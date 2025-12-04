Pete Hegseth a pus soldații americani în pericol folosind aplicația Signal. Rezultatul unei anchete la Pentagon

04-12-2025 | 09:33
pete hegseth
Un organism independent din cadrul Pentagonului a estimat că secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, și-a pus propriile trupe în pericol utilizând aplicația de mesagerie Signal.

Mihai Niculescu

Hegseth a folosit-o pentru a discuta despre atacurile din Yemen, au relatat miercuri media americane, conform news.ro.

Conversația conținea mesaje în care Hegseth dezvăluia ora atacurilor cu câteva ore înainte ca acestea să aibă loc.

Context: campanie militară SUA împotriva rebelilor houthi

Statele Unite au condus o campanie militară la începutul anului 2025 împotriva rebelilor houthi, în numele protejării libertății de navigare și a comerțului internațional care tranzitează Marea Roșie.

Fostul consilier pentru securitate națională al lui Donald Trump, Mike Waltz, a fost demis la începutul lunii mai, după dezvăluirile unui jurnalist al revistei The Atlantic, adăugat din greșeală la un grup de discuții pe Signal referitor la aceste atacuri.

Ancheta: Hegseth a pus armata în pericol

De această dată, ancheta condusă de un organism independent din cadrul Departamentului Apărării a concluzionat că Pete Hegseth, inclus în acest grup de discuții, a pus armata în pericol, potrivit mass-media americane.

Conversația conținea mesaje în care Pete Hegseth dezvăluia ora atacurilor cu câteva ore înainte ca acestea să aibă loc, precum și informații despre echipamentele militare utilizate.

Cu toate acestea, ministrul nu a încălcat regulile de clasificare, a estimat organismul de anchetă, potrivit media care citează surse apropiate dosarului.

Atacuri controversate în Pacific și Caraibe

Aceste dezvăluiri apar într-un moment în care șeful Pentagonului se află deja în centrul unei furtuni mediatice, din cauza atacurilor aeriene efectuate de armata americană în Pacific, dar mai ales în Caraibe, în cadrul unei campanii denumite „lupta împotriva traficului de droguri", fără ca să fi fost furnizate dovezi privind legăturile dintre navele vizate și cartelurile de droguri.

Administrația președintelui Trump este criticată pentru aceste atacuri, a căror legalitate este pusă la îndoială de experți. În centrul recentei polemici se află o operațiune în cadrul căreia forțele americane au lansat o a doua salvă asupra unei nave deja lovite, ucigând supraviețuitorii.

În total, peste 80 de persoane au fost ucise în această campanie militară.

Atacurile în Yemen au încetat în mai, după un acord

În Yemen, atacurile americane au încetat în luna mai, după încheierea unui acord între Statele Unite și rebelii houthi.

Aceștia din urmă au desfășurat mai multe operațiuni în Marea Roșie împotriva navelor pe care le considerau legate de Israel, precum și de aliații săi cei mai apropiați, cum ar fi Statele Unite, afirmând că susțin palestinienii din Gaza, bombardați și asediați de Israel după atacul Hamas din 7 octombrie 2023.

