Curtea de Apel din Paris a menţinut marţi condamnarea lui Le Pen, dar i-a redus perioada de interdicţie de a candida la funcţii elective, redeschizând potenţial o cale îngustă pentru ca lidera de extremă dreaptă să poată candida la alegerile prezidenţiale din 2027, scrie The Guardian.

Cu toate acestea, instanţa i-a aplicat lui Le Pen şi o pedeapsă cu trei ani de închisoare, dintre care doi ani cu suspendare şi un an de arest la domiciliu, perioadă în care trebuie să poarte o brăţară electronică la gleznă pentru monitorizare. Acest lucru ar putea face ca o campanie prezidenţială să fie dificilă atât din punct de vedere politic, cât şi logistic.

Le Pen, care conduce partidul antiimigraţie Reuniunea Naţională (Rassemblement National, RN), a sugerat anterior că nu ar candida dacă i s-ar aplica o pedeapsă privativă de libertate modificată, în cadrul căreia mişcările sale ar fi restricţionate sau ar trebui să poarte un dispozitiv electronic de monitorizare.

„Dacă mi se permite să fiu candidată, dar voi fi împiedicată efectiv să fac campanie în mod liber, atunci înţelegeţi că acest lucru nu ar fi posibil”, a declarat Le Pen într-un interviu săptămâna trecută.

Le Pen, care este deputată în circumscripţia Pas-de-Calais, a purtat discuţii marţi după-amiază la sediul partidului său cu privire la posibilitatea de a candida la preşedinţie şi la oportunitatea de a depune un nou recurs la cea mai înaltă instanţă din Franţa. Decizia sa de a candida ar putea depinde de restricţiile exacte impuse de brăţara electronică. Le Pen a afirmat că, dacă nu va putea ieşi seara pentru a se întâlni cu alegătorii la mitinguri, i-ar fi greu să facă campanie.

Primul pas pentru o persoană căreia i s-a impus purtarea unei brăţări electronice este, de obicei, o întâlnire cu un judecător special, care poate avea loc în câteva săptămâni sau luni. Judecătorul va întreba despre programul de lucru al persoanei respective pentru a stabili când poate părăsi locuinţa purtând brăţara şi la ce oră trebuie să se întoarcă acasă seara şi în weekend.

Le Pen ar putea solicita o reducere a duratei pedepsei la şase luni.

Este de aşteptat ca lidera de extremă dreapta să facă primele sale declaraţii cu privire la verdict în cadrul jurnalului de ştiri al televiziunii franceze, marţi seara.

Tribunalul din Paris a decis că Le Pen, în vârstă de 57 de ani, a jucat un rol central în orchestrarea unei escrocherii cu slujbe fictive de o amploare şi o durată fără precedent, cu scopul de a delapida fonduri ale Parlamentului European şi de a direcţiona banii către finanţarea partidului său din Paris între 2004 şi 2016.

Interdicţia impusă lui Le Pen de a candida la funcţii publice a fost redusă la 15 luni – pe care le-a executat deja –, restul de 30 de luni fiind cu suspendare. De asemenea, i s-a aplicat o amendă de 100.000 de euro.

Jordan Bardella, în vârstă de 30 de ani, care, în calitate de preşedinte al partidului, se ocupă deja de conducerea curentă a RN, a fost pregătit să o înlocuiască pe Le Pen în calitate de candidat la preşedinţie, în cazul în care aceasta nu ar fi putut candida.

Reacții despre cazul Le Pen

Patrick Maisonneuve, avocat al Parlamentului European, a declarat în faţa instanţei că judecătorii de apel au fost clari cu privire la datoria de integritate a politicienilor. El a spus: „Dacă (Marine Le Pen) nu depune un nou recurs, asta înseamnă că acceptă faptul că este definitiv vinovată de deturnare de fonduri publice. Poţi candida la cea mai înaltă funcţie din Franţa, preşedinţia, atunci când ai fost găsită vinovată de deturnare de fonduri publice? Aceasta este o responsabilitate politică”.

Deputatul de stânga François Ruffin a declarat: „Însuşi faptul că ne trece prin minte că Marine Le Pen ar putea face campanie purtând o brăţară electronică este un semn că ţara noastră acceptă corupţia”.

Manon Aubry, din partidul de stânga radicală La France Insoumise, a declarat: „RN a intrat în politică cu sloganul «Cu capul sus, cu mâinile curate». Acum părăseşte scena politică cu «capul plecat, cu mâinile murdare».”

Le Pen a fost considerată una dintre principalele candidate la preşedinţia din 2027 până în luna martie a anului trecut, când, în urma unui prim proces, i s-a interzis să candideze la alegeri timp de cinci ani, cu efect imediat. Ea a contestat verdictul de anul trecut, iar în acest an a avut loc un nou proces la Curtea de Apel din Paris.

Procurorii, în pledoaria finală, au afirmat că Le Pen se afla în centrul unui sistem „bine pus la punct”, „centralizat” şi aproape „industrial” de deturnare a fondurilor Parlamentului European. Aceştia au declarat instanţei că banii contribuabililor alocaţi deputaţilor din Parlamentul European pentru a-şi plăti asistenţii cu sediul la Strasbourg sau Bruxelles au fost deturnaţi de partid în perioada 2004-2016 pentru a-şi plăti propriii angajaţi din Franţa, încălcând regulamentul Parlamentului.

Personalul din Franţa nu avea nicio legătură cu activitatea desfăşurată la Parlamentul European, au afirmat procurorii. Pierderea suferită de fondurile europene a fost estimată la 4,8 milioane de euro (4,2 milioane de lire sterline). Partidul, denumit pe atunci Frontul Naţional, a realizat economii substanţiale prin intermediul acestui sistem, au precizat procurorii. Sistemul a fost bine documentat în schimburile de e-mailuri şi în documentele partidului.

Le Pen sperase să candideze la preşedinţie pentru a patra oară în primăvara viitoare, când se vor încheia cele două mandate ale lui Emmanuel Macron. Ea a pierdut de două ori în faţa lui Macron în turul doi, în 2017 şi în 2022, când şi-a îmbunătăţit scorul la peste 41%.

Le Pen a declarat înainte de verdictul de marţi că, dacă va fi necesar, îl va susţine pe Bardella, protejatul ei, cu „energie, încredere şi convingere”, adăugând: „Nu renunţăm niciodată.”