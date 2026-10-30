Născut în Chicago, cu numele Robert Francis Prevost, Papa are 71 de ani și a fost ales în fruntea Bisericii Romano-Catolice în mai 2025, după moartea Papei Francisc, scrie Independent.

Potrivit publicației „Chicago Sun-Times”, Suveranul Pontif s-a înregistrat pentru a vota prin corespondență la biroul secretarului comitatului Will din statul Illinois. Acesta a indicat o adresă din New Lenox, o suburbie aflată la sud-vest de Chicago.

Kim Fladhammer, șefa de cabinet a biroului, a confirmat pentru publicație că Robert Francis Prevost figurează pe lista persoanelor care au solicitat un buletin de vot prin corespondență pentru alegerile următoare.

Datele electorale arată că Papa Leon a participat anterior la alegerile prezidențiale din SUA, dar și la alegerile primare republicane și democrate. El nu a votat însă la alegerile primare organizate în Illinois în luna martie a acestui an.

Disputa dintre Papa Leon și Donald Trump

Votul Papei are loc într-un context tensionat al relației sale cu Donald Trump. La începutul acestui an, cei doi au intrat într-un schimb de replici pe tema războiului din Iran, după ce Suveranul Pontif a criticat folosirea forței militare.

„Oricine este discipol al lui Hristos, Prințul Păcii, nu se află niciodată de partea celor care odinioară mânuiau sabia și astăzi aruncă bombe”, a scris Papa Leon pe platforma X.

Trump l-a numit atunci pe Suveranul Pontif „slab” și „teribil”, iar ulterior a afirmat că acesta „pune în pericol mulți catolici” prin opoziția față de eforturile administrației americane de a împiedica regimul de la Teheran să obțină o armă nucleară.

În timpul disputei, președintele american a redistribuit și o imagine generată cu ajutorul inteligenței artificiale, în care apărea într-o ipostază asemănătoare celei a lui Iisus, vindecând bolnavi. Ulterior, Trump s-a distanțat de imagine și a spus că presupusese că era reprezentat ca medic, nu ca Mesia.

Tensiunile au continuat și după ce vicepreședintele JD Vance, convertit la catolicism, l-a sfătuit pe Papa Leon să fie prudent atunci când abordează subiecte teologice.

Papa Leon a făcut declarații interpretate ca aluzii la adresa lui Trump

Mai recent, în timpul unei vizite în Franța, Papa le-a spus jurnaliștilor care îl însoțeau: „Sunteți cu toții bineveniți”. Declarația a fost interpretată ca o posibilă aluzie la decizia administrației Trump de a restricționa accesul unor publicații la Casa Albă, printre care CNN, MS NOW și Politico.

De la alegerea sa ca Suveran Pontif, în mai 2025, Leon al XIV-lea nu s-a mai întors în Statele Unite.