Studiu: Conservanți frecvent întâlniți pe etichetele alimentelor, asociați cu un risc crescut de cancer și diabet de tip 2

Conservanții folosiți frecvent pentru a menține siguranța alimentelor și a le prelungi durata de valabilitate ar putea fi asociați unui risc mare pentru mai multe tipuri de cancer și diabet de tip 2, conform a două studii recente realizate în Franța.

„Acestea sunt descoperiri foarte importante pentru conservanții care nu sunt doar larg utilizați pe piețele franceză și europeană, ci și în Statele Unite,” a declarat Mathilde Touvier, autoarea principală a studiului NutriNet-Santé, folosit pentru cercetare, relatează CNN.

Studiul NutriNet-Santé, început în 2009, compară rapoartele web ale peste 170.000 de participanți despre dietă și stil de viață cu datele lor medicale stocate în sistemul național de sănătate din Franța. „Acestea sunt primele două studii din lume care investighează legătura dintre expunerea la acești aditivi alimentari și cancer sau diabetul de tip 2,” a spus Touvier, care este și director de cercetare la Institutul Național de Sănătate și Cercetare Medicală din Paris, „deci trebuie să fim foarte prudenți în transmiterea mesajului. Evident, rezultatele trebuie confirmate.”

În ciuda acestor precauții, „îngrijorarea legată de conservanți este încă un motiv în plus pentru a sublinia importanța alimentelor proaspete, integrale, minim procesate, în special cele pe bază de plante,” a spus dr. David Katz printr-un email.

Katz, care nu a participat la studiu, este specialist în medicină preventivă și stil de viață și fondator al organizației nonprofit True Health Initiative, o coaliție globală de experți dedicați medicinei stilului de viață bazate pe dovezi.

Cancerul și conservanții

Studiul privind cancerul, publicat miercuri în revista The BMJ, a analizat impactul a 58 de conservanți asupra a aproximativ 105.000 de persoane care nu aveau cancer în 2009 și au fost urmărite timp de până la 14 ani. Au fost incluse doar persoanele care au completat frecvent chestionare detaliate de 24 de ore privind alimentele, specificând brandul. Participanții care consumau cele mai multe alimente cu conservanți au fost comparați cu cei care consumau cele mai puține.

Cercetătorii au studiat în detaliu 17 conservanți consumați de cel puțin 10% dintre participanți și au descoperit că 11 dintre aceștia nu aveau nicio legătură cu cancerul. Totuși, șase dintre cei asociați cu cancerul sunt considerați GRAS („general recunoscuți ca siguri”) de către FDA din SUA. Aceștia includ: nitrit de sodiu, nitrat de potasiu, sorbați, metabisulfit de potasiu, acetat și acid acetic.

Nitritul de sodiu, o sare chimică folosită frecvent în carne procesată precum bacon, șuncă și mezeluri, a fost asociat cu o creștere de 32% a riscului de cancer de prostată. Nitratul de potasiu a fost asociat cu un risc mai mare cu 22% pentru cancerul de sân și cu 13% pentru toate tipurile de cancer. Organizația Mondială a Sănătății consideră de mult timp carnea procesată ca fiind cancerigenă, cu legătură directă cu cancerul de colon.

Sorbații, în special sorbatul de potasiu, au fost asociați cu un risc mai mare cu 26% pentru cancerul de sân și 14% pentru toate tipurile de cancer. Aceste săruri solubile în apă se folosesc în vin, produse de panificație, brânzeturi și sosuri pentru a preveni mucegaiul, drojdia și unele bacterii.

Metabisulfitul de potasiu, folosit în vinificație și fabricarea berii, a fost asociat cu o creștere de 20% a riscului de cancer de sân și 11% pentru toate tipurile de cancer.

Acetații, obținuți prin fermentație naturală și folosiți în alimente precum carne, sosuri, pâine și brânzeturi, au fost legați de un risc mai mare cu 25% pentru cancerul de sân și 15% pentru cancer în general. Acidul acetic, principalul ingredient din oțet, a fost asociat cu o creștere de 12% a riscului pentru toate tipurile de cancer.

Alți conservanți, cum ar fi antioxidanți (vitamina C, vitamina E), extracte din plante precum rozmarinul sau conservanți sintetici precum butylated hydroxyanisole, au fost de asemenea analizați. „Deși acești conservanți mai naturali sunt adesea legați de un risc mai scăzut de cancer când sunt consumați ca alimente integrale, pot fi dăunători când sunt folosiți ca aditivi,” a spus Touvier.

„Ipoteza este că, atunci când izolezi o substanță din matricea sa originală – un fruct sau legumă întreagă – efectul asupra sănătății poate fi diferit, în funcție de modul în care microbiota intestinală o digeră,” a explicat ea.

Doar doi antioxidanți au fost legați de cancer: eritrobatul de sodiu și alți eritrobati, obținuți din zaharuri fermentate, au fost asociați cu o incidență mai mare cu 21% a cancerului de sân și 12% pentru cancer în general. Acești aditivi se folosesc pentru a preveni decolorarea și alterarea în carne de pasăre, băuturi răcoritoare și produse de panificație.

Studiile observaționale pot fi afectate de erori din cauza lipsei controlului asupra variabilelor care pot influența rezultatele. Totuși, un punct forte al studiului a fost capacitatea de a ajusta pentru conservanți din surse naturale și alți aditivi alimentari, precum și evaluarea detaliată a consumului de conservanți prin înregistrări repetate de 24 de ore.

Ambele studii au controlat factori precum activitatea fizică, fumatul, consumul de alcool, medicația și alți factori de stil de viață. „Constatarea că anumite clase de conservanți sunt asociate cu un risc crescut pentru anumite tipuri de cancer a rezistat tuturor acestor ajustări, ceea ce indică faptul că problema este serioasă și necesită cercetări suplimentare,” a spus Katz.

Diabetul de tip 2 și conservanții

Studiul privind diabetul de tip 2, publicat în Nature Communications, a analizat rolul conservanților și riscul potențial de diabet la aproape 109.000 de participanți NutriNet-Santé care nu aveau boala la începutul studiului.

Dintre cei 17 conservanți analizați, 12 au fost legați de un risc aproape 50% mai mare de a dezvolta diabet de tip 2 la persoanele cu cel mai mare consum.

Cinci dintre aceiași conservanți asociați cu cancerul - sorbatul de potasiu, metabisulfitul de potasiu, nitritul de sodiu, acidul acetic și acetatul de sodiu - au crescut și riscul de diabet de tip 2, cu o probabilitate de 49%.

Un al șaselea conservant - propionatul de calciu, un pudră albă folosită pentru a opri creșterea mucegaiului și a bacteriilor - a fost de asemenea implicat.

Mai mulți aditivi antioxidanți au fost asociați cu un risc crescut: alfa-tocoferol (cea mai biodisponibilă formă de vitamina E), ascorbatul de sodiu (o formă tamponată de vitamina C și sodiu), extracte de rozmarin, eritrobat de sodiu, acid fosforic (în sucuri, carne procesată, brânzeturi) și acid citric.

Fiind primele studii care investighează rolul conservanților în cancer și diabet de tip 2, este nevoie de cercetări suplimentare pentru confirmarea și aprofundarea rezultatelor, a spus Anaïs Hasenböhler, autoarea principală și doctorand la Echipa de Cercetare în Epidemiologie Nutrițională, Université Sorbonne Paris Nord.

