Pentagonul atacă Netflix pentru „gunoi woke" după lansarea unui serial militar cu tematică gay

Pentagonul a atacat Netflix pentru că produce "gunoi woke", după lansarea dramei militare cu tematică gay Boots, devenită un hit.

Serialul, bazat pe memoriile lui Greg Cope White din 2015, The Pink Marine, spune povestea unui adolescent care își ascunde orientarea și se înrolează în United States Marine Corps în anii 1990, informează The Guardian, preluat de news.ro.

Declarația dură a Pentagonului

Într-o declarație distribuită inițial publicației Entertainment Weekly, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Kingsley Wilson, a atacat Netflix în termeni duri.

„Sub conducerea președintelui Trump și a secretarului Hegseth, armata SUA revine la restabilirea ethosului de războinic. Standardele noastre, pe toate liniile, sunt de elită, omogene și neutre din punct de vedere al sexului, pentru că greutatea unui rucsac sau a unei ființe umane nu ține cont dacă ești bărbat, femeie, gay sau heterosexual", a declarat Wilson.

"Gunoi woke" pentru public și copii

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului nu s-a oprit aici, atacând direct conducerea platformei.

„Nu ne vom compromite standardele pentru a satisface o agendă ideologică, spre deosebire de Netflix, a cărui conducere produce și livrează constant gunoi woke publicului și copiilor", a adăugat el.

Stuart Heritage de la The Guardian a numit serialul - aflat în prezent pe locul șase la nivel global pe platformă - „incredibil de puternic".

The Hollywood Reporter a scris că serialul este „critic față de politicile anti-gay ale armatei din anii 1990", dar este „de asemenea respectuos cu armata în multe privințe și destul de pozitiv în privința fraternității din viața militară".

Contextul politic: Politicile anti-LGBT ale administrației Trump

Atacul Pentagonului vine în contextul în care administrația Trump a implementat sau anunțat o serie de măsuri restrictive față de persoanele LGBT din armată, incluzând:

Reintroducerea interdicțiilor pentru persoanele transgender în forțele armate

Eliminarea programelor de diversitate și incluziune

Revenirea la o retorică conservatoare despre "ethosul războinic"

Critici dure la adresa a ceea ce numesc "ideologie woke" în armată

Reacția vine în contextul în care numeroase persoane din tabăra conservatoare au criticat Netflix pentru conținutul său divers.

La începutul acestei luni, Elon Musk s-a aflat la originea unei tentative de a-i determina pe utilizatori să-și anuleze abonamentele din cauza unui clip care arată un personaj transgender în serialul animat Dead End: Paranormal Park.

Musk, care are o fiică transgender, le-a cerut celor 227 de milioane de urmăritori ai săi de pe X să renunțe la abonament "pentru sănătatea copiilor lor".

