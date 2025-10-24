Coreea de Nord a ridicat un memorial pentru soldații săi care au murit pentru Rusia în războiul din Ucraina | GALERIE FOTO

24-10-2025 | 07:41
Coreea de Nord a început construirea unui memorial dedicat soldaţilor săi care au murit luptând pentru Rusia în Ucraina, a relatat joi presa de stat.

Claudia Alionescu

Liderul Kim Jong Un a salutat, în cadrul evenimentului, „apogeul istoric” al relaţiilor cu Moscova, relatează AFP.

"Muzeul memorial al succeselor militare" se va deschide în capitala Phenian, unde Kim Jong Un şi ambasadorul Rusiei în Coreea de Nord, Aleksandr Matsegora, au asistat la o ceremonie de deschidere, potrivit agenţiei oficiale de presă KCNA.

Vorbind la evenimentul de joi, Kim a descris muzeul drept "un altar sacru dedicat nemuririi adevăraţilor patrioţi".

Rusia şi Coreea de Nord şi-au intensificat cooperarea militară în ultimii ani, nord-coreenii furnizând arme şi trupe pentru a sprijini atacul rusesc asupra Ucrainei, în desfăşurare din februarie 2022.

Câți soldați nord-coreeni au fost uciși

Potrivit Seulului, cel puţin 600 de soldaţi nord-coreeni au fost ucişi şi alte mii au fost răniţi de când au fost trimişi în luptă, în special pentru a recuceri regiunea rusă Kursk pe care Ucraina a cucerit-o în vara anului 2024.

Kim Jong Un şi-a felicitat trupele, prezente de un an în regiunea rusă Kursk, pentru că au ajutat Rusia să obţină o " victorie decisivă", a raportat KCNA.

"Eroii noştri i-au distrus pe invadatorii neonazişti diabolici datorită determinării lor de a nu tolera nicio agresiune şi de a anihila agresorii", a declarat el, adăugând că relaţiile dintre Phenian şi Moscova "au atins acum apogeul lor istoric".

"Phenianul va fi mereu alături de Moscova. Prietenia şi unitatea noastră vor dura pentru totdeauna", a afirmat Kim Jong Un.

Liderul nord-coreean a precizat că memorialul va conţine sculpturi dedicate soldaţilor nord-coreeni care au luptat în Rusia, precum şi fotografii şi opere de artă care înfăţişează luptele.

Phenianul şi Moscova sunt legate printr-un acord de securitate şi apărare din 2024.

La Muzeul de Arte Decorative din Moscova, a fost organizată până la 10 octombrie o expoziţie pentru a celebra legăturile cu Phenianul.

Aceasta a prezentat soldaţi nord-coreeni şi aliaţii lor ruşi opunând rezistenţă unui Occident ostil.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 24-10-2025 07:34

