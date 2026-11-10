Luând cuvântul în cadrul unui eveniment organizat de Fundaţia Konrad Adenauer la Berlin, Magyar a susţinut că Europa rămâne tot mai mult în urmă în ceea ce priveşte dezvoltarea tehnologică, potrivit Agerpres.

„Ştim cât de dependenţi suntem de energie, de materii prime critice, de componente şi de tehnologii produse în afara continentului nostru", a declarat el.

Premierul ungar a cerut investiţii mai mari în tehnologia şi capacitatea industrială europene. „Revitalizarea competitivităţii Europei nu mai trebuie amânată", a subliniat el.

Magyar şi-a susţinut discursul în limba germană, nu în engleză sau maghiară, valorificându-şi cunoştinţele lingvistice dobândite în timpul semestrului Erasmus petrecut la Hamburg. Cu toate acestea, în cadrul unei sesiuni ulterioare de întrebări şi răspunsuri, el a recunoscut că, între timp, a uitat o mare parte din această limbă.

Magyar se află la conducerea Ungariei din luna mai. Predecesorul său, Viktor Orban, a instaurat un regim semiautoritar pe durata mandatului său început în 2010, a plasat ţara pe o traiectorie de conflict cu Uniunea Europeană şi s-a aliat cu Rusia, precum şi cu administraţia americană a preşedintelui Donald Trump.

Magyar a schimbat regimul semiautoritar prorus al lui Orban

Timp de mai mulţi ani, Orban a blocat numeroase decizii importante ale UE, uzând de dreptul său de veto.

În urma victoriei partidului său de centru-dreapta, Tisza, în alegerile parlamentare din aprilie, Magyar a anunţat o schimbare de sistem.

El a reafirmat acest angajament la Berlin. „Scopul nostru este să readucem Ungaria în Europa", a subliniat el.

Magyar a cerut în acelaşi timp răbdare şi a spus că rămâne optimist, adăugând că, dacă Ungaria va reuşi, Europa va avea succes la rândul ei.