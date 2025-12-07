Pete Hegseth: Germania se numără printre aliaţii model în ceea ce priveşte cheltuielile pentru apărare

Secretarul apărării american, Pete Hegseth, a declarat sâmbătă că vede evoluţii pozitive în cheltuielile pentru apărare ale Germaniei şi a lăudat aliaţii NATO pentru creşterea bugetelor lor militare, informează duminică dpa.

Vorbind la Forumul Naţional de Apărare Reagan din statul american California, Hegseth a salutat acordul NATO de a creşte semnificativ cheltuielile pentru apărare.

"Aliaţii model care se impun, precum Israelul, Coreea de Sud, Polonia, Germania, ţările baltice şi altele, vor primi favoarea noastră specială", a spus el.

Hegseth a adăugat că Statele Unite se aşteaptă la contribuţii similare din partea altor aliaţi, iar cei care nu îşi îndeplinesc obligaţiile s-ar putea confrunta cu consecinţe.

Acordul NATO, din iunie, influenţat de războiul Rusiei împotriva Ucrainei şi de presiunea preşedintelui american Donald Trump, stabileşte obiectivul ca statele membre să cheltuiască cel puţin 3,5% din produsul lor intern brut (PIB) pentru apărare, plus încă 1,5% pentru proiecte legate de apărare, cum ar fi infrastructura.

Până în 2035, cheltuielile sunt aşteptate să ajungă la 5% din PIB - cel mai ridicat nivel de la Războiul Rece încoace. Germania îşi propune să îşi majoreze cheltuielile pentru apărare la 3,5% din PIB până în 2029.

