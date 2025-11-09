Pete Hegseth: În România vor rămâne staţionate trupe americane, dar vor fi modificări în ce priveşte rotaţia

În România vor rămâne staţionate trupe americane, dar vor exista unele modificări în modul de rotaţie a militarilor, le-a declarat vineri reporterilor şeful Pentagonului, Pete Hegseth, transmite Reuters.

Declaraţia a fost făcută după ce preşedintele american Donald Trump a fost întrebat, într-o conferinţă de presă la Casa Albă cu ocazia întâlnirii cu premierul ungar Viktor Orban, despre anunţul retragerii unei părţi a trupelor americane din România.

„Nimic nu a fost necoordonat cu Casa Albă. Totul face parte din viziunea pe care o avem despre Europa, vor rămâne trupe în România, dar vor fi unele modificări în ce priveşte modul de rotaţie, câţi vom rota”, a declarat Hegseth, invitat de preşedintele Trump să ofere explicaţii pe acest subiect, potrivit imaginilor difuzate de postul CNBC.

„Nu, ei nu ignoră nimic din ce spun eu. Ceea ce fac ei este să facă schimbări, să le mute (trupele). Este acelaşi număr, acelaşi număr total, dar mutăm oamenii”, a răspuns Trump.

„Îmi place poporul român, cred că sunt un popor minunat”, a subliniat el, dând asigurări că „relaţia cu România este foarte bună, relaţia cu Europa este foarte bună”.

La rândul său, Hegseth a afirmat că „relaţia cu România e foarte bună” şi „am coordonat acest lucru cu secretarul general (al NATO) Rutte (...) prin aliaţii noştri, toată lumea a fost notificată în avans”.

