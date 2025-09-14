Explozie puternică într-o cafenea din Madrid. Cel puțin 25 de răniți, dintre care trei în stare gravă

Stiri externe
14-09-2025 | 08:39
Cel puțin 25 de persoane au fost rănite în urma unei explozii produse sâmbătă într-o cafenea din Madrid, aflată la parterul unui bloc.

Știrile PRO TV

Trei dintre victime sunt în stare critică. Deflagrația a fost atât de puternică, încât a afectat serios și locuințele de la etajele superioare. Toată clădirea a fost evacuată.

Multă lume se relaxa, în acele clipe, la terasele din zona centrală a orașului. Pompierii au intervenit imediat și au scos oamenii prinși sub dărâmături.

Autoritățile au transmis că, cel mai probabil, explozia s-ar fi produs de la o scurgere de gaze.

NATO arată cum va funcționa ”Santinela Estică”. ”Rachetele Rusiei pot lovi Madrid la 5 minute după Tallinn”

Sursa: Pro TV

Etichete: Madrid, explozie, cafenea,

Dată publicare: 14-09-2025 08:35

