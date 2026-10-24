Aeronava de tip Atlantique 2 operează în cadrul NATO şi se află în regiune de două săptămâni, perioadă în care a contribuit la operaţiunile de salvare, a precizat ministrul, la Varna, pe coasta bulgară a Mării Negre, scrie Agerpres.

Dassault-Breguet Atlantique 2 (ATL2) Standard 6 este considerat unul dintre cele mai performante avioane de patrulare maritimă și luptă anti-submarin din lume, situându-se în eșalonul de elită al acestei categorii extrem de specializate.

Francezii dețin, prin acest Atlantique 2, unul din puținele avioane capabile să vâneze inclusiv submarine nucleare moderne. Aeronava este considerată o „cetate zburătoare”, optimizată pentru controlul oceanelor, cu o putere de foc uluitoare.

Practic, nicio țintă de la suprafața apei sau din adâncuri nu se poate ascunde de senzorii săi și nu poate supraviețui armamentului de pe avionul Atlantique 2.

Avionul Alantique 2, capabil să distrugă submarine nucleare la peste 1.000 de metri adâncime

Potrivit datelor oficiale, avionul produs de Dessault Aviation este una dintre cele mai temute platforme de vânătoare de submarine din dotarea NATO. Din arsenalul său face parte și torpila MU90, o armă de generația a cincea extrem de rapidă, care poate lovi ținte aflate la adâncimi de peste 1.000 de metri. Încărcătura sa explozivă cu efect cumulativ este proiectată special pentru a perfora carena dublă din oțel rezistent a submarinelor nucleare moderne.

De asemenea, avionul Atlatique 2 este înarmat și cu rachete Exocet, create pentru a distruge nave mari de război. Această rachetă zboară la o altitudine foarte joasă, chiar deasupra valurilor, la viteze aproape sonice, fiind aproape imposibil de detectat de radarul navei țintă. O singură lovitură de Exocet poate scufunda o fregată sau un distrugător.

Ministrul Barrot a amintit că trei nave au fost atacate, una dintre ele scufundându-se în câteva minute, la aproximativ 100 de kilometri de Varna. El a descris vizita sa drept un semn de sprijin şi solidaritate cu Bulgaria, în numele Franţei şi al Uniunii Europene.

Super-avionul francez de război, trimis după ce Rusia și-a întețit atacurile din largul apelor românești

Atacurile asupra navelor din Marea Neagră, în largul Ucrainei invadate de Rusia, s-au înmulţit în ultimele săptămâni. Vineri, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a declarat "profund alarmată" de o nouă escaladare a acţiunilor Rusiei în regiune, după ce o navă comercială a fost atacată cu o dronă în apropierea portului românesc Constanţa. România a atribuit atacul Rusiei.

Ministrul francez a salutat şi proiectul european de creare a unei platforme de securitate maritimă la Varna şi Constanţa, în anii următori. Iniţiativa, prevăzută în cadrul strategiei europene pentru Marea Neagră, urmăreşte evaluarea situaţiei maritime, schimbul de informaţii, supravegherea în timp real şi avertizarea timpurie.

La rândul său, ministrul bulgar de externe, Velislava Petrova, a declarat că centrul de securitate pentru Marea Neagră se înscrie în abordarea strategică europeană.

Barrot, primul ministru francez de externe care vizitează Bulgaria în ultimii 20 de ani, a salutat totodată semnarea iminentă a foii de parcurs pentru punerea în aplicare a parteneriatului strategic dintre cele două ţări. Înaintea vizitei, Ministerul francez de Externe evidenţiase oportunităţile de cooperare economică pentru companiile franceze în domenii precum apărarea, industria spaţială, transporturile şi energia nucleară civilă.