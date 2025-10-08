Patru muncitori au fost găsiți morți sub dărâmăturile clădirii din Madrid. Construcția era din 1965

Serviciile de urgenţă spaniole au recuperat cadavrele a patru persoane de sub dărâmăturile clădirii cu şase etaje care s-a prăbuşit marţi în centrul Madridului, scrie Reuters.

„Cu profundă tristeţe confirmăm că pompierii din Madrid au recuperat cadavrele persoanelor care erau dispărute după prăbuşire”, a scris primarul Jose Luis Almeida pe X.

Victimele au fost identificate ca fiind trei bărbaţi cu vârste cuprinse între 30 şi 50 de ani, originari din Ecuador, Mali şi Guineea-Conakry, angajaţi la şantier ca muncitori în construcţii, precum şi o femeie de 30 de ani, arhitectul proiectului de renovare.

Rămăşiţele lor au fost găsite miercuri dimineaţa, la aproape 15 ore după prăbuşirea structurii interioare a clădirii, faţada rămânând intactă.

Poliţia şi pompierii au folosit drone şi câini de urmărire în operaţiunile de căutare şi salvare.

Alţi trei muncitori în construcţii au fost răniţi.

Un muncitor în construcţii pe nume Mihail pompa beton în etajele inferioare ale clădirii şi se afla afară când s-a produs prăbuşirea. El a spus că a văzut un nor mare de praf şi a fugit imediat.

Clădirea era construită în 1965 și „nefavorabilă”

Conform registrului online al clădirilor în construcţie din Madrid, proprietatea a fost construită în 1965. A fost supusă a două inspecţii tehnice în 2012 şi 2022 şi a fost clasificată ca „nefavorabilă” din cauza „stării generale a faţadei, exteriorului, pereţilor despărţitori, acoperişului, teraselor de pe acoperiş şi a sistemului de canalizare şi de scurgere”.

Fosta clădire de birouri, situată într-o zonă din centrul Madridului populară printre turişti, în apropierea Operei şi a palatului regal, urma să fie transformată într-un hotel de patru stele de către dezvoltatorul Rehbilita, potrivit informaţiilor de pe site-ul său web.

Proprietatea aparţine fondului saudit RSR, un investitor imobiliar specializat în hoteluri de lux şi apartamente turistice în Spania şi Portugalia. RSR a cumpărat-o cu 24,5 milioane de euro (28,5 milioane de dolari) în 2022.

Renovarea sa, aprobată de autorităţile municipale în decembrie 2024, era prevăzută să dureze doi ani.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













