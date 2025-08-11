Valul de caniculă alimentează incendii majore în sudul Europei. Mii de oameni au fost evacuați

Stiri externe
11-08-2025 | 19:41
×
Codul embed a fost copiat

Incendiile de vegetație transformă în cenușă zone importante din sudul Europei. Din Portugalia și Spania, până în Italia și Croația, pompierii duc o luptă contra-cronometru cu flăcările, alimentate de arșiță și de vântul puternic.

autor
Știrile PRO TV

Mii de oameni au fost evacuați, case și ferme au fost distruse, iar autoritățile mobilizează toate resursele pentru a opri înaintarea focului. În unele locuri, însă, eforturile lor sunt îngreunate și de gesturi criminale.

În ultimele ore, un incendiu major de vegetație s-a intensificat în zona Canakkale din nord-vestul Turciei.

Flăcările au izbucnit în apropierea autostrăzii spre Izmir, s-au extins rapid și au ajuns în zonele rezidențiale. Zeci de clădiri și autoturisme au luat foc sub ochii proprietarilor.

Guvernatorul regiunii a confirmat că mai multe sate au fost evacuate preventiv, şi ca flăcările au ajuns la obiective importante, cum ar fi spitalul regional și universitatea locală.

Citește și
SUA: Zeci de răniți după o explozie la cea mai mare fabrică de cărbune de cocs. Trei persoane, date dispărute
SUA: Zeci de răniți după o explozie la cea mai mare fabrică de cărbune de cocs. Trei persoane, date dispărute

Aeroportul principal din Canakkale a fost închis iar pentru zborurile comerciale. Şi traficul maritim prin strâmtoarea Dardanele a fost suspendat temporar ca măsură de precauție, pentru a permite alimentarea avioanelor care participă la intervenție.

În orășelul Trancoso din centrul Portugaliei, pompierii și localnicii încearcă să blocheze înaintarea flăcărilor către zonele rezidențiale. Autorităţile au evacuat mai multe case și un azil de bătrâni. Sunt în jur de 2.000 de militari în zonă, însă vântul și temperaturile ridicate fac că eforturile lor să fie aproape zadarnice.

În weekend, au fost 43 de grade Celsius, iar toată țara este sub cod roșu până miercuri.

Și în Spania vecină, în regiunile Castilia Leon și Navarra sunt focare multiple, iar pompierii au blocat mai multe drumuri din Zamora, pentru a-i împiedica pe localnici să circule prin zonele afectate de flăcări.

În orășelul Molezuelas de Carballeda, pompierii militari au lucrat toată noaptea să lichideze un incendiu care a distrus deja mai multe solarii și clădiri ale unei ferme locale.

În Italia, autoritățile au anunțat că închid traseele de acces pe Vezuviu. Şi aici pompierii luptă cu flăcările pe un front de 3 kilometri iar în sprijinul lor au sosit și militari, care așteaptă ordinul să intervină cu utilaje acolo unde este nevoie ca să blocheze înaintarea focarelor. Sunt sprijiniţi de aeronave speciale de luptă cu flăcările.

Între timp, într-o localitate din apropiere, polițiștii au reținut un bărbat de 58 de ani, surprins de camerele de supraveghere în timp ce dădea foc vegetației uscate. Focul pe care l-a provocat individul a distrus câteva hectare de pădure și peste 130 de măslini, dintr-o livadă privată.

Valul de caniculă care a lovit sudul Europei și-a făcut simțită prezența și pe coastele croate. Un incendiu de vegetație a izbucnit în această dimineață într-o localitate din apropiere de Split.

Flăcările au ajuns rapid la casele oamenilor, iar autoritățile au fost nevoite să închidă principalul drum de la Marea Adriatică, dintre capitala croată și Omis. Mai multe persoane au fost evacuate și peste 140 de pompieri, cu sprijinul a trei avioane de luptă împotriva focului, intervin în zonă.

Sursa: Pro TV

Etichete: Turcia, europa, incendii,

Dată publicare: 11-08-2025 19:26

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO La 40 de ani, Cristiano Ronaldo se însoară! Georgina a primit un inel imens și a spus ”Da!”
GALERIE FOTO La 40 de ani, Cristiano Ronaldo se însoară! Georgina a primit un inel imens și a spus ”Da!”
Citește și...
SUA: Zeci de răniți după o explozie la cea mai mare fabrică de cărbune de cocs. Trei persoane, date dispărute
Stiri externe
SUA: Zeci de răniți după o explozie la cea mai mare fabrică de cărbune de cocs. Trei persoane, date dispărute

Câteva zeci de persoane au fost rănite luni, într-o explozie într-o fabrică de cocs aparţinând US Steel, situată la aproximativ 25 de kilometri de Pittsburgh, în Pennsylvania, anunţă oficiali locali, potrivit AFP.

Anchetă în Franța după ce un rabin i-a transmis lui Macron ”să-și pregătească sicriul”
Stiri externe
Anchetă în Franța după ce un rabin i-a transmis lui Macron ”să-și pregătească sicriul”

Un rabin din Franța este anchetat de poliție după ce i-a transmis mai multe mesaje ”abominabile” lui Emmanuel Macron, ca urmare a anunțului acestuia că Franța va recunoaște statul Palestina. Rabinul i-a spus, printre altele, ”să-și pregătească sicriul”.

 

Discuțiile lui Trump reprezintă o victorie pe mai multe fronturi pentru Putin, susține un expert în politica rusă
Stiri externe
Discuțiile lui Trump reprezintă o victorie pe mai multe fronturi pentru Putin, susține un expert în politica rusă

Discuțiile pe care Donald Trump urmează să le poarte cu Vladimir Putin, vineri, reprezintă „o victorie pe mai multe fronturi” pentru președintele rus, a declarat un profesor de politică rusă, pentru Sky News. 

Recomandări
Au început tăierile de salarii ale directorilor din companiile municipale. Ce economie ar urma să facă Primăria Capitalei
Stiri actuale
Au început tăierile de salarii ale directorilor din companiile municipale. Ce economie ar urma să facă Primăria Capitalei

În București au început tăierile de salarii în cazul directorilor și membrilor din consiliile de administrație ai companiilor municipale.

De anul viitor românii vor plăti taxe mai mari pentru case și terenuri. Ce spune Ilie Bolojan despre majorările de 70%
Stiri actuale
De anul viitor românii vor plăti taxe mai mari pentru case și terenuri. Ce spune Ilie Bolojan despre majorările de 70%

De anul viitor vom plăti taxe mai mari pentru casele și terenurile pe care le avem. În unele cazuri, creșterea ar putea fi și de 70%, conform unei variante încă în analiză la Guvern.

Noua lege a pensiilor private în dezbatere. Tot mai mulți români cer retragerea integrală a banilor din Pilonul 2
Stiri actuale
Noua lege a pensiilor private în dezbatere. Tot mai mulți români cer retragerea integrală a banilor din Pilonul 2

Speriați că noua lege a pensiilor ar urma să limiteze retragerea banilor din Pilonul 2, tot mai mulți români cer acum toată suma acumulată, deși inițial optaseră pentru plăți lunare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 11 August 2025

50:10

Alt Text!
Doctor de bine
Fertilizarea in vitro și cum poate ajuta această procedură cuplurile diagnosticate cu infertilitate.Informatiile despre subiect aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12