plătească o cauţiune, să semneze un angajament juridic sau să accepte restricţii de deplasare.

Ea a explicat că procurorii germani au deschis o anchetă împotriva lui Simon Leviev după o plângere depusă de o femeie la Berlin, care susţinea că acesta o escrocase cu aproape 50.000 de euro după ce a întâlnit-o pe aplicaţia de întâlniri Tinder.

Deocamdată nu se ştie de ce autorităţile germane au renunţat la urmărirea penală, însă Mariam Kublaşvili pune această decizie pe seama unei „lipse de probe".

Între 2017 şi 2019, Simon Leviev s-ar fi dat drept un bogat moştenitor pe Tinder şi ar fi convins femeile cu care conversa să-i împrumute sume importante de bani, pe care nu le-a restituit.

Pentru a-şi convinge victimele că era la fel de bogat pe cât pretindea, acesta apela uneori la avioane private sau la gărzi de corp.

Escrocheriile au devenit fenomen global

Acţiunile lui Simon Leviev au făcut obiectul mai multor anchete jurnalistice. „The Tinder Swindler", un documentar care spune povestea mai multor victime ale sale, s-a bucurat de un succes mondial la lansarea sa în 2022.

Potrivit mass-media, Simon Leviev ar fi escrocat circa 10 milioane de dolari de la victimele sale din mai multe ţări.

El a negat aceste acuzaţii în 2022, declarând postului american CNN că a folosit Tinder doar pentru a „cunoaşte fete".

Mediatizarea cazului său l-a transformat într-unul dintre simbolurile escrocheriilor sentimentale, un tip de fraudă tot mai răspândit în ultimii ani.

