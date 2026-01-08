Anemia, cea mai frecventă boală, nu se tratează doar cu fier. Explicațiile medicilor

Anemia este cea mai frecventă boală. Nu se tratează cu fier, ci are nevoie de investigații amănunțite.

Prea puține celule roșii în sânge, anemie adică, nu arată doar lipsa fierului, ci câte celule producem, câte distrugem sau câte pierdem, inclusiv prin sângerări minore. Și în bolile autoimune poate apărea anemia.

Puține celule roșii în sânge. Anemia. Cel mai frecvent tip de anemie apare prin deficit de fier. Dar nu se tratează, automat, cu fier. Ne explică motivul profesor universitar doctor Alina Tănase:

Prof. univ. dr. Alina Tănase, Institutul Clinic Fundeni: „Nu e corect să tratăm anemia feriprivă cu fier, fără să știm cauza, fiindcă tratăm simptomul, nu tratăm cauza. Și, dacă am descoperit o anemie prin lipsa de fier, trebuie să găsim cauza acesteia, să găsim sângerarea. Adică sângerăm pe undeva – fie e o menstruație abundentă, poate să fie o modificare ginecologică, e cea mai frecventă cauză de anemie feriprivă, sau o sângerare la nivelul tubului digestiv, găsim sângerarea. Dacă pacientul pierde sânge picătură cu picătură, organismul se adaptează extrem de ușor, reușim să ne adaptăm și să nu avem simptome, deși hemoglobina ajunge foarte mică”.

Stomacul ori colonul sunt locurile unde, frecvent, apar sângerări minore, dar care determină anemie. Au nevoie de investigații. O felie de carne nu aduce doar fier, ci și vitamina B12. Și în lipsa fierului și în lipsa vitaminei B12 apare anemia, ne spun medicii. Găsesc boala, frecvent, în cazul vegetarienilor.

Dar deficitul alimentar durează luni de zile ca să apară anemie. Dacă hrana nu este vegetariană, deficitul de vitamina B12 înseamnă că vitamina nu poate fi absorbită în stomac. Determină… anemie.

Și în tiroidita autoimună nu există vitamina B12. Apare, așadar, anemia. Iată de ce:

Dr. Daniela Georgescu, medic primar hematolog: „Acești anticorpi, care sunt sintetizați în tiroidita autoimună, pot să determine deficit de absorbție la nivel intestinal”.

Celulele roșii, celulele albe și trombocitele, care fac coagularea – toate sunt produse în măduva așa-numită hematopoietică. O găsim în oasele late. Măduva nu produce, apare anemia.

Prof. univ. dr. Alina Tănase, Institutul Clinic Fundeni: „Măduva nu produce fiindcă e infiltrată cu cele anormale și poți să ai anemie severă, poate să nu producă pur și simplu, ca în anemia aplastică, când n-ai nici eritrocite, nici trombocite, nici leucocite. Poți să ai anemie în orice boală cronică – și în insuficiență hepatică și renală, și într-o boală autoimună”.

Cea mai cerută analiză de sânge, numită hemoleucogramă, se face anual. Arată anemie, aveți nevoie de investigații. Nu se tratează automat cu fier.

