Uniunea Europeană face apel la Thailanda și Cambodgia să respecte acordul de încetare a focului
Uniunea Europeană a salutat sâmbătă acordul de încetare a focului semnat de Thailanda şi Cambodgia şi le-a cerut ''celor două părţi să îl aplice cu bună-credinţă'', transmite France Presse.
''Mulţumim Asociaţiei Naţiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) pentru rolul său pozitiv în obţinerea acestui rezultat'', a declarat Anouar El Anouni, purtător de cuvânt pentru afaceri externe al UE.
''Uniunea Europeană este pregătită să furnizeze tot sprijinul necesar'', a adăugat reprezentantul UE, pe platforma X.
Cambodgia şi Thailanda sunt membre ale ASEAN, for regional care a facilitat tratativele între cele două ţări.
Acestea au convenit asupra unui armistiţiu imediat, după săptămâni de confruntări militare la frontieră, miniştrii apărării din ambele ţări semnând o declaraţie comună.
Armistiţiul vizează toate armele, atacurile asupra civililor, infrastructura civilă şi ţintele militare din toate zonele, potrivit declaraţiei publicate sâmbătă.
27-12-2025 16:08