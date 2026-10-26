În timp ce Franţa se confruntă cu una dintre cele mai turbulente perioade din ultimii ani, Le Pen s-a prezentat drept cea mai potrivită persoană pentru a gestiona ceea ce ea a descris drept crize economice, sociale şi de securitate din ce în ce mai grave, scrie News.ro.

"Nu trăim sfârşitul lumii, ci sfârşitul unei lumi, lumea lor", a spus ea referindu-se la adversarii săi politici.

Le Pen a ales să ţină primul său discurs de campanie la Orléans, oraşul natal al Ioanei d'Arc, eroina războinică din secolul al XV-lea venerată de naţionalişti ca simbol al patriotismului şi al suveranităţii.

Ce a promis candidata

Adresându-se unei mulţimi de susţinători entuziaşti, ea a promis o politică de "toleranţă zero" în ceea ce priveşte menţinerea ordinii publice şi a afirmat că restabilirea securităţii este prima datorie a statului.

Protestele în masă din weekendul trecut, declanşate de costul vieţii şi inegalităţile sociale, au degenerat în jafuri şi acte de vandalism.

Tulburările de pe străzi i-au dat un impuls lui Le Pen, iar un sondaj de opinie publicat duminică o plasează la 32% până la 33,5%, cu mult în faţa celui mai apropiat rival al său, liderul de extremă stângă Jean-Luc Mélenchon, care se situează la 17%, pe măsură ce alegătorii părăsesc partidele tradiţionale în favoarea extremelor politice.

Sondajele sugerează că ea l-ar învinge cu uşurinţă pe Mélenchon într-un tur de scrutin decisiv, care se preconizează că va avea loc la începutul lunii mai.

Încercând să transmită optimism, Le Pen şi-a construit discursul în jurul temei unei "Renaşteri" naţionale. Ea a afirmat că Franţa traversează o perioadă de tulburări, dar că va ieşi mai puternică dacă va îmbrăţişa viziunea ei privind securitatea, prosperitatea şi reînnoirea.

"Noi spunem: «Lucrurile erau bine înainte, vor fi şi mai bine mâine!»", a spus ea. Le Pen a promis o linie dură în privinţa imigraţiei, angajându-se să restabilească controalele la frontieră, să-i expulzeze automat pe infractorii străini şi să ia măsuri dure împotriva bandelor şi traficanţilor de droguri.

Le Pen, condamnată pentru deturnare de fonduri

Le Pen ar putea fi nevoită să-şi desfăşoare campania electorală purtând o brăţară electronică la gleznă, după ce a fost condamnată pentru deturnarea fondurilor Parlamentului European. Ea a contestat hotărârea judecătorească.

În ceea ce priveşte economia, Le Pen a promis restricţii la cheltuieli, reducerea impozitelor pentru întreprinderi, reducerea birocraţiei şi sprijin pentru industrie, inovare şi inteligenţă artificială. Ea a respins noi majorări ale vârstei de pensionare.

Congresul a fost conceput pentru a pune în evidenţă unitatea la vârful partidului Rassemblement national, Jordan Bardella fiind reales preşedinte al partidului şi prezentat ca alegerea lui Le Pen pentru funcţia de prim-ministru.