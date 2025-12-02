SUA „abia încep” să scufunde nave de traficanți: Hegseth apără atacurile controversate din Caraibe și Pacific

Stiri externe
02-12-2025 | 22:07
Pete Hegseth
Getty

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a apărat marţi atacurile din Caraibe şi Oceanul Pacific asupra navelor acuzate de trafic de droguri, afirmând că acestea vor continua în ciuda întrebărilor ridicate de experţi. 

autor
Vlad Dobrea

Statele Unite "abia încep să atace navele traficanţilor de droguri şi să trimită narcoterorişti pe fundul oceanului", a declarat el la Casa Albă în timpul unei şedinţe de cabinet deschise presei.

"Am avut o mică pauză pentru că este complicat să găsim nave pe care să le atacăm în acest moment", a adăugat secretarul Apărării.

Din august, Statele Unite şi-au consolidat semnificativ prezenţa militară în Marea Caraibelor, aparent în numele luptei împotriva traficului de droguri, conform Washingtonului, care vizează în special Venezuela, al cărei preşedinte, Nicolas Maduro, este acuzat că conduce un cartel.

SUA au desfăşurat astfel în Caraibe cel mai mare portavion al lor, precum şi o flotilă de nave de război şi avioane de vânătoare, ca parte a acestor operaţiuni antidrog.

Citește și
Volodimir Zelenski
Zelenski: Ucraina nu poate accepta un armistițiu care ar permite Rusiei să lovească din nou

În total, Statele Unite au efectuat atacuri împotriva a peste 20 de nave în Caraibe şi Pacific din septembrie, omorând cel puţin 83 de persoane, fără a furniza nicio dovadă că aceste nave ar fi fost implicate în traficul de droguri. Acest lucru a determinat experţi şi ONU să chestioneze legalitatea operaţiunilor.

Departamentul Justiţiei din SUA susţine că aceste operaţiuni sunt legale, dar Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Turk, a declarat că există "indicii puternice" ale unor execuţii "extrajudiciare".

Pete Hegseth este implicat într-o controversă aprinsă după ce Washington Post a dezvăluit că doi supravieţuitori ai unui atac american din septembrie asupra unei nave care transporta presupuşi traficanţi de droguri, care se agăţau de nava lor în flăcări după atacul iniţial, au fost ucişi într-o a doua salvă pe care secretarul Apărării o autorizase.

După ce iniţial a negat existenţa celui de-al doilea atac, Casa Albă l-a confirmat, explicând că acesta nu fusese ordonat de secretarul Apărării, ci de amiralul care comanda forţele de operaţiuni speciale ale SUA.

Marţi, Hegseth a declarat că nu a "văzut personal niciun supravieţuitor" al primului atac.

"Nu am văzut personal niciun supravieţuitor (...), deoarece (nava) era în flăcări", a declarat şeful Pentagonului în timpul şedinţei de cabinet la Casa Albă, afirmând că a fost martor la primul atac, dar nu a rămas în intervalul în care a fost luată decizia de a se efectua al doilea atac.

Reiterându-şi sprijinul pentru amiralul Frank Bradley, desemnat oficial drept autorul ordinului, Pete Hegseth a subliniat, de asemenea, în faţa presei existenţa "ceţii de război" care complică luarea deciziilor în afacerile militare.

Sursa: Agerpres

Etichete: droguri, pacific, nave, Pentagon,

Dată publicare: 02-12-2025 22:07

Articol recomandat de sport.ro
OFICIAL Premieră în fotbalul românesc, anunță FRF!
OFICIAL Premieră în fotbalul românesc, anunță FRF!
Citește și...
Zelenski: Ucraina nu poate accepta un armistițiu care ar permite Rusiei să lovească din nou
Stiri externe
Zelenski: Ucraina nu poate accepta un armistițiu care ar permite Rusiei să lovească din nou

Ucraina nu poate accepta nicio formulă de armistițiu negociată între SUA și Rusia care ar permite Moscovei „să revină cu o a treia invazie”, a declarat marți președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

 

Ucraina acuză Rusia că amenință libertatea de navigație în Marea Neagră după avertismentul dur al lui Putin
Stiri externe
Ucraina acuză Rusia că amenință libertatea de navigație în Marea Neagră după avertismentul dur al lui Putin

Ucraina acuză Rusia că pune în pericol libertatea de navigație în Marea Neagră, după ce Vladimir Putin a amenințat cu represalii în urma atacurilor ucrainene asupra unor petroliere folosite pentru exportul petrolului rusesc.

Întâlnire tensionată la Kremlin: Putin îl primește pe trimisul lui Trump și respinge condițiile europene privind pacea
Stiri externe
Întâlnire tensionată la Kremlin: Putin îl primește pe trimisul lui Trump și respinge condițiile europene privind pacea

Emisarul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, este primit în această seară de Vladimir Putin la Kremlin, pentru a discuta despre pacea în Ucraina.

Recomandări
Guvernul și-a asumat din nou răspunderea în Parlament pe legea pensiilor magistraților, după ce a respins toate amendamentele
Stiri Politice
Guvernul și-a asumat din nou răspunderea în Parlament pe legea pensiilor magistraților, după ce a respins toate amendamentele

Executivul şi-a angajat răspunderea în Parlament pe proiectul privind pensiile speciale ale magistraţilor. Marți dimineață, Guvernul nu a aprobat niciun amendament din cele 42 depuse de parlamentari la proiectul reformei acestor pensii.

Criza apei din Prahova și Dâmbovița ar fi fost previzibilă. Oamenii stau la coadă pentru puțina apă din cisterne
Stiri actuale
Criza apei din Prahova și Dâmbovița ar fi fost previzibilă. Oamenii stau la coadă pentru puțina apă din cisterne

Criza apei din Prahova și Dâmbovița ia proportii și lovește acum inclusiv sectorul energetic. OMV Petrom a oprit centrala electrică de la Brazi, esențială pentru sistemul național, din lipsă de apă.

Ce termen are Comisia Europeană pentru evaluarea reformelor României în PNRR. Riscăm să pierdem sute de milioane de euro
Stiri Economice
Ce termen are Comisia Europeană pentru evaluarea reformelor României în PNRR. Riscăm să pierdem sute de milioane de euro

Reforma cu întârziere a pensiilor magistraților riscă să ne lase fără o parte din banii europeni pe care România îi așteaptă prin PNRR.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 02 Decembrie 2025

50:10

Alt Text!
La Măruță
02 Decembrie 2025

01:30:27

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
02 Decembrie 2025

01:46:52

Alt Text!
Romania, te iubesc!
30 de ani și povestea continuă

43:10

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28