Anemia, cea mai frecventă boală, nu se tratează doar cu fier. Explicațiile medicilor

Doctor de bine
08-01-2026 | 08:58
×
Codul embed a fost copiat

Anemia este cea mai frecventă boală. Nu se tratează cu fier, ci are nevoie de investigații amănunțite.

autor
Andreea Groza

Prea puține celule roșii în sânge, anemie adică, nu arată doar lipsa fierului, ci câte celule producem, câte distrugem sau câte pierdem, inclusiv prin sângerări minore. Și în bolile autoimune poate apărea anemia.

Puține celule roșii în sânge. Anemia. Cel mai frecvent tip de anemie apare prin deficit de fier. Dar nu se tratează, automat, cu fier. Ne explică motivul profesor universitar doctor Alina Tănase:

Prof. univ. dr. Alina Tănase, Institutul Clinic Fundeni: „Nu e corect să tratăm anemia feriprivă cu fier, fără să știm cauza, fiindcă tratăm simptomul, nu tratăm cauza. Și, dacă am descoperit o anemie prin lipsa de fier, trebuie să găsim cauza acesteia, să găsim sângerarea. Adică sângerăm pe undeva – fie e o menstruație abundentă, poate să fie o modificare ginecologică, e cea mai frecventă cauză de anemie feriprivă, sau o sângerare la nivelul tubului digestiv, găsim sângerarea. Dacă pacientul pierde sânge picătură cu picătură, organismul se adaptează extrem de ușor, reușim să ne adaptăm și să nu avem simptome, deși hemoglobina ajunge foarte mică”.

Stomacul ori colonul sunt locurile unde, frecvent, apar sângerări minore, dar care determină anemie. Au nevoie de investigații. O felie de carne nu aduce doar fier, ci și vitamina B12. Și în lipsa fierului și în lipsa vitaminei B12 apare anemia, ne spun medicii. Găsesc boala, frecvent, în cazul vegetarienilor.

Citește și
anemie
Lipsa de fier poate duce la palpitații. Cum aflăm dacă avem anemie și cum o tratăm

Dar deficitul alimentar durează luni de zile ca să apară anemie. Dacă hrana nu este vegetariană, deficitul de vitamina B12 înseamnă că vitamina nu poate fi absorbită în stomac. Determină… anemie.

Și în tiroidita autoimună nu există vitamina B12. Apare, așadar, anemia. Iată de ce:

Dr. Daniela Georgescu, medic primar hematolog: „Acești anticorpi, care sunt sintetizați în tiroidita autoimună, pot să determine deficit de absorbție la nivel intestinal”.

Celulele roșii, celulele albe și trombocitele, care fac coagularea – toate sunt produse în măduva așa-numită hematopoietică. O găsim în oasele late. Măduva nu produce, apare anemia.

Prof. univ. dr. Alina Tănase, Institutul Clinic Fundeni: „Măduva nu produce fiindcă e infiltrată cu cele anormale și poți să ai anemie severă, poate să nu producă pur și simplu, ca în anemia aplastică, când n-ai nici eritrocite, nici trombocite, nici leucocite. Poți să ai anemie în orice boală cronică – și în insuficiență hepatică și renală, și într-o boală autoimună”.

Cea mai cerută analiză de sânge, numită hemoleucogramă, se face anual. Arată anemie, aveți nevoie de investigații. Nu se tratează automat cu fier.

Când ar putea România să reducă dependența de importurile de gaze, datorită exploatărilor din Marea Neagră și Buzău

Sursa: Pro TV

Etichete: doctor de bine, sanatate, anemie, analize,

Dată publicare: 08-01-2026 08:00

Articol recomandat de sport.ro
VIDEO Incredibil! Fotbalistul era să facă KO un fan la prezentarea oficială
VIDEO Incredibil! Fotbalistul era să facă KO un fan la prezentarea oficială
Citește și...
De ce crește pulsul fără efort. Legătura dintre anemie, tiroidă și funcția rinichilor
Doctor de bine
De ce crește pulsul fără efort. Legătura dintre anemie, tiroidă și funcția rinichilor

Pulsul crește rapid și fără mișcare intensă. Hormonii tiroidieni în exces fac inima să bată mai repede. Dar și anemia determină inima să bată excesiv, la cel mai mic efort.

Lipsa de fier poate duce la palpitații. Cum aflăm dacă avem anemie și cum o tratăm
Doctor de bine
Lipsa de fier poate duce la palpitații. Cum aflăm dacă avem anemie și cum o tratăm

Palpitațiile pot apărea din cauza tiroidei, dar și pentru că fierul din organism nu e suficient. Hormonii tiroidieni în exces fac inima să bată mai repede, dar și anemia determină inima să bată excesiv, la cel mai mic efort.

Anemia, cauze și simptome. Motivul pentru care această afecțiune nu se tratează automat cu fier
Doctor de bine
Anemia, cauze și simptome. Motivul pentru care această afecțiune nu se tratează automat cu fier

În România, tiroidita autoimună este una dintre cele mai frecvente boli. O femeie din șapte va face boala. Produce secundar anemie, asemenea oricarei boli cronice.

Recomandări
Rusia acuză SUA de „piraterie de secol XXI” după confiscarea petrolierului Marinera. Echipajul navei ar putea fi judecat
Stiri externe
Rusia acuză SUA de „piraterie de secol XXI” după confiscarea petrolierului Marinera. Echipajul navei ar putea fi judecat

Parlamentarul rus Leonid Sluţki a denunţat confiscarea navei Marinera de către SUA drept „piraterie de secol XXI”, iar Ministerul de Externe rus a cerut eliberarea echipajului. Casa Albă a precizat că echipajul navei ar putea fi judecaţi.

Când ar putea România să reducă dependența de importurile de gaze, datorită exploatărilor din Marea Neagră și Buzău
Stiri Economice
Când ar putea România să reducă dependența de importurile de gaze, datorită exploatărilor din Marea Neagră și Buzău

Vremea geroasă din 2026 a dus la creșterea consumului de gaze, pentru că oamenii și-au încălzit locuințele permanent, mai ales că au fost și multe zile libere.

România, lovită de un ciclon mediteranean. Meteorologii anunță „un episod autentic de iarnă”
Vremea
România, lovită de un ciclon mediteranean. Meteorologii anunță „un episod autentic de iarnă”

Meteorologii avertizează că începând din 7 ianuarie un nou ciclon mediteranean va traversa România și va aduce un nou episod de precipitații intense.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 07 Ianuarie 2026

47:38

Alt Text!
La Măruță
7 Ianuarie 2026

01:30:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Ianuarie 2026

01:49:50

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59