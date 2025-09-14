Un cadavru a fost găsit sub dărâmăturile barului care a explodat la Madrid

Stiri externe
14-09-2025 | 13:19
Pompierii spanioli au găsit duminică cadavrul unui bărbat sub ruinele unui bar din Madrid, distrus de o explozie care s-a produs în ziua precedentă şi care a rănit 25 de persoane, dintre care două grav, relatează AFP.

Ioana Andreescu

O scurgere de gaz ar putea fi cauza exploziei din cartierul Vallecas, dar autorităţile municipale au declarat că este prea devreme pentru a stabili cauza.

Ajutaţi de câini de căutare, pompierii au îndepărtat cu atenţie resturile de la parter, dintre zidurile şi structurile prăbuşite.

„Munca a fost destul de complicată, cu mult personal, deoarece a trebuit să procedăm mai mult sau mai puţin piatră cu piatră şi cărămidă cu cărămidă”, a precizat Javier Ramos, purtătorul de cuvânt al pompierilor.

Serviciile de urgenţă din Madrid au confirmat pe X că un cadavru de bărbat a fost găsit duminică dimineaţa devreme, un psiholog al protecţiei civile oferind sprijin rudelor.

De asemenea, au declarat că 25 de persoane au primit îngrijiri, dintre care două, în stare „gravă”, au fost transportate la spital.

Uşile barului au fost smulse din balamale de explozie, iar cioburile de sticlă s-au împrăştiat până în stradă.

Sursa: News.ro

Oficiali americani şi chinezi se întâlnesc duminică la Madrid pentru a discuta despre disputa privind TikTok şi despre presiunile Washingtonului asupra G7 pentru impunerea de tarife Chinei, cu scopul de a opri achiziţiile de petrol rusesc.

