SUA „abia încep” să scufunde nave de traficanți: Hegseth apără atacurile controversate din Caraibe și Pacific

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a apărat marţi atacurile din Caraibe şi Oceanul Pacific asupra navelor acuzate de trafic de droguri, afirmând că acestea vor continua în ciuda întrebărilor ridicate de experţi.

Statele Unite "abia încep să atace navele traficanţilor de droguri şi să trimită narcoterorişti pe fundul oceanului", a declarat el la Casa Albă în timpul unei şedinţe de cabinet deschise presei.

"Am avut o mică pauză pentru că este complicat să găsim nave pe care să le atacăm în acest moment", a adăugat secretarul Apărării.

Din august, Statele Unite şi-au consolidat semnificativ prezenţa militară în Marea Caraibelor, aparent în numele luptei împotriva traficului de droguri, conform Washingtonului, care vizează în special Venezuela, al cărei preşedinte, Nicolas Maduro, este acuzat că conduce un cartel.

SUA au desfăşurat astfel în Caraibe cel mai mare portavion al lor, precum şi o flotilă de nave de război şi avioane de vânătoare, ca parte a acestor operaţiuni antidrog.

În total, Statele Unite au efectuat atacuri împotriva a peste 20 de nave în Caraibe şi Pacific din septembrie, omorând cel puţin 83 de persoane, fără a furniza nicio dovadă că aceste nave ar fi fost implicate în traficul de droguri. Acest lucru a determinat experţi şi ONU să chestioneze legalitatea operaţiunilor.

Departamentul Justiţiei din SUA susţine că aceste operaţiuni sunt legale, dar Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Turk, a declarat că există "indicii puternice" ale unor execuţii "extrajudiciare".

Pete Hegseth este implicat într-o controversă aprinsă după ce Washington Post a dezvăluit că doi supravieţuitori ai unui atac american din septembrie asupra unei nave care transporta presupuşi traficanţi de droguri, care se agăţau de nava lor în flăcări după atacul iniţial, au fost ucişi într-o a doua salvă pe care secretarul Apărării o autorizase.

După ce iniţial a negat existenţa celui de-al doilea atac, Casa Albă l-a confirmat, explicând că acesta nu fusese ordonat de secretarul Apărării, ci de amiralul care comanda forţele de operaţiuni speciale ale SUA.

Marţi, Hegseth a declarat că nu a "văzut personal niciun supravieţuitor" al primului atac.

"Nu am văzut personal niciun supravieţuitor (...), deoarece (nava) era în flăcări", a declarat şeful Pentagonului în timpul şedinţei de cabinet la Casa Albă, afirmând că a fost martor la primul atac, dar nu a rămas în intervalul în care a fost luată decizia de a se efectua al doilea atac.

Reiterându-şi sprijinul pentru amiralul Frank Bradley, desemnat oficial drept autorul ordinului, Pete Hegseth a subliniat, de asemenea, în faţa presei existenţa "ceţii de război" care complică luarea deciziilor în afacerile militare.

