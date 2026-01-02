AI-ul scumpește tehnologia de zi cu zi. Cererea uriașă de RAM va face laptopurile și smartphone-urile mai sscumpe în 2026

Explozia investițiilor în inteligență artificială a devenit principalul motor al scumpirii memoriei RAM, componentă esențială pentru aproape toate dispozitivele electronice.

Cererea masivă venită din partea centrelor de date care susțin AI a creat un dezechilibru major între ofertă și cerere, împingând prețurile memoriei la niveluri record încă din finalul lui 2025, notează BBC.

În acest context, producătorii avertizează că majorările de cost nu mai pot fi absorbite și vor fi transferate către consumatori în 2026. Laptopurile și PC-urile ar putea deveni semnificativ mai scumpe, costul de producție al unui sistem standard crescând cu zeci de dolari din cauza memoriei, care ajunge să reprezinte până la 40% din prețul total. Smartphone-urile vor fi și ele afectate, scumpirea memoriei adăugând presiune suplimentară asupra prețului final al fiecărui dispozitiv.

Pe termen scurt și mediu, pe fondul orientării industriei semiconductorilor către AI și al retragerii unor mari jucători din piața de consum, utilizatorii vor fi nevoiți să aleagă între telefoane și computere mai scumpe, performanțe reduse sau păstrarea dispozitivelor vechi pentru mai mult timp.

Dezvoltarea AI, duce la scumpirea unor componente esențiale

Creșterea explozivă a centrelor de date care susțin dezvoltarea inteligenței artificiale a dus la o cerere masivă de RAM, generând un dezechilibru major între cerere și ofertă. Rezultatul: prețuri mai mari pentru toată lumea.

De regulă, producătorii absorb majorările minore de costuri, însă scumpirile mari sunt transferate către consumatori. Iar de această dată, creșterile sunt departe de a fi marginale.

„Ni se cer prețuri cu aproximativ 500% mai mari față de acum doar câteva luni”, a declarat Steve Mason, director general al companiei CyberPowerPC, specializată în asamblarea de computere.

El avertizează că „va veni un moment” în care aceste costuri mai ridicate ale componentelor vor forța producătorii să ia decizii privind prețurile.

„Dacă un produs folosește memorie sau stocare, există un potențial real de scumpire”, a spus Mason. „Atât producătorii, cât și consumatorii vor trebui să facă alegeri.”

Memoria RAM (random access memory) este utilizată pentru stocarea temporară a codului în timp ce un dispozitiv funcționează și reprezintă o componentă critică pentru aproape orice tip de computer. Fără RAM, de pildă, nu ați putea citi acest articol.

Având în vedere caracterul său omniprezent, Danny Williams, reprezentant al platformei concurente PCSpecialist, estimează că scumpirile vor continua bine în interiorul anului 2026.

„Piața a fost extrem de dinamică în 2025, iar dacă prețurile memoriei nu vor scădea măcar puțin, mă aștept la o reducere a cererii din partea consumatorilor în 2026”, a spus el.

Williams vorbește despre un impact diferit în funcție de producătorii de RAM. „Unii furnizori dispun de stocuri mai mari, astfel că majorările de preț sunt mai temperate, de circa 1,5 până la 2 ori”, a explicat el. „Alții, care nu au stocuri consistente, au crescut prețurile chiar și de până la cinci ori.”

Inteligența artificială, motorul scumpirilor

Chris Miller, autorul volumului Chip War, consideră că inteligența artificială este „factorul principal” care alimentează cererea de memorie.

„A existat o creștere puternică a cererii de cipuri de memorie, determinată în special de memoria de bandă largă (High Bandwidth Memory) necesară pentru aplicațiile AI”, a declarat el. „Acest lucru a dus la scumpiri pe toate segmentele de memorie.”

Miller subliniază că prețurile variază adesea puternic în funcție de cerere și ofertă, iar în prezent cererea este mult peste nivelurile obișnuite.

Ce urmează în 2026

Pe fondul acestui trend ascendent, consumatorii vor fi nevoiți să aleagă între a plăti mai mult sau a accepta dispozitive mai puțin performante.

„Cele mai multe informații de piață indică faptul că prețurile și aprovizionarea vor rămâne problematice la nivel global pe tot parcursul lui 2026 și chiar în 2027”, a avertizat Steve Mason.

Unele companii mari au decis deja să se retragă din piața de consum. Micron, anterior unul dintre cei mai mari furnizori de RAM, a anunțat în decembrie că renunță la brandul Crucial pentru a se concentra exclusiv pe cererea generată de AI.

Mike Howard estimează că, în 2026, costul de producție al unui laptop standard cu 16 GB de RAM ar putea crește cu 40–50 de dolari, sumă care „va fi, cel mai probabil, transferată consumatorilor”.

„Și smartphone-urile vor resimți presiuni de scumpire”, a adăugat el. „Costul de producție al unui telefon obișnuit ar putea crește cu aproximativ 30 de dolari, iar această creștere va fi, din nou, reflectată în prețul final.”

Danny Williams atrage atenția și asupra unui alt efect posibil: amânarea înlocuirii echipamentelor.

„Computerele sunt bunuri de bază, indispensabile în lumea modernă”, a spus el. „Odată cu scumpirea memoriei, consumatorii vor trebui fie să plătească mai mult pentru performanța de care au nevoie, fie să accepte un compromis.”

Există însă și o a treia variantă, conchide Williams: „să se mulțumească cu tehnologia veche pentru o perioadă mai lungă.”

