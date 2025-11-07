Congresul SUA cere Pentagonului să nu reducă prezența militară din România: Decizia, „muniție politică” pentru Rusia

Mai mulți membrii ai Congresului SUA care au semnat o scrisoare adresată secretarului Apărării, Pete Hegseth, își exprimă îngrijorarea față de decizia de a retrage 700 de militari americani din România.

Aleșii americani îi transmit lui Pete Hegset că decizia Pentagonului vine într-un moment în care războiul din Ucraina continuă. În acest context, ei consideră că această măsură subminează angajamentele Statelor Unite față de Europa și NATO, precum și eforturile de a menține o poziție fermă în fața agresiunii ruse.

Congresmenii atrag atenția că decizia contrazice chiar obiectivul președintelui Donald Trump de a obține „o pace durabilă” în Ucraina.

În opinia lor, o retragere a trupelor ar transmite un semnal de slăbiciune, oferind Kremlinului „muniție politică” pentru a susține că Statele Unite se retrag din Europa exact în momentul în care Ucraina și aliații europeni au cea mai mare nevoie de sprijin.

Congresmenii laudă cheltuielile pentru Apărare ale României

În scrisoare, aleșii americani reamintesc că, de la începutul invaziei ruse în 2022, SUA au condus o coaliție globală de sprijin pentru Ucraina, consolidând în același timp capacitățile de apărare ale NATO. Ei menționează recentele acțiuni provocatoare ale Rusiei — incursiuni cu drone în Polonia, zboruri peste spațiul aerian al Estoniei și României și utilizarea războiului hibrid — ca dovadă că amenințarea rusească rămâne constantă.

România este descrisă în termeni pozitivi, ca un aliat solid și un partener de încredere pe flancul estic al NATO. Semnatarii notează că Bucureștiul a respectat constant cerințele Alianței, inclusiv alocarea a 2%, crescută mai nou la 5% din PIB pentru apărare, și că găzduiește baza Aegis Ashore și contribuie activ la apărarea Mării Negre.

Congresmenii solicită reconsiderarea deciziei de retragere și cer explicații clare Congresului privind modul în care Departamentul Apărării intenționează să întărească relația transatlantică și să mențină angajamentele asumate față de NATO. Mesajul lor comun este unul de fermitate: SUA trebuie să rămână prezente și puternice în România, nu să dea semne de retragere în fața Rusiei.

