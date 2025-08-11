Valul de caniculă alimentează incendii majore în sudul Europei. Mii de oameni au fost evacuați

Incendiile de vegetație transformă în cenușă zone importante din sudul Europei. Din Portugalia și Spania, până în Italia și Croația, pompierii duc o luptă contra-cronometru cu flăcările, alimentate de arșiță și de vântul puternic.

Mii de oameni au fost evacuați, case și ferme au fost distruse, iar autoritățile mobilizează toate resursele pentru a opri înaintarea focului. În unele locuri, însă, eforturile lor sunt îngreunate și de gesturi criminale.

În ultimele ore, un incendiu major de vegetație s-a intensificat în zona Canakkale din nord-vestul Turciei.

Flăcările au izbucnit în apropierea autostrăzii spre Izmir, s-au extins rapid și au ajuns în zonele rezidențiale. Zeci de clădiri și autoturisme au luat foc sub ochii proprietarilor.

Guvernatorul regiunii a confirmat că mai multe sate au fost evacuate preventiv, şi ca flăcările au ajuns la obiective importante, cum ar fi spitalul regional și universitatea locală.

Aeroportul principal din Canakkale a fost închis iar pentru zborurile comerciale. Şi traficul maritim prin strâmtoarea Dardanele a fost suspendat temporar ca măsură de precauție, pentru a permite alimentarea avioanelor care participă la intervenție.

În orășelul Trancoso din centrul Portugaliei, pompierii și localnicii încearcă să blocheze înaintarea flăcărilor către zonele rezidențiale. Autorităţile au evacuat mai multe case și un azil de bătrâni. Sunt în jur de 2.000 de militari în zonă, însă vântul și temperaturile ridicate fac că eforturile lor să fie aproape zadarnice.

În weekend, au fost 43 de grade Celsius, iar toată țara este sub cod roșu până miercuri.

Și în Spania vecină, în regiunile Castilia Leon și Navarra sunt focare multiple, iar pompierii au blocat mai multe drumuri din Zamora, pentru a-i împiedica pe localnici să circule prin zonele afectate de flăcări.

În orășelul Molezuelas de Carballeda, pompierii militari au lucrat toată noaptea să lichideze un incendiu care a distrus deja mai multe solarii și clădiri ale unei ferme locale.

În Italia, autoritățile au anunțat că închid traseele de acces pe Vezuviu. Şi aici pompierii luptă cu flăcările pe un front de 3 kilometri iar în sprijinul lor au sosit și militari, care așteaptă ordinul să intervină cu utilaje acolo unde este nevoie ca să blocheze înaintarea focarelor. Sunt sprijiniţi de aeronave speciale de luptă cu flăcările.

Între timp, într-o localitate din apropiere, polițiștii au reținut un bărbat de 58 de ani, surprins de camerele de supraveghere în timp ce dădea foc vegetației uscate. Focul pe care l-a provocat individul a distrus câteva hectare de pădure și peste 130 de măslini, dintr-o livadă privată.

Valul de caniculă care a lovit sudul Europei și-a făcut simțită prezența și pe coastele croate. Un incendiu de vegetație a izbucnit în această dimineață într-o localitate din apropiere de Split.

Flăcările au ajuns rapid la casele oamenilor, iar autoritățile au fost nevoite să închidă principalul drum de la Marea Adriatică, dintre capitala croată și Omis. Mai multe persoane au fost evacuate și peste 140 de pompieri, cu sprijinul a trei avioane de luptă împotriva focului, intervin în zonă.

