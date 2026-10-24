Zeci de mii de francezi – elevi, studenți și sindicaliști – au participat la marșuri. La Paris, atmosfera a fost în mare calmă, mai ales că guvernul a mobilizat un număr uriaș de jandarmi și polițiști.

La Bordeaux, Lyon, Nantes și Marseille, forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene și tunurile de apă pentru a dispersa grupuri de tineri care i-au atacat cu pietre. Sau care au ieșit la proteste în ciuda unei interdicții locale. Deja, peste o sută de persoane au fost reținute pentru deținere de materiale interzise.

La Paris, marșul organizat de mișcarea „vestele galbene”, dar și de sindicaliști, studenți și elevi, a pornit din arondismentul 13 și s-a încheiat, la câțiva kilometri distanță, la Porte de Vincennes. Manifestanții au fost nemulțumiți că autoritățile au schimbat traseul autorizat și au scos protestele din centrul capitalei.

În primele rânduri s-a aflat Jean-Luc Mélenchon, liderul partidului de extremă stânga Franța Nesupusă și unul dintre candidații la alegerile prezidențiale din primăvara anului viitor.

Jean-Luc Mélenchon, candidat la alegerile prezidențiale din partea partidului Franța Nesupusă: „Cred că, având în vedere situația actuală, (Macron) va înțelege că protestele se vor repeta în fiecare săptămână. Iar la începutul săptămânii viitoare ar trebui să cedeze în fața solicitărilor manifestanților.”

70.000 de polițiști și jandarmi, dar și militari din cadrul forțelor antitero, au fost mobilizați în toată Franța pentru a preveni un nou episod de revolte, vandalisme și furturi. Până la prânz, 135 de persoane fuseseră deja reținute pentru deținerea de articole neautorizate. Au fost confiscate cuțite, materiale pirotehnice, măști de gaze, ochelari de protecție și chiar un flex.

Un punct nevralgic a fost orașul Orléans, unde manifestațiile plănuite de sindicaliști au coincis cu deschiderea Congresului partidului „Reunirea Națională”, condus de Marine Le Pen. 11.000 de oameni, potrivit prefecturii, 26.000, potrivit organizatorilor, au participat la un marș împotriva acestei formațiuni de extremă dreapta.

Mișcări de protest au fost organizate în sute de orașe franceze. În altele, manifestațiile au fost interzise.

La Bordeaux, de pildă, grupuri de protestatari au sfidat interdicția și au ieșit în stradă. Mulțimea a fost dispersată de jandarmi. Și la Nantes, forțele de ordine au folosit tunurile cu apă când grupuri de manifestanți au început să-i atace pe oamenii legii cu bucăți din pavaj.

La Lyon, o adunare neautorizată a fost dispersată cu gaze lacrimogene.

Și la Nisa, jandarmii au intervenit pentru a elibera o piațetă ocupată în cadrul unei manifestații ilegale. Protestatarii s-au mutat apoi pe Promenade des Anglais.

Și autoritățile din Italia au fost în stare de alertă într-o zi în care au fost anunțate sute de mișcări de protest, unele organizate de tineri, altele de activiștii pacifiști. În plus, poliția l-a identificat și reținut pe autorul unei platforme online intitulate „Mișcarea 17 octombrie” – trimitere la revoltele din Italia, de weekendul trecut. Individul are 30 de ani, origini marocane și studii doctorale de științe politice.