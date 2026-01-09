Accident grav în Dolj. O femeie a murit, iar alta a ajuns la spital după ce au fost lovite de o mașină
O femeie a murit, iar alta a ajuns la spital după ce au fost lovite de o mașină pe un drum național din județul Dolj. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!
Victimele - una de 51, alta de 73 de ani - circulau pe marginea șoselei, când au fost spulberate de un autoturism care venea din sens opus. Din păcate, cea mai tânără nu a supraviețuit.
Martorii susțin că șoferul - un bărbat de 45 de ani, din Corabia - nu le-ar fi observat. Acesta nu consumase alcool înainte să se urce la volan, spun polițiștii.
Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru ucidere și vătămare corporală din culpă și continuă cercetările.