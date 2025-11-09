Pete Hegseth: În România vor rămâne staţionate trupe americane, dar vor fi modificări în ce priveşte rotaţia

Stiri externe
09-11-2025 | 14:39
Pete Hegseth
Getty

În România vor rămâne staţionate trupe americane, dar vor exista unele modificări în modul de rotaţie a militarilor, le-a declarat vineri reporterilor şeful Pentagonului, Pete Hegseth, transmite Reuters.

 

autor
Mihaela Ivăncică

Declaraţia a fost făcută după ce preşedintele american Donald Trump a fost întrebat, într-o conferinţă de presă la Casa Albă cu ocazia întâlnirii cu premierul ungar Viktor Orban, despre anunţul retragerii unei părţi a trupelor americane din România.

„Nimic nu a fost necoordonat cu Casa Albă. Totul face parte din viziunea pe care o avem despre Europa, vor rămâne trupe în România, dar vor fi unele modificări în ce priveşte modul de rotaţie, câţi vom rota”, a declarat Hegseth, invitat de preşedintele Trump să ofere explicaţii pe acest subiect, potrivit imaginilor difuzate de postul CNBC.

„Nu, ei nu ignoră nimic din ce spun eu. Ceea ce fac ei este să facă schimbări, să le mute (trupele). Este acelaşi număr, acelaşi număr total, dar mutăm oamenii”, a răspuns Trump.

„Îmi place poporul român, cred că sunt un popor minunat”, a subliniat el, dând asigurări că „relaţia cu România este foarte bună, relaţia cu Europa este foarte bună”.

Citește și
Pete Hegseth
Phenianul a lansat rachete înaintea vizitei şefului Pentagonului. Seulul promite investiţii record în apărare

La rândul său, Hegseth a afirmat că „relaţia cu România e foarte bună” şi „am coordonat acest lucru cu secretarul general (al NATO) Rutte (...) prin aliaţii noştri, toată lumea a fost notificată în avans”.

30 de ani de PRO TV. 2003 - Anul în care s-a născut clasa de mijloc în România, cu mall-uri, credite și cu visuri de Europa

Sursa: Agerpres

Etichete: SUA, romania, trupe americane, Pete Hegseth,

Dată publicare: 09-11-2025 14:39

Articol recomandat de sport.ro
Rege pentru fiica sa! Cristi Borcea a plătit peste un milion de euro pentru cadoul Melissei: "5 stele!"
Rege pentru fiica sa! Cristi Borcea a plătit peste un milion de euro pentru cadoul Melissei: "5 stele!"
Citește și...
Congresul SUA cere Pentagonului să nu reducă prezența militară din România: Decizia, „muniție politică” pentru Rusia
Stiri externe
Congresul SUA cere Pentagonului să nu reducă prezența militară din România: Decizia, „muniție politică” pentru Rusia

Mai mulți membrii ai Congresului SUA care au semnat o scrisoare adresată secretarului Apărării, Pete Hegseth, își exprimă îngrijorarea față de decizia de a retrage 700 de militari americani din România.

Phenianul a lansat rachete înaintea vizitei şefului Pentagonului. Seulul promite investiţii record în apărare
Stiri externe
Phenianul a lansat rachete înaintea vizitei şefului Pentagonului. Seulul promite investiţii record în apărare

Coreea de Nord a lansat mai multe rachete de artilerie cu o oră înainte de vizita de luni secretarului american al apărării, Pete Hegseth, la graniţa intercoreeană, a indicat Seulul marţi pentru AFP, preluat de Agerpres.

Armata SUA a distrus o nouă navă cu traficanți de droguri în Caraibe, la ordinul lui Trump. Trei bărbați au fost uciși. VIDEO
Stiri externe
Armata SUA a distrus o nouă navă cu traficanți de droguri în Caraibe, la ordinul lui Trump. Trei bărbați au fost uciși. VIDEO

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a anunţat că armata americană a efectuat un nou atac letal asupra unei ambarcaţiuni operate de traficanţii de droguri în Caraibe, ucigând trei bărbaţi aflaţi la bord.

SUA sunt pregătite să ofere aliaților tehnologii defensive. Washingtonul vrea să contracareze o Chină „agresivă”
Stiri externe
SUA sunt pregătite să ofere aliaților tehnologii defensive. Washingtonul vrea să contracareze o Chină „agresivă”

Pete Hegseth a atacat sâmbătă Beijingul pe tema creşterii „acţiunilor destabilizatoare" în Marea Chinei de Sud şi s-a angajat să sprijine ţările din Asia de Sud-Est cu tehnologie pentru a le ajuta să răspundă în comun ameninţărilor chineze.

Nou atac al armatei SUA împotriva „piraților din Caraibe”, care transportau droguri. Șase persoane au murit
Stiri externe
Nou atac al armatei SUA împotriva „piraților din Caraibe”, care transportau droguri. Șase persoane au murit

Un nou atac al armatei SUA împotriva unei ambarcaţiuni cu presupuşi traficanţi de droguri, lansat în noaptea de joi spre vineri în Caraibe, a ucis şase persoane, a anunţat vineri secretarul american al apărării, Pete Hegseth, relatează AFP.

Recomandări
Exercițiu NATO în România: militarii români, francezi și portughezi au construit în timp record un pod plutitor peste Mureș
Stiri actuale
Exercițiu NATO în România: militarii români, francezi și portughezi au construit în timp record un pod plutitor peste Mureș

Militari români şi ai altor state NATO prezenţi în România au continuat, în acest weekend, antrenamentele în cadrul exerciţiului multinaţional DACIAN FALL 2025 (DAFA 25), unele dintre acestea fiind deschise şi permiţând participarea presei.

Sicriul ultimului domn al Moldovei, depus la Palatul Cotroceni. Nicușor Dan: ”Bine ai venit acasă, Măria Ta”
Stiri actuale
Sicriul ultimului domn al Moldovei, depus la Palatul Cotroceni. Nicușor Dan: ”Bine ai venit acasă, Măria Ta”

Sicriul cu rămăşiţele pământeşti ale lui Grigore Alexandru Ghyka, ultimul domn al Moldovei, a fost depus în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni, ca urmare a unei decizii a preşedintelui Nicuşor Dan.

30 de ani de PRO TV. 2003 - Anul în care s-a născut clasa de mijloc în România, cu mall-uri, credite și cu visuri de Europa
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2003 - Anul în care s-a născut clasa de mijloc în România, cu mall-uri, credite și cu visuri de Europa

Campania 30 de ani în 30 de zile a ajuns în anul 2003. E anul în care România începe, cu adevărat, să se miște. Țara prinde curaj, oamenii își iau viețile în propriile mâini, iar drumul spre Europa nu mai pare un vis, ci un plan cu dată fixă.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Apropo TV
Ediția 23

41:37

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 09 Noiembrie 2025

02:13:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 24

21:39

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 9

20:34

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28