Accident grav în Dolj. O femeie a murit, iar alta a ajuns la spital după ce au fost lovite de o mașină

09-01-2026 | 07:40
O femeie a murit, iar alta a ajuns la spital după ce au fost lovite de o mașină pe un drum național din județul Dolj. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Roxana Vlădășel

Victimele - una de 51, alta de 73 de ani - circulau pe marginea șoselei, când au fost spulberate de un autoturism care venea din sens opus. Din păcate, cea mai tânără nu a supraviețuit.

Martorii susțin că șoferul - un bărbat de 45 de ani, din Corabia - nu le-ar fi observat. Acesta nu consumase alcool înainte să se urce la volan, spun polițiștii.

Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru ucidere și vătămare corporală din culpă și continuă cercetările.

Analiză îngrijorătoare despre alimentele cumpărate de români în decembrie. Regiunea unde s-a vândut cea mai multă carne

