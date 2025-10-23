Surse apropiate lui Putin confirmă: Nu are niciun gând să oprească războiul. Ce urmărește Kremlinul

Kremlinul a respins ideea unei încetări a focului pe actuala linie a frontului în Ucraina, ceea ce a dus la anularea summitului între preşedintele rus Vladimir Putin şi omologul său american Donald Trump la Budapesta, relatează joi The Kyiv Post.

Potrivit unei surse apropiate administraţiei prezidenţiale ruse, citată de publicaţia independentă Verstka, Moscova "nu este satisfăcută" de propunerea lui Trump de a îngheţa războiul de-a lungul liniei de contact, insistând în schimb ca Ucraina să cedeze restul regiunii Doneţk, care în prezent scapă controlului armatei ruse.

"Nu există dispoziţie pentru pace la Kremlin", a adăugat sursa citată. "(Dacă ne oprim acum), în curând vom avea aceleaşi riscuri şi ne vom întoarce de unde am plecat, doar că trupele îşi vor fi restabilit forţele", afirmă aceasta.

Potrivit experţilor din media apropiate Kremlinului, comandamentul militar rus i-a promis lui Putin controlul deplin asupra oraşelor strategice Pokrovsk şi Kupiansk. "Până când nu ne vom stabili pe aceste poziţii, nu vom vorbi despre (o încetare a focului pe) linia de contact", a afirmat sursa citată de Verstka, adăugând că procesul de negociere a fost întârziat în mod deliberat din luna mai pentru a permite forţelor ruse să avanseze.

Casa Albă a confirmat pe 21 octombrie că Donald Trump nu are de gând să se întâlnească cu Putin "în viitorul apropiat". Presa americană a relatat că principalul obstacol în calea summitului a fost refuzul Rusiei de a accepta o încetare a focului pe actuala linie a frontului.

Rusia ar fi trimis în weekendul trecut un aşa-numit "document neoficial" la Washington, în care îşi reitera cererea de control deplin asupra Donbasului drept condiţie pentru orice posibil acord de pace, potrivit Reuters,

Kremlinul "încă nu este pregătit pentru un acord", a declarat pentru The Wall Street Journal (WSJ) un înalt responsabil din administraţia Trump, adăugând că, deşi Putin şi-a exprimat o oarecare disponibilitate de a aborda "chestiuni specifice" într-o convorbire recentă cu Donald Trump, "nu există încă nicio bază pentru un progres semnificativ".

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski declarase în 18 octombrie, după întâlnirea cu Donald Trump la Casa Albă, că "oprirea de-a lungul liniei actuale" a frontului ar putea fi o măsură temporară în condiţiile de acum, dar a subliniat că Ucraina nu va accepta niciun fel de concesii teritoriale.

Kremlinul respinge însă o astfel de abordare. "Dacă semnăm o declaraţie privind încetarea focului pe actuala linie a frontului, va trebui să ne întâlnim cu Zelenski. De ce şi-ar dori Putin asta?", a întrebat retoric sursa Verstka.

Întâlnirea dintre Trump şi Putin era iniţial planificată pentru sfârşitul lunii octombrie, discuţiile preliminare fiind facilitate, potrivit unor surse, de premierul ungar Viktor Orban. Însă, după convorbirea telefonică dintre secretarul de stat american Marco Rubio şi ministrul rus de externe Serghei Lavrov, aşteptările s-au risipit.

"Este puţin probabil ca summitul să aducă rezultate pozitive", a declarat Rubio potrivit WSJ, menţionând că Moscova rămâne fermă pe poziţia sa maximalistă în privinţa preluării controlului asupra regiunii Donbas.

Lavrov şi Rubio au avut discuţia telefonică luni. Ministrul rus de externe a declarat că locul şi data următorului summit Trump-Putin sunt de importanţă secundară în comparaţie cu implementarea înţelegerilor la care s-a ajuns în timpul discuţiilor dintre cei doi în Alaska.

În conferinţa sa de presă de miercuri seara în Biroul Oval, Donald Trump a confirmat că a anulat întâlnirea planificată anterior cu Vladimir Putin.

Sursa: Agerpres

