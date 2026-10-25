De asemenea, 53 de membri ai forțelor de ordine au fost răniți și 24 de magazine au fost jefuite, relatează Agerpres, care citează AFP.

În total, „au fost înregistrate 289 de acțiuni publice”, manifestații și adunări care au reunit 410.000 de persoane sâmbătă, comparativ cu 441 de evenimente și 550.000 de manifestanți pe 17 octombrie, a precizat ministerul într-un comunicat de presă.

„Marșurile, care s-au desfășurat pe drumurile publice conform unui traseu planificat, discutat cu autoritățile locale și escortate de forțele de securitate internă, au putut avea loc”, se mai arată în comunicat.

Cu toate acestea, „grupuri de risc, compuse în special din activiști de extremă stânga radicală și de ultrastânga, au reușit să se formeze în fața, în interiorul sau la marginea majorității acestor marșuri” în mai multe orașe, ceea ce a dus la ciocniri, conform comunicatului.

La sfârșitul marșurilor au izbucnit ciocniri în mai multe orașe, inclusiv Paris, Marsilia, Bordeaux, Toulouse și Tours, printre altele, între manifestanți și forțele de ordine, care au răspuns cu gaze lacrimogene.

Peste 1.300 de persoane, reținute

Conform unui bilanț provizoriu stabilit duminică la ora locală 7:30 (6:30 GMT), 1.314 persoane au fost reținute, comparativ cu 2.628 pe 17 octombrie, conform ministerului.

„53 de membri ai forțelor de securitate au fost răniți, față de 1.144 săptămâna trecută” și „au fost raportate 75 de intervenții pentru incendiere”, față de „2.025 săptămâna trecută”, a detaliat comunicatul.

„Mai multe magazine au fost avariate, 24 dintre ele jefuite”, în timp ce „1.522 de magazine au fost afectate în sâmbăta de 17 octombrie”, a adăugat ministerul, precizând că această cifră este provizorie.

„Au fost deschise mai multe anchete”, a anunțat ministrul, fără a oferi mai multe detalii sau numărul protestatarilor răniți.

Noaptea a fost „calmă”, a subliniat ministerul, în urma mobilizării sociale care a reunit între 410.000 și 800.000 de persoane în Franța, conform diverselor surse.