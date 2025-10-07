O clădire în renovare s-a prăbușit parțial în centrul Madridului. Patru persoane sunt blocate sub dărâmături

O clădire aflată în renovare s-a prăbuşit parţial în centrul Madridului, foarte aproape de Teatrul Regal. Autorităţile au izolat imediat zona, iar echipele de salvare continuă căutările printre dărâmături, informează Le Figaro.

Cel puţin patru persoane ar fi blocate sub ruine, potrivit poliţiei naţionale.

cladire prabusita madrid cladire prabusita madrid cladire prabusita madrid cladire prabusita madrid

O altă persoană, grav rănită, a fost transportată la spital cu o fractură la picior. Ar fi vorba de muncitori care lucrau la şantier. Serviciul de urgenţă a precizat că mai mulţi colegi sunt încă daţi dispăruţi.

Varias dotaciones de @BomberosMad trabajando en C/Hileras tras derrumbe de varios forjados en un edificio en obras. Desplegado un dispositivo de @SAMUR_PC en la zona.@policiademadrid trabajan con los drones@policia colaborando pic.twitter.com/slTP129zT5 — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) October 7, 2025

Un muncitor prezent pe şantier a estimat că „pot fi până la patruzeci de persoane în interior”.

„Am auzit o crăpătură la nivelul unei plăci, apoi totul s-a prăbuşit într-un nor de fum”, a povestit el pentru El País.

Clădirea urma să fie transformată într-un hotel

Pompierii, ajutaţi de câini de salvare, explorează locul în căutarea eventualelor victime care ar putea fi încă blocate. Clădirea, abandonată de mult timp, era supusă unor lucrări importante de renovare pentru a fi transformată într-un hotel de patru stele.

Primarul Madridului, José Luis Martínez-Almeida, şi-a exprimat îngrijorarea. „Ne confruntăm cu prăbuşirea parţială a mai multor plăci într-o clădire în construcţie din strada Hileras. Unsprezece echipe de pompieri sunt mobilizate pentru a securiza locul şi a căuta persoanele dispărute, în coordonare cu Samur, poliţia din Madrid şi poliţia naţională”, a scris el pe reţelele sociale.

Angajaţii magazinelor din vecinătate au declarat agenţiei spaniole EFE că au auzit un „zgomot” urmat de un nor dens de praf şi de un „miros ciudat”.

„S-a auzit un zgomot enorm, geamurile s-au spart, era mult praf alb, nu se mai vedea nimic”, a povestit pentru AFP Milagros Garcia Benito, angajată într-un salon de coafură situat vizavi de clădirea afectată.

Operaţiunile de salvare continuă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













