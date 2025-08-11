Zeci de hectare de vegetație uscată au fost cuprinse de flăcări în Mehedinți și Giurgiu

11-08-2025 | 19:09
incendii grecia si turcia
Getty

Zeci de hectare de vegetaţie uscată au fost cuprinse de flăcări, luni după-amiază, în urma unor incendii puternice în judeţele Mehedinţi şi Giurgiu.

Ioana Andreescu

IGSU a informat că, pe lângă suprafața considerabilă de teren afectată, incendiul de vegetație din județul Giurgiu s-a manifestat la câteva anexe din proximitatea halei pentru depozitarea maselor plastice.

Pompierii au acționat cu 10 mașini de stingere și o cisternă. De asemenea, la caz s-a deplasat și o autospecială cu roboți de la ISU BIF.

Având în vedere cantitatea mare de fum degajată, a fost transmis și un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din Zorile, Grădinari, Buturugeni și Ogrezeni. În acest context, pompierii au recomandat cetățenilor să evite zona, să închidă ferestrele și să nu se expună la fum.

Sursa citată a precizat că, în județul Mehedinți, incendiul din Burila Mică și Vânjuleț nu mai punea în pericol locuințele, suprafața afectată de incendiu fiind de aproximativ 100 de hectare.

Potrivit IGSU, în Mehedinți, județ aflat sub avertizare Cod roșu de caniculă, focul a amenințat mai multe gospodării, un depozit de cereale și o fermă. Pentru protecția cetățenilor, în zona Burila Mică a fost transmis mesaj prin RO-Alert.

Pompierii au făcut apel la populație să nu dea foc vegetației uscate, avertizând că „orice scânteie poate transforma un teren uscat într-un incendiu major ce amenință vieți, locuințe, culturi agricole și păduri.”

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a mai informat că în localitatea Grădinari, din județul Giurgiu, flăcările au cuprins aproximativ 20 de hectare de vegetație uscată.

Potrivit sursei citate, vântul puternic a alimentat incendiul și l-a direcționat către o fabrică de mase plastice, iar pentru a opri propagarea incendiului, la fața locului au acționat nouă autospeciale de stingere, patru de la ISU Giurgiu și cinci de la ISU București-Ilfov.

IGSU a mai informat că o situație dificilă s-a înregistrat în județul Mehedinți, unde incendiile s-au extins la terenuri din localitățile Vânjuleț și Burila Mică. Aici, echipajele au intervenit pentru a limita mai multe focare care amenințau direct gospodării, un depozit de cereale și o fermă.

Pentru protecția cetățenilor, în zona Burila Mică a fost transmis un mesaj de avertizare prin sistemul RO-Alert.

Intervenția a fost extrem de dificilă, flăcările răspândindu-se rapid sub efectul vântului. Au fost trimise în ajutor echipaje suplimentare din județele Dolj și Gorj, iar efectivele ISU Mehedinți au fost suplimentate cu personal aflat în ture libere.

Lupta cu focul a continuat pe mai multe fronturi, iar vigilența și responsabilitatea fiecărui cetățean au putut face diferența între un incident izolat și o tragedie de proporții, menționează IGSU.

