Româncă, arestată în Spania pentru că oferea ilegal injecții cu botox într-un coafor. Unele produse erau și expirate

05-09-2025 | 18:09
Shutterstock

Poliția spaniolă a închis un salon de înfrumusețare din Madrid unde o româncă oferea illegal tratamente antirad clientelor.

Aura Trif

Poliția Națională a Spaniei a destructurat în localitatea Coslada, în apropiere de Madrid, un salon de înfrumusețare care funcționa și ca centru estetic, unde se aplicau ilegal tratamente cu botox și acid hialuronic. Aceste proceduri, oferite ca fiind „cele mai ieftine de pe piață”, erau efectuate de o femeie în vârstă de aproximativ 40 de ani de naționalitate română, fără pregătirea medicală necesară, relatează El Pais.

„Cele mai mici prețuri”

În timpul perchezițiilor, polițiștii au descoperit numeroase medicamente expirate și depozitate fără respectarea condițiilor de siguranță, precum necesitatea refrigerării. Botoxul, o toxină botulinică folosită pentru relaxarea mușchilor și estomparea ridurilor, și acidul hialuronic, utilizat pentru hidratarea și umplerea pielii, sunt tratamente reglementate și aplicate în clinici specializate, unde prețurile variază între 300 și 350 de euro. Salonul percheziționat oferea aceste servicii la prețuri între 230 și 240 de euro.

Se lăudau că au cele mai mici prețuri de pe piață”, au declarat surse din cadrul Poliției, care au remarcat campaniile de promovare ale centrului pe rețele sociale precum TikTok, Facebook sau Instagram. Juan José Castro, șeful secției de Consum, Mediu și Dopaj a Poliției Judiciare, a avertizat: „ceea ce pare ieftin poate costa foarte scump”.

Investigațiile au început în iulie, după o sesizare primită prin linia telefonică pentru colaborare cetățenească, iar polițiștii au acționat și pe baza unei atenționări anterioare din partea autorităților sanitare din Madrid. În salon, pe lângă servicii de coafură și manichiură, erau administrate injecții cu substanțe estetice, iar pe rețelele sociale au fost găsite videoclipuri explicative despre proceduri și imagini „înainte și după” tratamente, atât pentru femei, cât și pentru bărbați.

În timpul descinderii, polițiștii au confiscat cutii cu fiole de toxină botulinică și acid hialuronic, precum și alte medicamente, ace și seringi. Produsele erau ascunse în diverse locuri, inclusiv într-o valiză de călătorie, fără a fi păstrate la temperatura necesară. Unele substanțe erau expirate. De asemenea, autoritățile au interceptat la vamă un colet cu acid hialuronic provenit din Coreea, destinat salonului.

Românca nu avea nicio calificare

Proprietara, de origine română și fără antecedente, nu a putut prezenta o diplomă medicală și nu figurează ca având calificarea necesară. Ea a susținut că alți medici străini ar fi venit să efectueze aceste tratamente în salon, însă această informație nu a putut fi confirmată. Din septembrie 2024, doar medicii specializați în chirurgie plastică, estetică și reparatoare sau alte specializări chirurgicale cu competențe în chirurgie estetică au voie să aplice astfel de substanțe, conform noii legislații cunoscute ca „Legea Sara”, introdusă după un caz tragic în care o pacientă a decedat în urma unei liposucții efectuate într-un centru neautorizat.

Ancheta continuă, iar poliția nu a putut identifica niciun medic care să fi colaborat cu femeia. 

Sursa: El Pais

Dată publicare: 05-09-2025 18:09

