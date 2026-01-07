Căsătorie anulată în Țările de Jos după ce discursul de nuntă a fost generat de ChatGPT. Ce spune instanța

În Olanda, ChatGPT „s-a invitat” la o ceremonie de nuntă şi a sfârşit prin a distruge totul. Justiţia olandeză a anulat o uniune, hotărând că inteligenţa artificială nu are ce căuta într-un discurs de nuntă, care trebuie să fie conform cu Codul Civil.

În aprilie 2025, la Zwolle, în nordul ţării, un cuplu a cerut unui cunoscut să le oficieze căsătoria, în calitate de ofiţer de stare civilă provizoriu. Acest lucru este permis în anumite condiţii în Ţările de Jos, în prezenţa unui ofiţer de stare civilă adevărat al comunei.

Deoarece mirii doreau o ceremonie relaxată, acest cunoscut a redactat un discurs cu ajutorul ChatGPT, se arată în hotărârea tribunalului din Zwolle, publicată marţi.

„Promiţi să fii alături de (numele femeii, nedivulgat din motive de confidenţialitate) astăzi, mâine şi pentru totdeauna?”, a fost întrebat bărbatul în timpul ceremoniei. „Să râdeţi împreună, să creşteţi împreună şi să vă iubiţi indiferent de ce se va întâmpla?” „Să vă susţineţi în continuare, să vă tachinaţi, să vă sprijiniţi unul pe celălalt, chiar şi în momentele dificile?”, a fost întrebată femeia. Apoi, cuplul a fost declarat „nu doar soţ şi soţie, ci mai ales o echipă, un cuplu nebun, iubirea celuilalt şi căminul celuilalt!”

Astfel, ceremonia de căsătorie nu a fost conformă cu legea, a considerat instanţa.

„Discursul menţionat mai sus demonstrează că bărbatul şi femeia nu au făcut declaraţia prevăzută la articolul 1:67, alineatul 1, din Codul civil olandez”, a hotărât justiţia. Acest articol prevede că viitorii soţi declară că vor îndeplini toate obligaţiile legale legate de căsătorie.

„În consecinţă, căsătoria dintre bărbat şi femeie nu a fost oficializată. Aceasta înseamnă că actul de căsătorie a fost înregistrat în mod eronat la starea civilă”, se arată în hotărârea justiţiei.

Potrivit cuplului, eroarea a fost independentă de voinţa lor, iar ofiţerul de stare civilă prezent nu le-a semnalat-o în timpul ceremoniei.

Susţinând că pierderea datei căsătoriei a avut un impact emoţional important, cuplul a solicitat instanţei să îi permită să păstreze data iniţială a căsătoriei sau să o recunoască administrativ ca atare. „Instanţa înţelege importanţa pe care o are pentru bărbat şi femeie data căsătoriei care figurează în act, dar nu poate ignora legea”, a estimat justiţia, intransigentă.

