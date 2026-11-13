Preşedintele a declarat că a avut o întâlnire bilaterală cu prim-ministrul Ungariei, Peter Magyar, la Dublin, în marja Consilului European informal. Nicușor Dan a explicat că există un potenţial al relaţiei România-Ungaria. În plus, cei doi lideri au ajuns la concuzia că există probleme istorice, diplomatice între cele două parți, dar și că există deschiderea pentru a le închide, pentru că afectează potenţialul de colaborare pe plan economic al ambelor ţări.

„În mod foarte deschis, am acceptat fiecare dintre noi că există un potenţial al acestei relaţii, că există probleme istorice, diplomatice în această relaţie, spre care avem deschiderea să discutăm în perioada imediat următoare, pentru a închide, cum am spus, aceste discuţii tensionate sau aceste, să le spunem, tensiuni, lucruri nerezolvate, care afectează potenţialul de colaborare cu impact economic, care poate să aibă un impact economic foarte bun pentru ambele ţări”, a mai afirmat şeful statului.

„Mă bucur că am avut o discuție amplă și consistentă cu premierul Peter Magyar. Am analizat evoluția în mare parte pozitivă a relațiilor româno-ungare din ultimii ani și am convenit asupra necesității unui nou început, ghidat de angajamentele bilaterale prevăzute în tratatele din 1996 și 2002. Cetățenii noștri se așteaptă, pe bună dreptate, la o cooperare mai strânsă în domeniul securității, al economiei și al comerțului, bazată pe echilibru și avantaje reciproce”, a transmis Nicușor Dan pe X.