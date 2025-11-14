SUA lansează operațiunea „Southern Spear” împotriva traficului de droguri din America Latină

Stiri externe
14-11-2025 | 10:00
Pete Hegseth
Getty

Secretarul apărării Pete Hegseth a anunţat operaţiunea „Southern Spear”, menită să combată traficul de droguri din America Latină, pe fondul presiunilor asupra Venezuelei.

autor
Ioana Andreescu

Într-un mesaj pe reţeaua socială X, şeful Pentagonului nu a oferit detalii concrete despre operaţiune, menţionând doar că aceasta va fi condusă de un grup de lucru specific şi de Comandamentul Sud al SUA, care se ocupă de operaţiuni militare în America de Sud, America Centrală şi Caraibe.

Deşi nu precizează, se înţelege că această operaţiune ar putea include desfăşurarea considerabilă de forţe militare pe care SUA o menţine în Caraibe, în faţa coastei venezuelene, încă din vară.

Anunţul lui Hegseth survine la câteva zile după sosirea în sudul Caraibelor a celui mai mare şi sofisticat portavion american, USS Gerald Ford, şi a grupului său de atac, care se alătură astfel desfăşurării distrugătoarelor sau navelor de debarcare amfibie pe care Washingtonul le menţine în zonă de la mijlocul lunii august.

Acţiunile americane au fost intens criticate

Această desfăşurare militară a fost însoţită de ameninţări la adresa preşedintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, pe care Casa Albă îl consideră "ilegitim", şi de distrugerea rapidă de către Pentagon a aproximativ 20 de ambarcaţiuni în apele Caraibelor şi în Pacificul de Est (provocând moartea a aproximativ 70 dintre ocupanţii acestora), despre care Washington susţine că sunt ambarcaţiuni ce transportă fentanil către SUA.

Acţiunile americane au fost intens criticate, parţial pentru că administraţia Trump nu a invocat, iniţial, o bază legală pentru acţiunile sale. Experţii ONU în drepturile omului consideră atacurile o încălcare a dreptului internaţional, notează Reuters.

„Preşedintele Trump a ordonat să se acţioneze, iar Departamentul de Război respectă ordinele", susţine Hegseth în mesajul său, în care afirmă că "această misiune ne apără patria, alungă narcoteroriştii din emisfera noastră şi ne protejează patria de drogurile care ne omoară oamenii".

„Emisfera vestică este vecinătatea Statelor Unite şi o vom proteja", şi-a încheiat mesajul şeful Pentagonului.

Sursa: Agerpres

Etichete: SUA, Pentagon, venezuela,

Dată publicare: 14-11-2025 10:00

