Așadar, potrivit Telex.hu, aproximativ 1,3 miliarde de forinți (puțin peste 3,5 milioane de euro), bani a căror recuperare este în curs, urmează să fie împărțiți din nou, dar pe baza unor criterii mai transparente și a performanței culturale, nu a apropierii politice.

Sursa citată precizează că cei secretarul de stat responsabil de cultură în guvernul ungar, Ervin Nagy, și vicepreședintele nou-numit al Fondului Cultural Național din Ungaria, Bence Mattyasovszky-Zsolnay, au explicatla Cluj-Napoca, că verificările privind modul în care au fost cheltuiți banii acordați anterior sunt încă în desfășurare. În urma acestora, din Transilvania este în curs de recuperare o sumă de aproximativ 1,3 miliarde de forinți, care va fi ulterior redistribuită printr-un sistem cu reguli mai clare.

Oficialii ungari susțin că finanțarea nu va fi redusă pentru proiectele culturale autentice, ci că banii vor ajunge mai echitabil la beneficiari. Ervin Nagy a spus că deciziile trebuie luate pe criterii profesionale, nu în funcție de loialitatea politică.

„Dacă maghiarii vor să fie un popor cu o cultură înaltă, aparținând Europei, calitatea trebuie să fie decisivă”, a transmis Ervin Nagy, potrivit sursei citate.

O altă schimbare vizează accesul la finanțare

Mai mult, cele mai multe programe ale Fondului Cultural Național nu vor mai face diferențe între solicitanții din Ungaria și cei din afara granițelor, iar specialiști din comunitățile maghiare din diaspora vor putea face parte din comisiile care evaluează proiectele.

Noul guvern spune că vrea să renunțe la sistemul în care finanțarea era concentrată în jurul unor beneficiari apropiați politic și să sprijine inclusiv comunitățile culturale care au fost neglijate în ultimii ani.

Ervin Nagy a criticat modul în care au fost distribuite fondurile în perioada guvernării anterioare, afirmând că unele instituții au primit de trei ori mai mulți bani decât altele, în timp ce alte comunități au fost lăsate fără sprijin.

Schimbarea face parte dintr-o reformă mai amplă a politicii culturale a guvernului condus de Péter Magyar, care promite o relație diferită cu maghiarii din afara granițelor: bazată pe parteneriat, transparență și autonomie locală.