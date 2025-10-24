Patru morţi şi 12 răniţi după ce un bărbat a detonat un dispozitiv exploziv pe peronul unei gări din Ucraina

Un bărbat a declanşat un dispozitiv exploziv pe peronul unei gări din Ucraina, vineri, în timpul unui control, provocând moartea sa şi a încă trei persoane şi rănind alţi 12 oameni, a declarat poliţia, fără a da mai multe detalii, relatează AFP.

„Gărzile de frontieră verificau documentele pasagerilor unui tren când unul dintre ei a scos un dispozitiv exploziv pe peron, care a explodat apoi”, a declarat poliţia ucraineană într-un comunicat.

Presa ucraineană a relatat că era vorba de o grenadă.

Bărbatul, în vârstă de 23 de ani, şi trei femei, una dintre ele poliţist, au fost ucişi. Dintre cei 12 răniţi, doi sunt militari şi zece civili, potrivit Ukrainska Pravda.

Incidentul s-a petrecut în gara Ovruci din regiunea Jîtomîr, în jurul orei locale 10:50, în timpul verificării documentelor unui bărbat.

„Persoana care a detonat dispozitivul exploziv a murit în ambulanţă. S-a stabilit preliminar că bărbatul care a detonat explozivul era un locuitor din Harkov şi fusese recent reţinut pentru tentativă de încălcare a frontierei de stat în zona de vest a frontierei”, a declarat Andrii Demcenko, purtător de cuvânt al Poliţiei de Frontieră.

Regiunea Jîtomîr se află în centrul Ucrainei.

Ulterior, poliţia a precizat că angajaţii Serviciului de Patrulare la Frontieră verificau documentele pasagerilor unui tren diesel, iar în acel moment unul dintre ei a scos un dispozitiv exploziv pe peron, după care s-a auzit o explozie.

„În consecinţă, acest bărbat, în vârstă de 23 de ani, din Harkov, a murit. De asemenea, alte trei femei în vârstă de 29, 58 şi 82 de ani, toate din Korosten, au suferit răni fatale. Printre victime se află şi o poliţistă de frontieră”, a precizat Poliţia Naţională.

